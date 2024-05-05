«Это ужасный свисток!» Как уничтожить весь накал страстей плей-офф НБА одним решением

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс — эмоциональный баскетболист. В 22 года он набирает 43 очка в первом матче серии плей-офф с действующими чемпионами НБА. При этом обновляет личный рекорд результативности в постсезоне, параллельно заставляя вспоминать легендарного Майкла Джордана. Всё дело в эстетических попаданиях с отклонением со средней дистанции и взрывным атлетизмом. «Миннесота» Эдвардса победила в первой игре, будучи гостевой командой, и наверняка попробует повторить успех во второй встрече.

В концовке третьей четверти Энтони Эдвардс решил сыграть один на один с защитником «Денвер Наггетс» Реджи Джексоном. Эдвардс чуть-чуть потолкался в посте, а затем резким проходом набрал лёгкие два очка с помощью лэй-апа. После эпизода Энтони начал пристально смотреть на соперника, что не понравилось рядом стоящему арбитру. Решение — незамедлительно наказать лидера «Тимбервулвз» техническим фолом! Реакция Эдвардс говорит сама за себя — он очень удивился такому решению арбитров.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мнение Энтони разделяли и комментаторы. Например, Реджи Миллер сказал следующее: «Нет, Кортни (Киркланд, судья, непосредственно вынесший решение о техническом. — Прим. «Чемпионата»)! Увы! Идёт второй раунд плей-офф. Эмоции всегда будут на высоте». «Это ужасный [свисток]. Нельзя праздновать, когда ты доминируешь, иначе выпишут «технарь», — добавил коллега Миллера по микрофону Джамал Кроуфорд. Реджи чуть позже намекнул о судейском лицемерии, упомянув Джамала Маррея, когда тот праздновал попадание, имитируя пальцами огнестрельное оружие.

Тем не менее за грозный взгляд баскетболистов НБА регулярно наказывают — якобы это унижает соперника. Суть подобного судейского решения заключается в том, что арбитры как бы стараются защитить матч от эмоционального обострения, и такое может задеть чьи-то чувства. Кто-нибудь, напомните судьям, пожалуйста, что это плей-офф. Тем более Эдвардс ничего не сказал Джексону. Но пока что никто не переплюнул Джоуи Кроуфорда, когда тот давненько удалял Тима Данкана за смех на скамейке запасных.

Видео можно посмотреть на канале NBA Referees Wired в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.