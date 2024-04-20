Центровой «Локо» или звезда «Енисея»? Кто выдал лучший матч в Единой лиге — решать вам!

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 подошёл к концу. Пора подводить небольшие итоги. Мы собрали для вас шесть лучших индивидуальных выступлений перед стартом плей-офф. Кто должен быть в топе — решать исключительно вам!

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