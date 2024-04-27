Дончич получил неожиданную поддержку. Кто зарядил Луку на чудеса в плей-офф НБА?

Каждый день Национальная баскетбольная ассоциация радует нас шикарными вывесками в плей-офф. Одна из самых интересных пар самого важного события в мире НБА — «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Столько звёзд на паркете приковывают к себе огромное количество внимания, особенно Лука Дончич, которого из Европы лично прилетел поддержать президент футбольного и баскетбольного «Реала» Флорентино Перес. Немного вспомним о карьере Луки в мадридском клубе и расскажем о том, помогло ли присутствие Переса победить «Далласу» во главе с Дончичем.

В возрасте восьми лет Дончич стал игроком молодёжного состава словенской «Олимпии», за которую выступал его отец. При этом Луку привлекали к тренировкам с более возрастными игроками. В юности баскетболист не сидел на месте и практически всё свободное время проводил на паркете. В 2012 году Дончича отдали в аренду в «Реал» на время одного из турниров, по ходу которого будущая звезда НБА набирал в среднем 13,0 очка, 4,0 подбора, 2,8 передачи и 3,3 перехвата, попутно став лучшим игроком турнира.

После настолько впечатляющего выступления боссы «Реала» ни секунды не думали и предложили Дончичу пятилетний контракт. Само собой, словенец подписал соглашение с клубом. До сезона-2015/2016 Лука выступал за молодёжные команды «сливочных», добившись признания и попутно выиграв немало личных и командных наград. 30 апреля 2015 года словенец дебютировал на профессиональном уровне за «Реал» в матче с «Уникахой».

По ходу своего первого года Дончич с каждой новой игрой раскрывался всё сильнее. В 2016 году Лука уже окончательно закрепился в роли одной из главных звёзд команды, проводя великолепные игры как в чемпионате Испании, так и в Евролиге. Однако в следующем сезоне разыгрывающий вышел на небывалый уровень, и уже становилось понятно, что в «Реале» парень не задержится надолго. Дончич в сезоне-2017/2018 Евролиги набирал в среднем 16,0 очка, 4,9 подбора, 4,3 передачи.

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К тому же словенец помог «Реалу» выиграть Евролигу, став самым ценным игроком турнира (MVP) и «Финала четырёх». 18-летний парень стал одним из самых обсуждаемых баскетболистов в тот период времени. После феноменального сезона Дончич выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где его под общим третьим номером выбрала «Атланта Хоукс», но затем обменяла в «Даллас Маверикс» на Трея Янга и выбор в первом раунде 2019 года.

Лука Дончич и Флорентино Перес Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Всё, что было дальше в НБА — уже история. Дончич с каждым сезоном прогрессирует и продолжает стараться принести «Далласу» второе в истории чемпионство. Пока лишь в одном сезоне из четырёх, когда клуб из Техаса пробивался в плей-офф, Лука и компания были близки к выходу в финал — сезоне-2021/2022. В свою очередь, в нынешнем походе за титулом у «Маверикс» собралась приличная банда, где есть кому помочь «магическому» парню.

Перед стартом третьего матча плей-офф с «Клипперс» Дончич во время разминки увиделся с президентом «Реала» Флорентино Пересом, который пришёл на игру, чтобы поддержать одного из своих любимчиков. Один из богатейших людей Испании и один из лучших игроков в НБА тепло поприветствовали друг друга и немного поговорили до начала важной встречи.

Возможно, именно поддержка немаловажного человека в карьере Дончича помогла ему в третьей игре показать себя — 22 очка, 10 подборов и девять передач, но что главнее — одержать невероятно значимую победу в серии плей-офф первого раунда со счётом 101:90. «Даллас» повёл в противостоянии с «Клипперс» с результатом 2-1, хотя первый матч команда проиграла. Дончич на пару с Кайри Ирвингом ведут клуб из Техаса к новым высотам.

Приятно видеть, что Дончич и «Реал» продолжают поддерживать тесную связь. В одном из предсезонных матчей сезона-2023/2024 «Даллас» встречался с «Королевским клубом», и тогда было видно, как Лука относится к своему бывшему клубу: словенец выражал уважение каждому члену такого огромного коллектива, при этом на пресс-конференции не скупился на похвалу в адрес Переса и главного тренера Чуса Матео.

«Далласу» предстоит проявить характер, чтобы пройти как можно дальше в плей-офф и попробовать замахнуться на чемпионство, а «Реал» решает свои задачи — команда защищает титул чемпионов Евролиги. Клубу из столицы Испании остаётся выиграть один матч в серии с «Басконией», чтобы гарантировать себе участие в «Финале четырёх».