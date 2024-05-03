Испытательный срок пройден. «Уралмаш» круто пошумел в дебютном сезоне в Единой лиге

2 мая «Уралмаш» закончил свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ, уступив «Зениту» в решающем пятом матче серии первого раунда плей-офф. Несмотря на это, екатеринбуржцы точно могут гордиться своим выступлением и занести его в актив. «Чемпионат» подводит итоги первого сезона для уральцев.

БК «Уралмаш» Фото: Единая лига ВТБ

«Уралмаш» зашёл в лигу вместе с «Руной» перед стартом этого сезона. Оба коллектива неплохо себя проявили и оставили приятное впечатление, но московская команда прошла чемпионат не так ровно, как уральцы.

Команда из Екатеринбурга в 16 стартовых матчах одержала восемь побед, однако после этого руководство приняло решение уволить Милоша Павичевича с поста главного тренера. Исполнительный директор команды Сергей Доманов заявил, что у клуба и Павичевича возникло расхождение во взглядах на развитие команды. Новым тренером стал Ростислав Вергун, уволенный из «Минска» за некоторое время до этого. Болельщики и некоторые эксперты не до конца понимали смысл этого назначения, ведь при Вергуне «Минск» так и не смог одержать ни одной победы.

Вергун начал с трёх побед в шести встречах в рамках Единой лиги. Безусловно, понадобилось время на притирку. Как тренеру, так и игрокам. И когда произошла синергия — механизм заработал. В 16 оставшихся матчах регулярного чемпионата уральцы одержали 15 побед и досрочно завоевали право сыграть в плей-ин. В мини-турнире «Уралмаш» не испытал серьёзных проблем во встрече с «Самарой» и пробился в плей-офф в свой дебютный сезон в Лиге ВТБ.

Антон Глазунов (слева) и Томас Эртель (справа) Фото: БК «Зенит»

И кто бы мог подумать, что противостояние второй и седьмой команд станет самым интересным и интригующим в первом раунде плей-офф? Параллельно были серии ЦСКА — «Енисей» и «Локомотив-Кубань» — «Парма», но они, как и УНИКС — «Самара», завершились всухую победами фаворитов.

«Зенит» и «Уралмаш» стартовали по такому же графику: петербуржцы взяли два домашних матча, и казалось, что они едут в Екатеринбург на одну игру, чтобы закрыть серию. Не секрет, что в Петербурге у уральцев получили повреждения Антон Глазунов и Стэнли Уиттакер, который вообще пропустил вторую игру и был под вопросом. Но всё же основные игроки остались в обойме и играли через боль на морально-волевых. На домашней площадке «Уралмаш» под аккомпанемент своих невероятных болельщиков выгрыз третий матч и на этой же волне забрал четвёртую игру. Команды вернулись в северную столицу, чтобы в решающем матче выявить сильнейшего.

В Петербург отправилось и внушительное количество болельщиков «Уралмаша». На протяжении всей игры они не переставали поддерживать свою команду, местами даже перекрикивая фанатов «Зенита». В пятом матче «Уралмаш» не смог рассчитывать на Гарретта Нэвелса, который получил травму в четвёртой игре. Однако уральцы всё равно бились на протяжении всех 40 игровых минут и достойно могут смотреть в глаза своим болельщикам, несмотря на поражение.

Исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов эксклюзивно для «Чемпионата» заявил, что гордится быть частью этого проекта.

Сергей Доманов исполнительный директор БК «Уралмаш» «Могу сказать, что очень горд быть частью такого коллектива. Еще до того, как Ростислав Вергун провёл первую игру в роли главного тренера, он отметил, как видно, что у команды есть сердце и характер, и она никогда не сдаётся по ходу матчей. В этом сезоне мы часто проигрывали больше 10 очков по ходу игр и в большинстве случаев отыгрывались, как произошло в этой серии с «Зенитом» и во вчерашнем матче в частности. Не хватило буквально одной результативной атаки, чтобы перевести матч в овертайм. Но для нас это большой опыт — как для всего клуба, так и для самих игроков».

«Отдельная благодарность нашим болельщикам, которые сразу после четвёртого матча раскупили почти все авиабилеты в Санкт-Петербург и не раздумывая приехали поддержать нас. Они перекрикивали всю арену, болели до самого конца и верили в нас. А то, что творилось на домашних матчах, вообще трудно описать словами. Можно объективно констатировать, что болельщики «Уралмаша» — одни из лучших в России. Ради них мы и играем», — добавил Доманов.

От приглашения «Уралмаша» в Единую лигу ВТБ выиграли абсолютно все. Лига получила боеспособную команду, а болельщики — кучу эмоций. Клуб подписал классных легионеров. Да, это всегда лотерея, но и удачу в ней тоже нужно заслужить. Куда важнее, что семь игроков остались в команде после Суперлиги, и не просто отбывали номер, а приняли прямое участие в успехе клуба. Антон Глазунов так вообще попал на Матч всех звёзд Единой лиги.

«Уралмаш» серьёзно подошёл к Лиге ВТБ не только со спортивной стороны, но и с маркетинговой. Активность в медиа, взаимодействие с болельщиками во время домашних матчей и открытость стали не столько приятным бонусом, сколько одной из сторон визитной карточки клуба.

Джавонте Даглас Фото: БК «Зенит»

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин говорила, что новые клубы заходят в лигу с испытательным сроком на один сезон. И если говорить об «Уралмаше», то с уверенностью можно сказать, что этот пробный период клуб прошёл на пять с плюсом. Нет сомнений, что уральцы останутся в лиге и будут бороться за место в плей-офф.

В кулуарах уже появляется информация, что клуб намерен провести ещё более качественные трансферы и собрать ещё более сильный состав. После серии с «Зенитом» клуб из Екатеринбурга официально объявил, что продлил контракт с главным тренером Ростиславом Вергуном на два сезона. До этого была неофициальная информация, что «Уралмаш» продлил контракт со своей главной звездой — Октавиусом Эллисом. «Уралмаш» круто пошумел в своём первом сезоне и имеет всё, чтобы не останавливаться на достигнутом.

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