Уилл Байнум заработал $ 17 млн, но обманул НБА на $ 200 тыс. и теперь отправится в тюрьму

В последнее время баскетбольные новости из-за океана приходят с завидной регулярностью. И дело не только в плей-ин и начале долгожданного плей-офф НБА. Некоторые истории из североамериканской лиги напрямую связаны с криминалом. Не успели болельщики осмыслить пожизненное отстранение от выступлений в НБА центрового «Торонто Рэпторс» Джонтея Портера из-за незаконных процедур со ставками, как тюремный срок получил Уилл Байнум, которого фанаты могут помнить по выступлениям за «Детройт Пистонс» с 2008 по 2014 год.

В общей сложности за время карьеры он заработал более $ 17 млн. После окончания карьеры Байнум решил заработать ещё. Но так как связать свою жизнь с баскетболом в той или иной роли у Уилла не получилось, пополнять кошелёк он решил другим способом. Экс-игрок «Пистонс» пошёл на преступление, но попался.

Дело, в котором участвовал Байнум, получилось довольно громким. Уилл действовал не в одиночку, а входил в группу из 18 экс-игроков. Помимо Байнума, в криминальной истории оказались замешаны Тони Аллен, Терренс Уильямс, Антуан Райт, Алан Андерсон, Шэннон Браун, Глен Дэвис, Крис Даглас-Робертс, Мелвин Эли, Дариус Майлз, Джамарио Мун, Милт Паласио, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грег Смит, Себастьян Телфэйр, Си Джей Уотсон и Тони Ротен.

Бывшие баскетболисты разработали схему, которая успешно работала на протяжении нескольких лет. В период с 2017 по 2020 год спортсмены отмывали деньги, которые после этого оседали в их карманах. Предприимчивые баскетболисты подавали заявления о возмещении расходов на медицинские и стоматологические услуги, которые на самом деле им не оказывались. Деньги они получали из программы медстрахования и социального обеспечения игроков НБА.

Уилл Байнум, сезон-2007/2008 Евролиги Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Организатором схемы обвинение назвало Терренса Уильямса, выбранного на драфте НБА 2009 года. Именно он по версии следствия предлагал своим подельникам сделать фиктивные документы об оплате медицинских услуг, за что получал от них проценты. Уильямса приговорили к 10 годам тюрьмы в августе 2023 года. В феврале того же года к 30 и 24 месяцам были приговорены Кейон Дулинг и Алан Андерсон соответственно.

А теперь очередь дошла и до Байнума. Сторона обвинения заявила, что Уилл по поддельным документам получил медицинские услуги на $ 200 000, в то время как на самом деле никакой помощи ему не оказывали. Положение экс-игрока «Детройта» усугубилось тем фактом, что во время судебного заседания он был уличён во лжесвидетельствовании и, таким образом, препятствовал правосудию. Приговор оказался неумолимым: бывший игрок НБА будет должен отсидеть за решёткой 18 месяцев с конфискацией $ 182 тыс. Кроме того, Байнум будет должен выплатить компенсацию на ту же сумму.

Таким образом закончилось уголовное дело Уилла Байнума — бывшего игрока НБА, заработавшего более $ 17 млн, а после окончания карьеры пожелавшего получить лёгкие деньги. Во время судебного заседания прокурор сказал, что Байнум «солгал под присягой, и его приговор является суровым предупреждением о том, что тюремное заключение ждёт любого, кто пытается обмануть и воспрепятствовать правосудию». Какими были последние слова Байнума и были ли они, судебная стенограмма умалчивает.