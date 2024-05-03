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Патрик Беверли, конфликт с фанатом: защитник Милуоки Бакс кинул мяч в фаната, болельщика соперника, Индиана Пэйсерс

Баскетболист кидал мячик в фанатов — просто так досталось девушке. Ждём сурового наказания
Артемий Берстенев
Баскетболист кидал мячик в фанатов
Аудио-версия:
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Омерзительный поступок, после которого у Патрика Беверли могут быть проблемы.

«Милуоки Бакс» — команда, которая по ходу минувшего регулярного чемпионата сумела избавиться от тренера Эдриана Гриффина, одержавшего, кстати, в дебютном сезоне за «Милуоки» около 70% побед — 30-13. На смену пришёл неоднозначный Док Риверс, который, как и ожидалось, вышел с «Бакс» в плей-офф под третьим посевом, встретившись в первом раунде с атакующей «Индианой Пэйсерс». Серию выиграла «Индиана» со счётом 4-2, а главный лидер «оленей» Яннис Адетокунбо из-за травмы вообще был недоступен. Дэмьен Лиллард тем временем сыграл четыре встречи.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 98
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Топпин - 21, Макконнелл - 20, Сиакам - 19, Халибёртон - 17, Несмит - 15, Нембард - 14, Тёрнер - 5, Джексон - 4, Шиппард - 3, Браун - 2, Уокер, Джонсон, Макдермотт, Смит
Милуоки Бакс: Лиллард - 28, Портис - 20, Лопес - 20, Миддлтон - 14, Беверли - 6, Коннотон - 3, Бисли - 2, Ливингстон - 2, Джексон - 2, Галлинари - 1, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Краудер

Сегодняшнюю игру взяли «Пэйсерс» с солидным 22-очковым преимуществом — 120:98. При этом в составе хозяев сразу шесть игроков отметились как минимум 14 набранными очками, однако больше всех было на счету Оби Топпина — 21. В концовке матча, когда стало ясно, что «Индиана» забирает серию, приковал внимание момент с разыгрывающим «Милуоки» Патриком Беверли, который известен буйным характером и желанием залезть под кожу каждого соперника. Беверли решил не ограничиваться соперниками на площадке — сначала досталось болельщице «Пэйсерс», находящейся в четвёртом ряду, ей прилетел мяч в голову, а затем мужчине, оказавшемуся не при делах.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Проигрывать не особо приятно, но как личность Патрик Беверли давно себя закопал. Беверли относительно недавно исподтишка толкал Криса Пола и Деандре Эйтона в спину. Самые яркие эпизоды связаны с жестом «сильный маленький», когда Беверли набирает очки в «краске» через конкретного соперника — и не имеет значения, уступает ли Патрик по росту этому баскетболисту или нет. Доставалось и самому Леброну Джеймсу, несмотря на то что и защитник, и форвард успели поиграть в одной команде за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам факт того, что именно Беверли кинул мяч в девушку, чётко не отображён, но, когда режиссёр трансляции перевёл ракурс на скамейку запасных «Милуоки», в сторону болельщиков смотрели непосредственно Патрик Беверли и Данило Галлинари. Какая вероятность того, что это сделал безобидный итальянец? Никакая. Беверли сильно повезёт, если девушка не будет подавать на него в суд за нападение. Сам Патрик, скорее всего, получит штраф от $ 25 000 до $ 50 000. Возможно, это был последний матч Беверли вообще в НБА?

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Новости. Баскетбол
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