Йокич — герой мультфильма? Суперзвёзды НБА преуспевали даже в кино

Когда речь заходит о баскетболистах в кино, на ум сразу приходят легендарный Майкл Джордан и не менее легендарный «Космический джем», Рэй Аллен, который снялся в одной из лучших спортивных драм «Его игра», а более старым поклонникам Национальной баскетбольной ассоциации, возможно, вспомнится Карим Абдул-Джаббар, игравший в фильме Брюса Ли «Игра смерти» и в комедии «Аэроплан».

Но до неприличия молчаливый и далёкий от всей внеспортивной шумихи действующий чемпион НБА Никола Йокич, который выступает за «Денвер Наггетс», снялся в проморолике новой части серии мультфильмов «Гадкий я 4».

Видео можно посмотреть на канале Illumination в YouTube. Права на видео принадлежат NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC.

«Мне казалось, я выгляжу хорошо в тот день. Я надел деловой костюм. Но они сказали, что я выгляжу как Грю. Меня это не беспокоит, но они не могут оставить меня в покое. Ребята, я не ваш босс», — сказал Йокич в трейлере. При этом на матч первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Никола пришёл в шарфе, который носит в мультфильме Грю – главный герой франшизы. И в целом был похож на Грю. Но что бы это могло значить…

Может быть, у Йокича будет камео в мультфильме или же он таким образом решил подзаработать, так как о сербском центровом в последнее время не слышал только лишь ленивый. Двукратный самый ценный игрок сезона (MVP), самый ценный игрок финальной серии, чемпион НБА и ещё много различных регалий – это всё про Джокера. Но раньше его не волновали такие вещи. Возможно, он просто продолжает развивать свой личный бренд, а может быть, что-то в его мышлении поменялось.

Так или иначе давайте вспомним звёзд НБА, которые засветились на киноэкранах. Ранее мы уже говорили о Майкле Джордане, Рэе Аллене, Кариме-Абдул Джаббаре и фильмах с их участием. Но знали ли вы, что скандальный Деннис Родман ещё во времена своей профессиональной карьеры подался в актёры? В 1997 году он снимался в фильме «Колония» вместе с Жан-Клодом Ван Даммом. Затем последовала комедия под названием «Суперагент Саймон», а в 2000 году поучаствовал в боевике «Затяжной прыжок». Также Родман был одним из героев сериала «Последний танец», посвящённого «Чикаго Буллз» времён выступления в команде Джордана, Родмана и Скотти Пиппена.

Легенда «Филадельфии Сиксерс» Джулиус Ирвинг снялся в фильме «Рыба, которая спасла Питтсбург». К слову, в этом же фильме снялся Абдул-Джаббар. Также Доктор Джей был одним из героев в сериале «Фрейзер». В послужном списке Кевина Гарнетта всего лишь один фильм – «Неогранённые алмазы». Также в одной картине снимался Кевин Дюрант – «Как громом поражённый». Но вот у кого в районе 40 появлений на экране, так это у весельчака Шакила О’Нила. Дизель играл в таких картинах, как «Джинна вызывали?», «Азартная игра» и «Одноклассники 2», а также у него море появлений в эпизодических ролях в сериалах и других фильмах.

Одним из последних известных баскетболистов, который засветился на большом экране, является Леброн Джеймс. Король сыграл самого себя в «Космическом джеме 2: Новое поколение». Также в фильмах снимались Джон Салли, Уилт Чемберлен, Бо Кимбл, Ларри Бёрд и другие игроки НБА. Плей-офф сезона-2023/2024 стартовал, но Йокичу это не мешает получать удовольствие от участия в промо. Следим за лигой вместе.