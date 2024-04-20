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Единая лига ВТБ, сезон-2023/2024: лучшие индивидуальные выступления, лучшие перформансы, Ратэн-Мэйс, Мартюк, Димитриевич

Центровой «Локо» или звезда «Енисея»? Кто выдал лучший матч в Единой лиге — решать вам!
Никита Бирюков
Лучшие выступления в Единой лиге ВТБ — 2023/2024
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Баскетболисты, которые выдали нечто сверхординарное в прошедшей регулярке.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 подошёл к концу. Пора подводить небольшие итоги. Мы собрали для вас шесть лучших индивидуальных выступлений перед стартом плей-офф. Кто должен быть в топе — решать исключительно вам!

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Рейтинг: лучшие индивидуальные выступления в регулярном чемпионате Единой лиги
Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»
1 место

Андрей Мартюк — матч с «Зенитом»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 19, Эртель - 10, Дублевич - 10, Вольхин - 9, Клименко - 7, Герасимов - 6, Хантер - 6, Зубков - 4, Жбанов - 2, Захаров, Шевчук, Морман
Локомотив-Кубань: Мартюк - 32, Акун-Пёрселл - 14, Бэрфорд - 9, Щербенев - 9, Уайт - 7, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Ведищев - 5, Узинский - 4, Квитковских - 2, Темиров, Близнюк

Единственным российским баскетболистом в этом топе является Андрей Мартюк. В свои 23 года игрок является одним из ключевых в составе краснодарского «Локомотива-Кубань». Центровые знамениты прежде всего своей игрой в обороне, но Мартюк в матче с санкт-петербургским «Зенитом» выдал нечто! Игрок сборной России набрал 32 очка, промахнувшись с игры всего лишь один раз — 14 из 15 (93%). К тому же Андрей записал на свой счёт шесть подборов и две передачи, а главное — «Локо» обыграл «Зенит» со счётом 93:73.

Фото: БК УНИКС
2 место

Ненад Димитриевич — матч с ЦСКА

Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 40, Рейнольдс - 22, Грин - 12, Лабери - 5, Бако - 3, Беленицкий - 2, Зайцев - 2, Воронцевич - 2, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: Тримбл - 21, Астапкович - 14, Жан-Шарль - 14, М'Бай - 8, Курбанов - 8, Джекири - 6, Антонов - 4, Руженцев - 3, Захаров, Ухов, Хэнлан, Карданахишвили

Самый ценный игрок финальной серии прошлого сезона и вероятный MVP регулярного чемпионата нынешнего сезона — Ненад Димитриевич — помог УНИКСу впервые в истории клуба выиграть регулярку. В последнем матче перед стартом плей-офф, от которого зависела судьба первого места в турнирной таблице, подопечные Велимира Перасовича встречались с московским ЦСКА. Димитриевич взвалил на себя всю ответственность за результат и набрал 40 очков, шесть подборов и девять передач с умопомрачительным процентом реализации — 75 (15 из 20 бросков).

Фото: БК «Парма»
3 место

Би Джей Джонсон — матч с «Астаной»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
82 : 64
Астана
Астана
Парма: Джонсон - 36, Риз - 15, Платунов - 11, Соломон - 10, Абдулбасиров - 8, Ильницкий - 2, Брайс, Халтурин, Морозов, Тучков
Астана: Дэвис - 16, Андерсон - 15, Джонсон - 10, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Канкел - 5, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук

Форвард Би Джей Джонсон в нынешнем сезоне является одним из главных катализаторов успеха «Пармы» в регулярном чемпионате. Клуб из Перми завершил регулярку на пятом месте и в плей-офф встретится с «Локомотивом-Кубань». При этом Джонсон на протяжении сезона иногда взрывался яркими выступлениями. Например, в игре с «Астаной», которая проходила 19 ноября 2023 года, американец набрал 36 очков и пять подборов.

Фото: БК «Пари Нижний Новгород»
4 место

Маркелл Джонсон — матч с «Автодором»

Единая лига ВТБ . Группа Б
31 марта 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
92 : 83
Астана
Астана
Автодор: Хэммондс - 21, Беслач - 19, Мавра - 16, Ньюмэн - 13, Торнвелл - 7, Халдеев - 5, Фридзон - 5, Гаррет - 4, Петенев - 2, Пранаускис, Наумов, Фёдоров
Астана: Джонсон - 39, Андерсон - 30, Скиппер-Браун - 4, Марчук - 4, Мурзагалиев - 3, Щербак - 3, Пушица, Марчук, Гаврилов, Айткали

Разыгрывающий казахстанской «Астаны» Маркелл Джонсон отлично раскрылся по ходу нынешнего регулярного чемпионата. Американец принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги и по ходу сезона выдал несколько великолепных выступлений. В матче с саратовским «Автодором» Джонсон набрал 39 очков, семь подборов и 11 передач, а уже через две недели во встрече с «Самарой» вновь повторил своё достижение, записав на свой счёт 39 очков.

Фото: БК «Пари Нижний Новгород»
5 место

Джарред Огунгбени-Джексон — матч с «Локомотивом-Кубань»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Окончен
86 : 90
Локомотив-Кубань
Краснодар
Минск: Огунгбени-Джексон - 38, Чебашек - 14, Мотовилов - 7, Зечевич - 7, Куратник - 7, Стубеда - 4, Микульский - 4, Аладко - 3, Секушенко - 2, Коско, Паско, Дуду
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 16, Бэрфорд - 15, Уайт - 13, Морган - 12, Емченко - 9, Щербенев - 7, Мартюк - 5, Квитковских - 4, Близнюк - 4, Узинский - 3, Темиров - 2, Елатонцев

Для канадского разыгрывающего Джарреда Огунгбени-Джексона нынешний регулярный сезон стал первым в составе белорусского «Минска». Хоть дела у клуба шли не очень по ходу регулярного чемпионата Единой лиги, но баскетболист провёл несколько шикарных матчей в составе команды. Одним из них смело можно считать встречу с «Локомотивом-Кубань», когда за 32 минуты на паркете игрок набрал умопомрачительные 38 очков. Сильная оборона краснодарцев ничего не могла поделать с юрким Огунгбени-Джексоном, который в следующем сезоне, вероятно, окажется в другой команде, так как отлично зарекомендовал себя.

Фото: ПБК ЦСКА
6 место

Ксэвьер Ратэн-Мэйс — матч с «Пармой»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
92 : 84
Парма
Пермский край
Енисей: Ратэн-Мэйс - 42, Мартин - 18, Бич - 8, Хопкинс - 6, Лобарев - 6, Белянков - 5, Долинин - 4, Топтунов - 2, Карпенко - 1, Балашов, Сонько, Загретдинов
Парма: Риз - 20, Соломон - 13, Джонсон - 12, Перевалов - 10, Абдулбасиров - 9, Чебуркин - 8, Ильницкий - 7, Платунов - 5, Брайс, Халтурин, Тучков, Фирсов

Наверное, главным открытием нынешнего сезона стал красноярский «Енисей», в составе которого продолжает разрывать лигу канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Атакующий защитник установил рекорд сезона по набранным очкам в матче с «Пармой» — 42. К слову, это третий результат в отдельно взятой игре за всю историю Единой лиги. Ратэн-Мэйс побил достижение Кита Лэнгфорда по набранным очкам за сезон — в сумме он набрал 941. Игрок «Енисея» также отлично проявил себя в матче с «Автодором» и УНИКСом, набрав 38 и 36 очков соответственно. В среднем за игру в сезоне-2023/2024 канадец набирал 25,7 очка.

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