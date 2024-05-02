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Зенит — Уралмаш, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 2 мая 2024: обзор матча, где смотреть, кто сыграет

В Санкт-Петербурге будет решаться судьба «Зенита» в плей-офф Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон
Судьба «Зенита» в плей-офф Единой лиги. LIVE
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«Уралмаш» сотворит сенсацию?

Сегодня, 2 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Уралмаш», которая начнётся в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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