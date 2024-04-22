«Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне». Яркое интервью с Бэрфордом из США

Прошлогодний финалист Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» без труда пробился в плей-офф в этом сезоне и намерен как минимум повторить свой прошлогодний результат. 23 апреля в Краснодаре стартует серия 1/4 финала, в которой «Локо» будет противостоять «Парма». Одним из лидеров краснодарской команды является американский защитник Джейлен Бэрфорд. «Чемпионат» пообщался с легионером в преддверии старта плей-офф.

— Ты из Теннесси. Что это за место?

— Примерно как Краснодар: солнечно и тепло, зимой иногда бывают морозы, но несильные. Люди живут спокойной провинциальной жизнью. Вкусная еда. Люблю там бывать.

— Как ты попал в баскетбол?

— Когда я был ещё маленьким, мама хотела, чтобы я занялся спортом. Любым, каким захочу. Бейсбол мне как-то совсем не зашёл. А вот американский футбол и баскетбол — другое дело. Мне понравилось, что там много борьбы лицом к лицу с соперником. Так что в школе я занимался и тем, и другим… Но когда в колледже настала пора выбрать что-то одно, долго не думал — конечно, баскетбол. В него всегда играют в крытых теплых залах. А на футбольных аренах иногда такая холодина бывает, ну её. Так что я стал баскетболистом и очень этому рад.

— Ты поиграл на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Какое впечатление у тебя оставила, например, египетская лига?

— Было необычно. Очень много матчей, чуть ли не каждые два дня. Легионеров почти нет, у нас в команде, кроме меня, был ещё только один американец. Зато погода всегда отличная. Так что мне всегда приятно вспомнить то время, пусть это и было всего два месяца или около того.

— Из Египта ты перебрался в Казахстан. Хорошо ли представлял, куда едешь?

— Ну, про Единую лигу ВТБ я был в курсе — что турнир сильный, конкурентный. А про Казахстан знал самую малость из одного ТВ-шоу «Блэклист». Есть такой ведущий Рэймонд Реддингтон, он ездит по всему свету и снимает репортажи. В Казахстане мне поначалу всё нравилось. Пока не выпал снег и не ударили морозы.

Джейлен Бэрфорд Фото: БК «Локомотив-Кубань»

— Каковы были твои первые впечатления от Единой лиги?

— Я знаком с парой ребят, которые играли здесь за сезон до моего перехода. Так что у меня было понимание, к чему готовиться: команды, которые много раз выигрывали Евролигу и Еврокубок, высококлассные игроки, никаких проходных матчей. То, что надо.

— В «Астане» ты с первой игры начал демонстрировать впечатляющую статистику, и уже через шесть туров тебе поступило предложение от «Локомотива-Кубань». Долго думал?

— Вообще недолго. Я в тот момент был дома на рождественских каникулах, и с «Локо» мы дня за два всё согласовали. Сразу понял, какой это шанс для меня, с благодарностью принял приглашение и ни секунды об этом не жалел.

Краснодар — это такой семейный город, везде удобно ходить с детьми, все друг другу приходятся какими-нибудь кузенами или дядюшками. И везде такой хороший, спокойный вайб — особенно когда солнышко выходит и «Локо» выигрывает.

— Чем ты занимаешься в свободное время?

— Отдыхаю, смотрю «Нетфликс», слушаю музыку, сплю, могу выйти прогуляться немного.

— У тебя есть любимые места в Краснодаре?

— В основном разные рестораны. Ещё когда я только приехал, сходил на футбол, там было круто, стадион прямо очень красивый.

— А в межсезонье как проводишь время?

— Детей тренирую. У меня есть команда, которая участвует в программе AAU. Это что-то вроде Летней лиги. Мы ездим по разным городам, штатам, играем с другими командами. Для пацанов это шанс показать себя перед скаутами сильных университетских команд. Да и просто прикольно колесить летом по стране в компании друзей, знакомиться с новыми людьми. Мы базируемся в Арканзасе. Хотя из Теннесси ребята в команде тоже есть. И из других соседних штатов.

— В прошлое межсезонье «Локо» сохранил состав почти полностью. Ты сталкивался раньше в своей карьере с чем-то подобным?

— Действительно, в европейских лигах такое редкость. Но иногда, чтобы сделать шаг вперед, не обязательно наводить большую суету. Клуб сделал очень важный шаг — сохранил костяк команды, основных игроков, за что, безусловно, большая благодарность руководству организации. А по ходу текущего сезона ещё и точечно усилил команду. У «Локо» отличная команда — я говорю не только об игроках, но и о тех, кто нас в клубе окружает. Думаю, в плей-офф всё у нас будет хорошо.

— Что скажешь о новичках, которые пришли в команду во второй части сезона?

— С Патриком Миллером я несколько раз пересекался в летних тренировочных лагерях. Это очень атлетичный разыгрывающий, которого почти невозможно продавить в силовой борьбе. Защищаться против него сложно, потому что он может и сам атаковать кольцо, и найти классное направление для паса.

Морис Ндур универсален в защите — легко может переключаться между всеми позициями от первой до пятой. Плюс он дает команде много энергии.

Совсем недавно добавился Карвел Андерсон. Пока он играл за «Астану», я несколько раз его опекал, и это было сложно. У него очень быстрый релиз, он здорово показывает ложный пас или ложный бросок. Окаро Уайт сравнил его с экс-игроком НБА Уэйном Эллингтоном. И мне это сравнение кажется точным. Я не удивлён, что Карвел установил рекорд лиги по трёхочковым, он в этом сезоне играет очень здорово.

Так что усилились мы качественно, должны претендовать на чемпионство, с нетерпением жду плей-офф, чтобы увидеть, как у нас получается.

— А что скажешь о воспитанниках «Локо», играющих в команде?

— Многие в этом сезоне получили хорошие минуты и правильно этим воспользовались. Мартюк сильно добавил в агрессии в борьбе под щитами, стал умнее защищаться, смелее брать на себя розыгрыш после разменов.

Емченко держит хороший уровень, несмотря на то что по ходу сезона у него происходит трансформация позиции: он начинал как атакующий игрок, а теперь — разыгрывающий. Это очень сложно, но он справляется.

И, конечно, Темиров. На мой взгляд, это наш лучший запасной. Когда он выходит на площадку, мы начинаем лучше играть как команда.

Джейлен Бэрфорд (с мячом) Фото: Единая лига ВТБ

— На первом этапе регулярного чемпионата «Локо» выиграл пять матчей из шести у команд из топ-4. Однако на втором этапе вы уже уступили пять раз из шести. Что произошло?

— Думаю, мы немного выбились из игрового ритма. Может, это прозвучит как поиск удобного оправдания, но, на мой взгляд, в проигранных командам из топ-4 матчах на втором этапе мы до последнего были в игре, и каждое из этих поражений является следствием наших отдельных ошибок, а не того, что соперник был сильнее. Хорошо, что эту цену мы заплатили до плей-офф. У нас было время извлечь уроки из ошибок, так что к борьбе за титул подходим более опытными.

— У тебя есть принципиальный соперник в Единой лиге ВТБ?

— Наверное, каждая команда из топ-4. Каждый матч с ними получается по-особенному сложным. Такое ощущение, что это мы для них принципиальный соперник.

— Уже совсем скоро «Локо» предстоит начать серию 1/4 финала с «Пармой». Что скажешь о сопернике?

— Это тренерская команда, чётко выполняющая план наставника. Играет в здорово отлаженный и быстрый баскетбол. В составе четыре очень сильных защитника — три легионера и один русский. Соперник непростой, но, если мы возьмём дело в свои руки, всё будет в порядке.

Надеюсь увидеть полную арену на двух первых матчах серии, несмотря на то что это будут будние дни. Дома нас всегда отлично поддерживают, и сейчас нам очень важна энергия домашних трибун.

— В Краснодаре у тебя много персональных фанатов. Что ты в связи с этим чувствуешь?

— Уже не раз говорил, что Краснодар — мой второй дом. Нигде столько не играл, провёл здесь половину профессиональной карьеры. Конечно же, я рад, что люди здесь меня ценят. Их эмоции дают силы мне и моей семье, и я стараюсь своей игрой давать заряд позитива нашим фанатам.

Семье прекрасно живётся в Краснодаре. Моя девушка чувствует себя здесь в безопасности, мы живем неподалеку от арены, на районе у неё много добрых друзей. Когда мой сын бывает на матчах, ему все рады, мне кажется, у каждого в Краснодаре есть фото с ним. Так что мы здесь чувствуем себя дома.

— Когда американские друзья спрашивают тебя о России, что ты им рассказываешь?

— Что здесь не так, как можно подумать, насмотревшись новостей. Что в России очень вкусная кухня. Что мне здесь классно. Да, я понимаю, что мало где бываю. Но там, где я живу, спокойно и безопасно. В Москве и Санкт-Петербурге — тоже.

— Из-за того что в Краснодаре закрыт аэропорт, у «Локо» самые сложные выезды. Как ты их переносишь?

— Стараюсь максимально расслабиться — и телом, и разумом. Если не получается — иду к Алексею Туртыгину (командному специалисту по реабилитации. — Прим. «Чемпионата»), чтобы сделать дыхательные упражнения или массаж. И всё становится хорошо.

— Как думаешь, кто получит титул MVP в этом сезоне?

— Я бы наградил Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Его достижения впечатляют — он вывел «Енисей» в плей-офф, показал крутую результативность. В этом сезоне никто не демонстрировал такое влияние на игру, это точно должно войти в историю.

— Кто будет самым сложным соперником в плей-офф?

— Наверное, «Зенит». В последних матчах они набрали очень хорошую форму, поймали ритм, много выигрывают. С ними будет непросто.

— Ты не играл в НБА. Есть такая мечта?

— Особо об этом не думаю. Будущее я контролировать не в силах, поэтому не вижу смысла беспокоиться о чём-то далеком. Сейчас у меня есть команда, у нас есть цель и план, как её достичь. Все мои мысли об этом.

— Что нужно сделать «Локо», чтобы взять чемпионство?

— Играть командно, стоять друг за друга, быть сильными и сосредоточенными на каждом игровом эпизоде.

— Ты часто берешь на себя решающие броски в напряжённых концовках. О чëм думаешь в эти мгновения?

— Всегда верю в успех. Если вижу возможность для броска — никогда не сомневаюсь в том, что попаду. И не жалею ни об одном совершённом броске.

— Какой матч за «Локо» запомнился тебе больше всего?

— Седьмая игра прошлогоднего полуфинала с ЦСКА. Это пока что наша лучшая игра в плане командного взаимодействия. В тот день каждый из нас шагнул на новый уровень, это дало нам силу разыгрывать удивительные комбинации. Бум — и мы отправили соперника отдыхать. Такие матчи запоминаются навсегда.