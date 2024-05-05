Эдвардс гонится за величием! Обновил личный рекорд и нанёс «Денверу» первое поражение

«Денвер Наггетс» во второй раз за последние два розыгрыша плей-офф и впервые с 29 марта 2024 года проигрывает перед домашней публикой. «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер» провели стартовый матч в рамках полуфинала Западной конференции, где особенно отметился атакующий защитники и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший невероятные 43 очка и заставивший вновь говорить о себе как о преемнике Его Воздушества — Майкла Джордана.

«Тимбервулвз» с первых минут поймали кураж, предложив «Наггетс» рывок 9:0, который завершился на отметке 18:4. «Самородки» не успели понять, что произошло, и Майк Мэлоун тут же взял тайм-аут, который не прошёл даром. Хозяева набрали 13 безответных очков кряду. Руководил нападением ни Никола Йокич, ни Джамал Маррей, ни кто-нибудь ещё, а разыгрывающий Реджи Джексон. Как итог, «Денвер» смог выйти вперёд — 25:23 ко второй четверти. Энтони Эдвардс, в свою очередь, за этот период набрал 16 очков.

В следующей 12-минутке оба коллектива чуть сбавили в результативности: ни одна из команд не достигла отметки как минимум в 20 набранных очков. В итоге баскетболисты ушли на большой перерыв с цифрами 44:40 на табло — «Наггетс» продолжали удерживать преимущество и диктовать свои условия. Эдвардс завершил первую половину с 25 очками, тем временем Никола Йокич и Джамал Маррей на двоих сообразили 28 очков. Маррей был крайне неточен, ни разу не попав по кольцу при пяти попытках с игры.

Карл-Энтони Таунс и Майк Конли решили прийти на помощь Эдвардсу в третьей четверти, сгенерировав 22 очка (по 11 очков у каждого). Это серьёзная поддержка, которая позволила «Миннесоте» стать лидером матча по итогам 12-минутки — 73:71. Сам Эдвардс имел на своём счету 31 очко. Начало заключительной четверти охарактеризуем как «качели». Внезапно вклад внёс «большой» Наз Рад, ставший лучшим запасным игроком минувшего регулярного чемпионата. Рид блестяще подтвердил, что не зря получил эту награду, набрав за важную 12-минутку 14 очков! Это серьёзная помощь и позволила «Тимбервулвз» выйти вперёд и победить в игре.

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Окончательно дверью хлопнул Энтони Эдвардс, завершивший встречу с 43 набранными очками. Примечательно, что это лучший карьерный показатель в плей-офф для 22-летнего атакующего защитника, который во время матча исполнял сложные броски с отклонением в стиле Майкла Джордана. Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки, находясь в студии TNT, особенно впечатлился выступлением молодого игрока: «Он невероятный спортсмен. Его склад ума и набор навыков [удивляет]. За ним интересно наблюдать в этом плей-офф». «Миннесота» одержала пятую победу подряд в этом постсезоне, ещё ни разу не проиграв.