1/4 финала ЕЛ — огонь! УНИКС и «Локо» побеждают, но просто в ответных играх точно не будет

23 апреля стартовали заключительные матчи 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Если днём ранее борьбы не получилось и ЦСКА вместе с «Зенитом» своих соперников разгромили («Енисей» и «Уралмаш» соответственно), то в этот раз все пары порадовали болельщиков яркой игрой.

УНИКС — «Самара»

Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

День в ЕЛ начинали УНИКС и пожаловавшая в Казань «Самара». В нынешнем сезоне команды встречались дважды, в результате чего обменялись победами. Так что фанаты имели полное право рассчитывать на плотную борьбу и в этот раз. И они её действительно получили. С самого начала соперники дали друг другу понять, что каждый из них настроен более чем серьёзно. На любые набранные очки оппонентов противоположная сторона, как правило, отвечала своими результативными действиями. Максимальное преимущество в четыре очка, которое было у самарцев, довольно быстро нивелировалось казанцами. А на вторую десятиминутку победителями уходили уже они (17:16).

Видео доступно на канале Единой лиги в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Вторая четверть началась с рывка УНИКСа 4:0. Хозяева встречи стали выглядеть куда увереннее, сократили количество потерь (только в первые четыре минуты их было четыре) и мало-помалу начали укреплять преимущество. К концу седьмой минуты перевес УНИКСа достиг 10-очковой разницы (37:27). И всё же сдаваться подопечные Дражена Анзуловича отнюдь не спешили: трёшка Джавонты Хоукинса, а также два очка от того же Хоукинса и Джастина Роберсона позволили «Самаре» оставаться в игре. Со счётом 40:34 в пользу хозяев площадки команды уходили на большой перерыв.

Если у казанцев после второй десятиминутки вдруг начали закрадываться мысли, что игру они всё-таки возьмут, то в самом начале четверти третьей гости сделали всё, чтобы эти мысли у них быстро исчезли. Два точных броска с периметра в исполнении Николы Ребича и Хоукинса позволили «Самаре» вплотную приблизиться к действующим чемпионам (40:41). Однако очень скоро впечатляющий рывок совершили уже казанцы (11:0), вследствие чего фактически решили вопрос с победителем матча. 64:50 перед четвёртой десятиминуткой отыграть андердог мог едва ли.

Джален Рейнольдс Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

И всё же гости попытались. Благодаря точному броску из-за дуги Ребича и двум очкам Роберсона в четвёртой десятиминутке они дали понять, что белый флаг вывешивать не станут. Периодически отставание самарцев сокращалось до восьми очков, но чего-то большего сделать у гостей уже не получилось. Подопечные Велимира Перасовича забрали игру на классе (83:73) и повели в серии.

Примечательный эпизод, демонстрирующий настрой самарцев, случился в самой концовке. Разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич спокойно вёл мячик, ожидая финальной сирены, как вдруг игрок «Самары» Юрий Умрихин обокрал его, за секунду до концовки матча отправив в корзину хозяев точную трёху. Раздосадованный Димитриевич поступок соперника явно не оценил и отправился к тому выяснять отношения.

Ненад Димитриевич выясняет отношения с соперником Фото: Кадр из трансляции

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Эрик Грин, набравший 20 очков со скамейки. Среди игроков стартового состава лучшим был Исмаэль Бако (18 очков, к которым он прибавил четыре подбора). Стартеры самарцев продемонстрировали практически идентичные цифры: 13 очков набрал Джеймс Томпсон, 12 было у Джавонты Хоукинса, 11 – у Джастина Роберсона, 10 – у Николы Ребича. На их фоне выделяется серб Раде Загорац, у которого лишь семь очков. Выходившие со скамейки набрали на всех только 20 очков. Следующую игру команды проведут 25 апреля. Встреча состоится также в Казани.

«Локомотив-Кубань» – «Парма»

Джейлен Барфорд Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» и «Парма» встречались во втором матче игрового дня. В сезонной серии у соперников выявить сильнейшего не получилось – оба клуба взяли по одному матчу дома и на выезде. Так что лёгкой прогулки у финалистов прошедшего сезона, железнодорожников, точно не намечалось. Болельщики ждали острой борьбы, и они её увидели. Оба клуба играли в атаку в лучших традициях матчей НБА, устроив на площадке яркий перформанс, забудется который ещё не скоро. 12:12 всего через три минуты после начала матча!

Нападение явно доминировало над защитой, и потому стало сразу понятно, что тот, кто в нём преуспеет – заберёт встречу. Команды то и дело обменивались очками и отпускать кого-то вперёд точно не собирались. И всё же благодаря нескольким попаданиям лёгкого форварда «Локо» Дмитрия Узинского и точному броску Мориса Ндура хозяева сумели закончить стартовую четверть с семиочковым перевесом (36:29).

Видео доступно на канале Единой лиги в Youtube. Права на видео принадлежат РФБ.

Вторая четверть не сильно отличалась от первой. Команды показывали быстрый и яркий баскетбол, радуя зрителей результативными действиями. Вполне естественно, что больше такая манера подходила железнодорожникам. Не набиравшая в регулярке 80 очков в среднем за игру «Парма» должна была показать свой максимум, чтобы преуспеть. Сделать это в противостоянии с «Локо» – задача не из простых. Так, преимущество подопечных Александра Секулича начинало понемногу рости и к большому перерыву достигло «+16» – 67:51.

Но рывок 4:0 в самом начале третьей десятиминутки от пермяков ясно говорил, что Евгений Пашутин в раздевалке нашёл что сказать своим подопечным. Два последующих трёхочковых броска в исполнении Станислава Ильницкого и одно попадание с периметра от Руслана Абдулбасирова в купе с более строгой игрой в защите позволили гостям вернуться. В какой-то момент от гигантского преимущества «Локо» не осталось почти и следа (78:76).

Айзея Риз («Парма») и Морис Ндур («Локо») Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Четвёртую четверть команды начинали при счёте 81:76 в пользу краснодарцев. Наученные опытом предыдущей десятиминутки железнодорожники свои ошибки уже не повторили. Всего две минуты потребовалось «Локо», чтобы уйти в комфортный отрыв «+11» – 90:79, который со временем только увеличивался. Скромные девять набранных очков «Пармы» в этом игровом отрезке никак не могли позволить им догнать разогнавший поезд.

Единственная интрига, остававшаяся в конце, заключалась в возможном рекорде, который могли установить подопечные Секулича. В 2018 году московский ЦСКА набрал 112 очков в матче плей-офф с ВЭФ из Риги. Железнодорожники это достижение повторили, но не превзошли. Итоговые 112:85 могут ввести в заблуждение болельщиков, не видевших матча, но те фанаты, что встречу смотрели, будут точно ждать следующих игр. Ставить точку в этом противостоянии ещё очень рано.

Станислав Ильницкий Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Лучшим по результативности в составе «Локо» был лёгкий форвард Девон Акун-Пёрселл, на счету которого 20 очков. В общей сложности стартеры железнодорожников набрали 61 очко, а игроки скамейки – 51. У пермяков с этим чуть похуже: 50 очков от стартового звена против 35 от тех, кто выходил со скамейки. Ну а лучшим у «Пармы» был Би Джей Джонсон (22). Нельзя не отметить и россиянина Станислава Ильницкого, у которого 18 очков. Следующую игру команды проведут в Краснодаре 25 апреля.