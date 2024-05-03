Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси своим героическим выступлением продлил серию с «Нью-Йорк Никс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Однако «Фила» на домашнем паркете не сумела перевести противостояние в седьмую игру, в упорной борьбе проиграв со счётом 115:118. В составе «Никс» на протяжении всего первого раунда выделялся один игрок — Джейлен Брансон. Разыгрывающий делал на паркете всё и даже больше.

Вкратце о шестом матче серии: «Нью-Йорк» выиграл первую четверть со счётом 36:22, но во второй «Фила» перевернула игру и ушла на большой перерыв лидером — 32:15. Во второй половине встречи лидеры обеих команд практически не отдыхали, поэтому кому-то сложно было оторваться на большое расстояние. «Никс» в итоге забрали третью и четвёртую четверть со счётом 32:29 и 35:32. Решающим стал бросок Джоша Харта, который реализовал «трёшку» за 24 секунды до конца встречи. Дальше — череда фолов и победа «Никс».

Подопечные Тома Тибодо пробились во второй раунд плей-офф НБА, где сыграют с «Индианой Пэйсерс», которая оказалась сильнее «Милуоки Бакс». Но давайте сначала подведём итоги серии с «Филадельфией». Брансон — новый герой Нью-Йорка. Игрок в решающем матче набрал 41 очко, три подбора и 12 передач. Сами по себе эти статистические показатели говорят о многом, однако удваивает, а то и утраивает эффект «вау» то, что Брансон на протяжении трёх игр кряду набирает как минимум 40 очков!

27-летний Брансон в среднем набирал 35,5 очка, 4,5 подбора и девять передач в серии с «Филадельфией» — космический уровень. При этом разыгрывающий всегда вовлечён в защиту команды, а не просто стоит в сторонке. Джейлен по ходу серии установил рекорд «Никс» по набранным очкам в игре плей-офф — 47. К тому же баскетболист присоединился к величайшему Оскару Робертсону, который в истории НБА набирал больше 35 очков и 10 передач в одной серии плей-офф.

«Мы знали, что будет нелегко, мы просто нашли способы победить… Каждая ситуация отличается, и нам просто нужно подходить к ней с одинаковым менталитетом», — сказал Брансон на пресс-конференции после матча с «Филой». Хоть в «Никс» и есть главный герой, но нельзя не отметить и всю команду. Тибодо, как обычно, держал своих игроков на паркете огромное количество времени. Например, Донте Дивинченцо сыграл все 48 минут в матче, набрав 23 очка. К слову, из лидеров меньше всего провёл времени на площадке Брансон — 43 минуты 36 секунд.

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Пока ещё действующий самый ценный игрок лиги (MVP) Джоэл Эмбиид провалил несколько матчей первого раунда, но если учесть то, что лидер «Филы» играл с повреждением колена, то серию он провёл на отлично. Также с хорошей стороны показал себя Макси, а вот кто стал главным разочарованием, так это Тобиас Харрис. Форвард за 30 минут на паркете в шестом матче не набрал ни одного очка и выглядел очень слабо в обороне. Харрис — второй после Эмбиида самый высокооплачиваемый игрок в команде с контрактом на $ 39 млн.

Если бы не травма Эмбиида в заключительной части регулярного чемпионата, серия с «Никс» могла бы быть совсем другой. Но это всё домыслы. На деле мы имеем героя Брансона, Эмбиида, который ни разу в карьере не выходил в финал конференции, и невероятно интересную банду из Нью-Йорка. Будет интересно посмотреть на защитных «Никс» в матчах со сверхатакующей «Индианой». Баталии в плей-офф продолжаются!