Центровой «Локо» или звезда «Енисея»? Кто выдал лучший матч в Единой лиге — решать вам!

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 подошёл к концу. Пора подводить небольшие итоги. Мы собрали для вас шесть лучших индивидуальных выступлений перед стартом плей-офф. Кто должен быть в топе — решать исключительно вам!
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Андрей Мартюк — матч с «Зенитом»
Единственным российским баскетболистом в этом топе является Андрей Мартюк. В свои 23 года игрок является одним из ключевых в составе краснодарского «Локомотива-Кубань». Центровые знамениты прежде всего своей игрой в обороне, но Мартюк в матче с санкт-петербургским «Зенитом» выдал нечто! Игрок сборной России набрал 32 очка, промахнувшись с игры всего лишь один раз — 14 из 15 (93%). К тому же Андрей записал на свой счёт шесть подборов и две передачи, а главное — «Локо» обыграл «Зенит» со счётом 93:73.
Ненад Димитриевич — матч с ЦСКА
Самый ценный игрок финальной серии прошлого сезона и вероятный MVP регулярного чемпионата нынешнего сезона — Ненад Димитриевич — помог УНИКСу впервые в истории клуба выиграть регулярку. В последнем матче перед стартом плей-офф, от которого зависела судьба первого места в турнирной таблице, подопечные Велимира Перасовича встречались с московским ЦСКА. Димитриевич взвалил на себя всю ответственность за результат и набрал 40 очков, шесть подборов и девять передач с умопомрачительным процентом реализации — 75 (15 из 20 бросков).
Би Джей Джонсон — матч с «Астаной»
Форвард Би Джей Джонсон в нынешнем сезоне является одним из главных катализаторов успеха «Пармы» в регулярном чемпионате. Клуб из Перми завершил регулярку на пятом месте и в плей-офф встретится с «Локомотивом-Кубань». При этом Джонсон на протяжении сезона иногда взрывался яркими выступлениями. Например, в игре с «Астаной», которая проходила 19 ноября 2023 года, американец набрал 36 очков и пять подборов.
Маркелл Джонсон — матч с «Автодором»
Разыгрывающий казахстанской «Астаны» Маркелл Джонсон отлично раскрылся по ходу нынешнего регулярного чемпионата. Американец принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги и по ходу сезона выдал несколько великолепных выступлений. В матче с саратовским «Автодором» Джонсон набрал 39 очков, семь подборов и 11 передач, а уже через две недели во встрече с «Самарой» вновь повторил своё достижение, записав на свой счёт 39 очков.
Джарред Огунгбени-Джексон — матч с «Локомотивом-Кубань»
Для канадского разыгрывающего Джарреда Огунгбени-Джексона нынешний регулярный сезон стал первым в составе белорусского «Минска». Хоть дела у клуба шли не очень по ходу регулярного чемпионата Единой лиги, но баскетболист провёл несколько шикарных матчей в составе команды. Одним из них смело можно считать встречу с «Локомотивом-Кубань», когда за 32 минуты на паркете игрок набрал умопомрачительные 38 очков. Сильная оборона краснодарцев ничего не могла поделать с юрким Огунгбени-Джексоном, который в следующем сезоне, вероятно, окажется в другой команде, так как отлично зарекомендовал себя.
Ксэвьер Ратэн-Мэйс — матч с «Пармой»
Наверное, главным открытием нынешнего сезона стал красноярский «Енисей», в составе которого продолжает разрывать лигу канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Атакующий защитник установил рекорд сезона по набранным очкам в матче с «Пармой» — 42. К слову, это третий результат в отдельно взятой игре за всю историю Единой лиги. Ратэн-Мэйс побил достижение Кита Лэнгфорда по набранным очкам за сезон — в сумме он набрал 941. Игрок «Енисея» также отлично проявил себя в матче с «Автодором» и УНИКСом, набрав 38 и 36 очков соответственно. В среднем за игру в сезоне-2023/2024 канадец набирал 25,7 очка.