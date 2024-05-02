В Санкт-Петербурге будет решаться судьба «Зенита» в плей-офф Единой лиги. LIVE
Поделиться
«Уралмаш» сотворит сенсацию?
Сегодня, 2 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Уралмаш», которая начнётся в 19:30 мск.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 2 мая 2024
-
04:52
-
01:00
- 1 мая 2024
-
23:42
-
22:58
-
22:52
-
22:02
-
21:28
-
20:23
-
19:21
-
18:32
-
18:24
-
17:48
-
16:34
-
16:16
-
15:47
-
15:15
-
14:39
-
14:21
-
13:32
-
12:59
-
12:37
-
11:45
-
11:10
-
10:25
-
10:11
-
09:54
-
09:15
-
07:14
-
07:07
-
05:42
-
05:00
-
00:28
- 30 апреля 2024
-
23:39
-
22:24
-
22:13