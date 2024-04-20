Ужасы в семье чемпиона НБА. Пожизненный бан от лиги одному брату и тюремный срок — другому

Пару дней назад мы писали о том, что Джонтей Портер, который является братом чемпиона НБА в составе «Денвер Наггетс» Майкла Портера, получил пожизненную дисквалификацию в лиге в связи со ставками на различные матчи ассоциации. Добил себя Джонтей тем, что поставил против «Торонто Рэпторс», клуба, за который выступал в нынешнем сезоне. Впрочем, в семье Портеров есть самый младший брат — Кобан, который «засветился» ещё хуже одного из родственников.

22 января 2023 года Кобан Портер в два часа ночи проехал на красный свет светофора и врезался в другую машину. Мало того, что брат чемпиона НБА ехал со скоростью 80 км/ч, когда разрешено было в районе 50 км/ч, так при этом Кобан был пьян. Позднее экспертиза определила, что в его крови уровень алкоголя был на уровне 0,19 промилле, что более чем в два раза превышает допустимый уровень в 0,08 промилле.

В машине, в которую врезался Кобан, скончалась женщина-водитель — Катрина Ротман, а также пассажир получил серьёзные увечья. На протяжении долгого времени шли судебные экспертизы и разбирательства, но сейчас стало известно, что младший брат Майкла Портера был приговорён к шести годам тюремного заключения. Технически Кобана осудили на шесть лет за убийство человека и на два года — за причинение вреда здоровья другому, но приговоры будут действовать одновременно.

«Я не знаю, почему была отнята её жизнь, а не моя. Это был мой выбор. В 10 случаях из 10 я бы предпочёл, чтобы на её месте был я, а не она. Надеюсь, каким бы ни был этот приговор, это принесёт вам хоть немного покоя, и я сожалею. Всё, что я действительно могу сказать, это то, что я сожалею. Знаю, что я никогда не смогу исправить эту ошибку… Никогда не думал, что буду стоять здесь. Думал, что я неуязвимый. Это был не первый раз, когда я решил сесть за руль в нетрезвом виде… Мне очень жаль», — сказал Кобан во время судебного заседания.

Майкл Портер рассказал, что он был первым в своей семье, когда узнал о ДТП со смертельным исходом. Офицер полиции позвонил ему сообщить об этом около семи утра в тот день, когда произошёл инцидент. «Он сказал: «Кобан попал в аварию со смертельным исходом». Он не уточнил, был ли Кобан тем, кто погиб, или же это был кто-то другой. Я понимаю боль вашей семьи. Когда он не уточнил, кто это был, я это почувствовал. Знаю, что, если бы я был на вашем месте и всё было наоборот, у меня бы тоже было много чувств», — сказал Майкл в суде.

Поддержку Майклу выразил главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун, который сказал: «Ему сейчас приходится непросто, поэтому я отдаю ему должное. Ведь ему приходится столько всего держать в сердце и в голове. И все же Майкл выходит на площадку и делает свою работу. Очень сильный молодой человек». На кону первый раунд плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», а в семье чемпиона НБА происходят такие вещи. Это ещё один повод задуматься о последствиях своих действий. Один напился и лишил жизни человека, другой — получал 13,8 минуты в среднем за игру в «Торонто Рэпторс», но променял свою карьеру на лёгкие деньги. За что ещё, вероятно, не раз будет проклинать себя в дальнейшем. Выводы делайте сами…

Главное, чтобы такие истории сделали Майкла Портера лишь сильнее. 25-летний баскетболист является одним из важнейших звеньев в игре «Денвера», и если он в связи с данными событиями проведёт плохую серию, то «самородкам» будет крайне сложно одолеть мотивированных «Лейкерс». Ждём старта серии плей-офф, которая расставит всё на свои места.