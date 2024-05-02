В Санкт-Петербурге будет решаться судьба «Зенита» в плей-офф Единой лиги. LIVE

Сегодня, 2 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Уралмаш», которая начнётся в 19:30 мск.

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