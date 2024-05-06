Никто не говорит о серии между «Кливлендом» и «Орландо» — там действительно было скучно?

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — единственная серия первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, которая добралась до седьмого матча. Исход нам уже известен: команда во главе с Донованом Митчеллом пробилась дальше и в следующей стадии сыграет с одним из фаворитов Восточной конференции «Бостон Селтикс». Но почему в СМИ так мало говорят о серии между «Кавальерс» и «Мэджик» — всё было настолько плохо? Постараемся развеять этот миф.

Ещё до старта первой встречи было понятно, что серия пройдёт в бескомпромиссной борьбе, так как обе команды строят игру от обороны. Первый матч дал именно то, чего все ждали — маскулинность во всей красе и обилие защитных действий от каждого на паркете. «Кливленд» забрал два домашних матча, можно сказать, с лёгкостью — 97:83 и 96:86. Однако на выезде подопечные Джей Би Бикерстаффа рассыпались и позволили сопернику сравнять счёт в серии — 2-2. При этом игроки «Кавальерс» выглядели хуже обычного, позволив сопернику дважды преодолеть порог 110 набранных очков в серии, чего до и после больше не случалось.

Серия с пятого матча проходила не на жизнь, а на смерть. Никто не хотел уступать и бился до последнего. В итоге в каждой из семи игр победила домашняя команда, а так как у «Кливленда» было преимущество из-за посева, то именно «Кавс» отправились в следующий раунд. Заслуживает внимания выдающаяся игра Митчелла в шестой и седьмой встречах — 50 и 39 очков. Донован стал вторым в истории клуба игроком, которому удавалось набрать больше 30 очков в седьмой игре серии. Ранее такое достижение покорялось лишь Леброну Джеймсу.

Если возвращаться к Королю, «Кливленд» впервые с 1993 года пробился во второй раунд, если не брать в расчёт те моменты, когда Леброн выступал за клуб из Огайо. Наилучшим образом себя проявил Эван Мобли, который сделал больше блок-шотов в серии, чем «Денвер» и «Миннесота». На счету Мобли 21 блок-шот, у «Наггетс» — 18, а у «волков» — 17. Понятное дело, что те серии не длились все семь матчей, но это не умаляет заслуги центрового «Кливленда».

«Орландо» впервые за долгое время оказался в плей-офф и навязал борьбу уже давно состоявшемуся коллективу с выстроенной структурой и лидером. Как по сезону, так и в постсезоне бразды правления игрой были в руках Паоло Банкеро. Первый пик драфта 2022 года во второй сезон в команде вывел «магических» в плей-офф — уже очень серьёзное достижение. Впрочем, в «Орландо» неплохо показал себя и Франц Вагнер, который со сборной Германии впервые в истории страны выиграл чемпионат мира по баскетболу в 2023 году. Хоть немец и полностью провалил финальный матч, но по серии он смотрелся очень даже недурно.

Но вернёмся к Банкеро, который стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, кто набирал в среднем больше 25 очков и пяти подборов за серию. Первый — Леброн Джеймс. По ходу серии с «Кливлендом» Паоло набирал 27,0 очка, 8,6 подбора и 4,0 передачи с солидным процентом реализации — 46% с игры, 40% из-за дуги и 76% штрафных бросков. Но героем всё равно стал Митчелл, который не только помог огайцам выйти во второй раунд, но и набрал в итоге за серию 201 очко. У двух других самых результативных после Донована игроков команды в сумме набралось 189 очков. Вот настолько Спайда — крутой!

Интрига в серии сохранялась до самого последнего. Даже в седьмом матче «Орландо» выиграл первую половину, и ко многим в голову закралась мысль — а неужели у них получится пройти во второй раунд? Но «Кливленд» феноменально провёл третью четверть — 33:15 и закрыл вопросы о победителе в четвёртой — 30:26. Так что сказать, что серия была скучной, язык не повернётся. Правда, где-то не хватало ярких моментов в нападении, но возьмём во внимание факт, что команды максимально защитные. Не все в нынешнее время ставят во главе угла оборону. Это тоже нужно уважать.