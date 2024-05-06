Инстинкт убийцы и менталитет Джордана. Эдвардс в плей-офф — кошмар для соперников

22-летний Энтони Эдвардс проводит четвёртый сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, но уже входит в когорту игроков, которым пророчат великое будущее. Авансы полностью заслужены, так как молодой лидер «Миннесоты Тимбервулвз» играет важную роль в системе «волков», а также в плей-офф сезона-2023/2024 вытворяет уму непостижимые вещи. Подробнее обсудим влияние Эдвардса на игру команды, его менталитет убийцы в заключительных четвертях и, конечно же, перспективы в серии с «Денвером».

Прежде всего отметим колоссальный прогресс «Миннесоты» под руководством Криса Финча. В сезоне-2022/2023 команда одержала 42 победы при 40 поражениях и заняла восьмое место в Западной конференции, а минувшую регулярку «волки» закончили со статистикой 56-26. Понятное дело, что нельзя приписывать успех в командном виде спорта лишь одному баскетболисту, но вклад Эдвардса в игру коллектива — неоспорим. Баскетболист с каждым сезоном прибавляет практически по многим статистическим метрикам, но что главное — намного лучше стал заигрывать партнёров.

Теперь вернёмся в наши реалии — в плей-офф. «Миннесота» без явных проблем прошла «Финикс Санз» — 4-0. Однако четвёртый матч серии получился самым интересным. В нём «солнечные» вели в заключительной четверти с разницей в четыре очка, но в этот момент включился Эдвардс, который своими действиями на обеих сторонах площадки не позволил сопернику победить. В итоге Энтони набрал 40 очков, 16 из которых пришлись как раз на четвёртую четверть. К тому же в решающей 12-минутке Муравей отдал несколько передач, отметился смачным блок-шотом и вот таким слэм-данком!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс невероятно тащил «Миннесоту» в решающие моменты, когда суперзвёзды должны показывать свой характер. Нельзя забывать, что «волки» выиграли у действующего чемпиона НБА «Денвера» на выезде в первом матче второго раунда плей-офф. До старта решающей четверти подопечные Финча вели с разницей в два очка, а завершили встречу с комфортным преимуществом «+7» — 106:99. Хоть большинство очков Эдвардса в матче пришлись на первую половину, но и в концовке защитник проявил себя: 12 очков и оборона против одного из лучших снайперов «Денвера» Майкла Портера.

«Миннесота» победила в пяти матчах подряд в нынешнем плей-офф. Ни у «Финикса», ни у «Денвера» пока не получилось остановить «волков». При этом Эдвардс показывает монструозный уровень игры в концовках. 22-летний игрок в четвёртых четвертях набирает 10,8 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи. Из цифр видно, что Энтони больше специализируется на наборе очков и делает это умело — 69,2% общей реализации бросков и 57,1% — с трёхочковой дуги. Кстати, Муравей не знает, как промахиваться с линии штрафных в заключительных 12-минутках — 100% реализации при 2,8 попытки.

Показатель «плюс-минус» Эдвардса в заключительных четвертях равняется «+15». Лидер «Миннесоты» набирает очки в разнообразном стиле: в проходах, в изоляциях, в бросках с отклонением, которые напоминают знаменитые движения легендарного Майкла Джордана. К слову, Эдвардса и без того по ходу регулярного чемпионата часто сравнивали с Его Воздушеством, а теперь и подавно. Дело в том, как Муравей по ходу четвёртых четвертей превращается в монстра, который готов сделать что угодно для достижения победы, как одно время легенда «Чикаго Буллз» «прибивал» каждого стоящего у себя на пути.

Мы наглядно наблюдаем за расцветом суперзвезды НБА, которой ещё, на минуточку, 22 года. Если Эдвардс в таком возрасте уже творит такое, то страшно подумать, что его и соперников ждёт дальше. После одной победы над «Денвером» ещё трудно делать выводы о том, кто победит, а кто — фаворит. Но с уверенностью можно сказать, что Энтони влюбляет в себя больше и больше фанатов и любителей баскетбола. Как не любить игрока, который горит игрой, готов сделать всё для достижения победы и так хорошо играет в клатче в 22 года?