Топ-10 самых дорогих пар кроссовок в мире. Семь из них связаны с Майклом Джорданом

Множество фанатов считают Майкла Джордана величайшим баскетболистом в истории. У легенды есть немало достижений на паркете, которые помогают в аргументации этой позиции, но не стоит недооценивать и то, какой культурный вклад внёс Джордан. Это влияние, которое распространилось далеко за пределы баскетбола. Ни одна из звёзд не может похвастаться подобным охватом.

Главным примером культурного влияния Джордана является популярный бренд кроссовок Jordan, которые носят миллионы людей по всему миру. Даже те, кто, возможно, даже уже и не знает, кто такой Майкл. На днях был обнародован список из 10 самых крупных покупок кроссовок в истории. В этом топе можно обнаружить целых семь пар обуви, которые так или иначе связаны с Майклом. Предлагаю взглянуть!

Первое место. Air Jordan. Коллекция «Наследие» — $ 8 млн

Air Jordan. Коллекция «Наследие» Фото: sothebys.com

Первое место занимает целая коллекция кроссовок, где была собрана обувь Майкла со всех шести финалов в истории. Напомним, Джордан выиграл все финальные серии, в которых оказывался.

Второе место. Air Jordan 13 с финала 1998 года — $ 2,2 млн

Air Jordan 13 Фото: John W. McDonough/Getty Images

Ну а самой дорогой отдельной парой кроссовок в истории считаются AIr Jordan 13, которые носил Майкл во время своего «Последнего танца» в 1998 году. В той финальной серии Джордан добился своего последнего, шестого перстня.

Третье место. Nike Air Yeezy 1 «Grammy» Sample — $ 1,8 млн

Четвёртое место. Nike Air Ship Michael Jordan PE. — $ 1,5 млн

Одни из кроссовок, которые выпущены для ностальгии. Дизайн возвращает зрителей постарше в старые, светлые времена, когда играл Джордан и казалось, что всё в мире хорошо.

Nike Air Ship Michael Jordan PE Фото: goat.com

Пятое место. Air Jordan 12. Flu Game — $ 1,3 млн

Air Jordan 12. Flu game Фото: Richard Mackson/Getty Images

И ещё один легендарный момент из биографии Джордана — Flu Game. Несмотря на наличие кучи разных объяснений о том, что же было с Майклом на самом деле, этот матч вошёл в историю и никогда оттуда не выйдет.

Несмотря на недомогание, Майклу удалось провести на паркете 44 минуты и набрать 38 очков. Всё это происходило в финальной серии 1992 года.

Шестое место. Air Jordan 12. «Glass Shard» — $ 615 тыс.

Air Jordan 12. «Glass Shard» Фото: basketshop.ru

Джордан в этих самых кроссовках сломал щит с кольцом после данка во время тренировочной игры в Триесте, Италия. На подошве до сих пор остались осколки стекла.

Седьмое место. Air Jordan 1, использовавшиеся Майклом. — $ 560 тыс.

Air Jordan 1 Фото: nike.com

Легендарная модель, которую Джордан носил на старте своей карьеры — в 1984 и 1985 году.

Восьмое место: 1972 Nike Moon Shoe — $ 438 тыс.

Девятое место: Air Jordan 1 «Broken Foot» — $ 422 тыс.

Air Jordan 1 «Broken Foot» Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

В начале сезона-1985/1986 Майкл сломал ногу в игре с «Голден Стэйт Уорриорз». В итоге всё же Nike смог сделать ему специальную версию Air Jordan 1, которая и была продана на аукционе за $ 422 тыс.

10-е место: Louis Vuitton X Nike Air Force 1 — $ 353 тыс.