Что влияет на результаты матчей в НБА? Вы бы никогда не догадались

Chronobiology International — рецензируемый научный журнал, в котором публикуются аспекты биологических и медицинских исследований ритмов. Так вышло, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) стала объектом исследований, где авторы утверждают: биологические часы заметно влияют на результативность игроков североамериканской лиги.

Как утверждают исследователи, результаты, полученные на основе более чем 25 000 матчей (в течение 21 сезона с 2000 года), показывают, что баскетбольным тренерам и командам рекомендуется учитывать физические и психические последствия перемещения в часовых поясах при планировании игр и подготовке к матчам. Игроки НБА частенько оказываются под влиянием пяти часовых поясов в рамках выездных турне.

Согласно результатам, разница в коэффициенте побед для команд хозяев из западного часового пояса (PDT — Тихоокеанское летнее время) почти на 10% выше, когда они играют против команды из восточного часового пояса (EDT — летнее восточное время), по сравнению с тем, когда команда EDT принимает команду PDT.

Когда команды PDT играют дома против команд EDT, процент побед составляет 63,5.

В то время, когда команды EDT принимают команды PDT, процент побед падает уже до 55,0.

Результаты также показывают, что команды выигрывают больше домашних встреч, когда циклы сна и бодрствования баскетболистов, связанные с циркадным ритмом (ЦР), «опережают» местное время. Такое происходит, когда игроки возвращаются на Запад после матчей в городах, которые располагаются восточнее.

Взять, к примеру, «Лос-Анджелес Лейкерс», который отправился на выезд в Майами (EDT), а затем снова возвращается в Лос-Анджелес (PDT), чтобы провести домашнюю встречу без приемлемого времени на адаптацию ЦР, опережающего местное время. «Лейкерс» проводят игру перед своими трибунами с преимуществом в ЦР абсолютно против любого соперника. Команды не добиваются такого же успеха, когда внутренние часы игроков либо отстают, либо синхронизируются с местным временем, в котором находится домашняя арена.

Кевин Дюрант, сезон-2023/2024 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Отмечается, что командам необходимо привыкнуть к местному времени, когда они играют на выезде, если эти клубы намерены демонстрировать хорошие результаты и навязывать борьбу. «Один из наиболее важных результатов исследования домашних игр команд НБА заключается в том, что отправка на Запад увеличивает результативность, однако при путешествии на Восток идёт снижение результативности», — объясняет доктор Фират Оздалян из университета Докуз Эйлюль.

«Ещё один примечательный вывод заключается в том, что успех клубов НБА возрастает, когда они адаптируются к местному времени для выездных игр. Команды хозяев, которые будут подвержены такому сдвигу фазы ЦР, учитывают эти вероятные потери эффективности при планировании игр. Можно предложить тренерам (команд гостей) принимать во внимание это (низкую результативность бросков) в период подготовки к встрече», — подытожил учёный.

Циркадный ритм (ЦР) — это режим сна и бодрствования организма в течение 24 часов в сутки. Фазовый сдвиг ЦР означает, что время сна и пробуждения смещается раньше или позже в течение дня. Это также означает, что биологические часы рассинхронизируются с окружающей средой. Это приводит к бессоннице, дневной усталости и другим проблемам. Биологическим часам требуется 24 часа, чтобы адаптироваться к каждой смене часового пояса.

Джа Морант, сезон-2022/2023 Фото: Justin Ford/Getty Images

Иными словами, команды из тихоокеанского часового пояса, такие как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сиэтл Суперсоникс» (клуб, просуществовавший до 2008 года), могут иметь преимущество в домашних играх регулярного сезона. Анаэробная производительность (количество энергии, освобождаемой в мышцах из-за гликолиза, без участия кислорода) может объяснить, почему команды хозяев, перемещающиеся с Востока на Запад, добиваются успешных результатов. Этот тип активности, который имеет решающее значение для набора очков, защиты и других аспектов, достигает пика позже в этот же день.

Что касается выездных команд, то в плохой результативности, скорее, виновата усталость по итогам переезда, чем фазовые сдвиги в ЦР. Игроки, у которых есть время для отдыха между матчами или не пересекавшие часовые пояса во время выездной встречи, имеют больше возможностей синхронизировать тело с местным временем. Они не так устают и играют лучше.

Минус исследования заключается в том, что не были известны графики поездок клубов. Так как эта информация недоступна, невозможно было определить, насколько продолжительно команды пребывали в определённом городе/часовом поясе, как они адаптировались к местному времени и в какой степени были подвержены фазовому сдвигу ЦР с реальными данными. В исследовании не учитывались настоящие силы команд — их мотивации, количество мастеровитых игроков и так далее.