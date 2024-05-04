Начал Дончич, а закончил — Ирвинг! В «Далласе» звёздная связка ой как сработала

Сегодня, 4 мая, «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» провели шестой матч серии первого раунда плей-офф НБА. Здесь было интересно следующее — смог бы «Даллас» закрыть серию перед своими болельщиками или же «Клипперс» возьмут победу и вернутся на решающий седьмой матч в Лос-Анджелес. «Маверикс» решили, что лучше завершить накопившиеся дела заранее и пойти готовиться к следующему сопернику — «Оклахома-Сити Тандер». Основной аргумент против «Оклахомы» — это отсутствие серьёзного опыта выступления в постсезоне в силу молодого ростера. Возможно, это и сыграет в пользу сегодняшних победителей.

Особо примечательны перформансы звёздных защитников «бродяг» Луки Дончича и Кайри Ирвинга. Если первый за стартовую 12-минутку набрал 14 очков, а хозяева лидировали с разницей восемь очков, то второй за половину набрал два очка. Тем временем Лука Дончич за первые 24 минуты остановился на отметке в 18 набранных очков, правда, к большому перерыву зафиксировался равный счёт 52:52. В составе «парусников» блистали Пол Джордж (14 очков), Ивица Зубац (11) и Норман Пауэлл со скамейки запасных (10).

Ирвинг осознал, что его помощь ой как потребуется техасцам, и набрал дичайших 28 очков за последующие две четверти! К концу третьей четверти «Маверикс» имели 15-очковое преимущество, в заключительной 12-минутке ребята Джейсона Кидда довели дело до победного. Помимо скоринга, Кайри умудрялся работать в обороне и не стеснялся вступать в борьбу за мяч. В общем, Ирвинг восстанавливает репутацию, которая несправедливо так попортилась за последние годы. Ирвинга невозможно остановить, когда защитник ловит кураж. Это тот случай, когда с уверенностью утверждаешь: «Кайри Ирвинг создан для плей-офф!»

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Примечательно, что разыгрывающий в играх плей-офф, где его команда потенциально может выйти в следующий раунд, одержал 13 побед из 13 возможных. А это, для осознания масштаба катастрофы соперников, является лучшим показателем в истории лиги. «Кайри — потрясающий человек. В первой половине он набрал два очка, но закончил игру с каким количеством? 30? Это потрясающе. Никогда не сбрасывайте его со счетов. Просто потрясающе иметь его в нашей команде», — оценил после встречи Дончич выступление Ирвинга.

Что касается «парусников», есть законные основания полагать: калифорнийцев будут ждать серьёзные изменения. Главный тренер Тайрон Лю заявил, что заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с «Клипперс». Кавай Леонард, который в следующих трёх сезонах заработает $ 150 млн, в последних двух розыгрышах плей-офф принял участие в четырёх матчах, остальные пропустил из-за травм. Что с ним делать — без понятия. Пол Джордж и Расселл Уэстбрук вступят в последний сезон по контракту с «парусниками», если активируют опцию продления на $ 48,78 млн и $ 3,93 млн соответственно. Джеймс Харден, вероятно, заключит новый контракт.