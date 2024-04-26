Инсайдер раскрыл устрашающие подробности об Эмбииде, который сегодня наколотил 50 очков

А ещё центровой «Филадельфии» попал в скандальную ситуацию во время матча плей-офф НБА. А у «Лейкерс» — всё очень плохо.

Сегодня, 26 апреля, игровой день в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации порадовал тремя матчами. На этот раз «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер Наггетс» сыграли в гостях с «Орландо Мэджик», «Филадельфией Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кратким содержанием каждой из сегодняшних игр.

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс»

Предположить, что хозяева будут доминировать, — это логично и правильно, так как серия сложна для прогнозирования. Но что будет такой разгром — это очень неожиданно. «Орландо» в третьем матче с «Кливлендом» одерживает максимально убедительную победу с разницей 38 очков — 121:83 (1-2). Всё началось с того, что «Мэджик» впервые за серию начали лидировать по ходу матча.

Один из лидеров флоридцев Паоло Банкеро за первую половину набрал 19 очков и сделал семь подборов, не совершив при этом ни одной потери. Закончил он игру с 31 очком, а его напарник защитник Джейлен Саггс, который во время встречи отметился эффектным уиндмилл-данком, добавил 24 очка. Забавно, но последний раз, когда «Орландо» выигрывал матч в плей-офф, Банкеро и Саггс были старшеклассниками. И это первая победа «Мэджик» на своей площадке с 2011 года.

Факт о «Кливленд Кавальерс» Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Более того, Паоло стал вторым самым молодым игроком в истории, набравшим в первых трёх играх в плей-офф за карьеру как минимум 20 очков. Сейчас тяжёлому форварду 21 год 165 дней. В первых двух играх «маги» играли невысоким составом, где центровым являлся Джонатан Айзек, в результате чего образовывались дыры в обороне, а Айзек имел ужасный показатель «плюс-минус». Джамал Мозли немного поразмыслил и решил выпустить на третий матч Уэнделла Картера в качестве центрового, что, по всей видимости, и принесло свои плоды.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс»

Этот матч порадовал количеством событий — речь не только о том, что «Нью-Йорк» проиграл в гостях. Здесь уместно будет рассказать о трёх ситуациях, где главным фигурантом стал звёздный центровой и пока что действующий обладатель награды MVP Джоэл Эмбиид. Первая ситуация — это непосредственно спорный игровой эпизод, где, как может показаться, центрового должны были удалить с площадки. Далее — непосредственно 50-очковое выступление Эмбиида и шокирующие новости, которыми поделился известный инсайдер Эдриан Войнаровски после матча.

Стартовая четверть игры была очень затяжной, так как за первые семь минут судьи трижды останавливали встречу для того, чтобы воспользоваться пересмотром игровых моментов. Один из этих моментов — когда Джоэл Эмбиид сыграл не самым лучшим образом против центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, пытавшегося набрать лёгкие два очка из трёхсекундной зоны. Судьи решили не удалять Джоэла, а ограничились лишь неспортивным фолом первой степени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Да, можно сказать, что Эмбиид действовал намеренно и мог таким образом нанести травму сопернику — и он её нанёс, скорее всего, так как после матча Робинсон покидал арену в специальном ботинке (правда, на другой ноге). Вполне себе заслуживал удаления. «Это было грязно», — отметил игрок «Никс» Донте Дивинченцо. «Неспортивный фол — который из? Тот, который они свистнули? Или который нет? Просто хочу убедиться, что у нас есть ясность по этому вопросу», — намекнул на судейский произвол главный тренер гостей Том Тибодо.

Так или иначе, Джоэл Эмбиид завершил встречу с 50 очками, став таким образом первым центровым в истории плей-офф НБА с 50+ очками при пяти и более реализованных трёхочковых бросков. Эмбиид также повторил достижения Джерри Уэста, Майкла Джордана и Боба Коузи, набрав за игру как минимум 50 очков, исполнив при этом 20+ штрафных бросков. А ещё Эмбиид стал четвёртым центровым с 50+ очками. Ранее подобного добивались Боб Макаду, Уилт Чемберлен и Никола Йокич.

Статистика Джоэла Эмбиида Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, в свою очередь, после игры выдал неожиданную новость. Оказывается, на прошлой неделе Джоэл Эмбиид лечился от легкой формы паралича Белла. Подобное у центрового началось наблюдаться во время матча плей-ин с «Майами».

Эмбиид хотел сохранить это в тайне, дабы такие новости не влияли на общее состоянии его команды. Отсюда и предположения о том, почему он носил солнцезащитные очки и были ли проблемы с его глазами. Но это было связано с параличом Белла, при котором поражаются лицевые мышцы одной половины лица. Всем бы набирать 50 очков в матче плей-офф после этого!

В серии же счёт стал 2-1 в пользу «Никс».

Джоэл Эмбиид Фото: Кадр из трансляции

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс»

В истории плей-офф НБА ещё не было команд, которые выигрывали бы серию, уступая по её ходу со счётом 0-3. За всё время была 151 подобная ситуация, в которой оказались баскетболисты «Лейкерс». Неприятная статистика для Леброна Джеймса: «Денвер» стал первой командой в карьере звёздного лёгкого форварда, одержавшей против него 10 побед кряду. Леброн и Энтони Дэвис в этом плей-офф на двоих набрали 176 очков, в то время как остальная команда — 131. О чём может идти речь, когда Д'Анджело Расселл позволяет себе выходки, которые наверняка не останутся без внимания лиги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам Ди Ло выдал отвратительный матч, ни разу не попав по кольцу после семи попыток с игры. Если за регулярку Расселл набирал солидные 18 очков при 45,6% с игры, то в постсезоне у него 12 очков и 32,6% реализации соответственно. Полный крах. Но, как упомянули абзацем выше, не в одном Д'Анджело проблема. Для понимания уровня катастрофы «озёрников» — вы вообще помните, когда во время плей-офф освистывали главного тренера на своей же площадке? С Дарвином Хэмом это как раз и произошло, когда диктор представлял состав «Лейкерс».

А что «Денвер»? Джамалу Маррею даже не пришлось сегодня играть в героя и спасителя — в третьем матче в основном Аарон Гордон был постоянным гостем «краски» хозяев, набрав 29 очков. 20+ очков также набрали Майкл Портер, Никола Йокич и сам Маррей. «Наггетс» в этом сезоне играют ниже ожиданий, однако ведут со счётом 3-0 в серии с «Лейкерс». Болельщики «озёрников» могут порадоваться хотя бы тому факту, что их командой были выиграны все первые половины в этом противостоянии.