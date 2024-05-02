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Портленд Трэйл Блэйзерс: подозреваемый посетил матч в 2019 году, и его заметили в первых рядах, оксикодон, вещества

История невероятной глупости. Как барыга спалился, посетив матч НБА
Никита Бирюков
Как барыга спалился, посетив матч НБА
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» посодействовал поимке подозреваемого в преступлении.

Сейчас вовсю гремит плей-офф НБА, но нельзя обойтись и без интересных историй, которые связаны с командой, не попавшей в заветный постсезон. Речь о «Портленд Трэйл Блэйзерс». Клуб из Орегона косвенно поучаствовал в инциденте со смертью бухгалтера и продавцом поддельных таблеток и запрещённых веществ.

Как мы знаем, судебные тяжбы могут длиться очень долго, поэтому лишь сейчас до внимания общественности дошла история Билли Рэя Трублада и Алекса Ресера. Первый — парень с тяжёлой судьбой, который продавал запрещённые вещества, а второй — выпускник Университета штата Орегон, пристрастившийся к обезболивающим после того, как ему прописали оксикодон из-за травмы, полученной во время занятий борьбой в колледже. Это основные герои истории.

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Трублад на протяжении долгого времени продавал Ресеру так необходимый ему оксикодон. Сообщается о 700 поддельных таблетках, которые Билли сбагрил своему клиенту. Ресер в марте 2019 года вернулся с семейной поездки в Европу, а уже на следующее утро его нашли мёртвым в собственной квартире. Согласно судебным протоколам, в спальне и в ванной были свёрнутые долларовые купюры, различные контейнеры и пакетики с синими таблетками. Полиция прочесала телефон потерпевшего и пришла к выводу, что Трублад был его единственным источником для получения этих веществ со времён колледжа. Эти двое знали друг друга около 10 лет.

Полиция начала поиски Трублада, которого не могла найти ни по одному из двух его адресов. Однако в один из дней заместитель шерифа смотрел по телевидению матч «Портленда» в НБА и во время одного из кадров заметил человека, очень похожего на подозреваемого. Помощник тут же позвонил ведущему следователю, офицеру полиции Джеймсу Уиду, который включил игру и подтвердил, что зрителем в синей рубашке был парень по кличке Билли. Офицеры, работавшие на матче, арестовали Трублада в «Мода-центре». Согласно судебным протоколам, у него были при себе крупная сумма наличных и баночка, в которой находились различные таблетки.

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Примечательно, что Трублад сидел практически в первых рядах — прямо за правым плечом тогдашнего тренера «Портленда» Терри Стоттса. В итоге 33-летнего мужчину приговорили к трём годам и шести месяцам тюремного заключения за продажу поддельных таблеток оксикодона, изготовленных из запрещённых на территории Российской Федерации веществ, в результате употребления которых погиб 30-летний бухгалтер Ресер.

«Я знаю, что несу ответственность за его смерть. Надеюсь, вы знаете, что я никогда не хотел, чтобы это произошло. Ужасно сожалею обо всей боли и огорчении, которые я причинил семье Ресер. Надеюсь, что однажды вы сможете найти в своих сердцах силы простить меня, но я пойму, если вы не сможете. Искренне сожалею от всего сердца и надеюсь, что сегодняшний день поможет вам поставить точку, и мне жаль, что это заняло так много времени», — сказал Трублад во время суда.

Можно сколько угодно раскаиваться и говорить слезливые речи, но нужно думать перед тем, как продавать людям поддельные препараты и, вероятно, запрещённые вещества. Приятно, что баскетбольный клуб хоть немного посодействовал в задержании преступника. Вот она, сила баскетбола!

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