Джейлен Брансон — глоток свежего воздуха для НБА. Разыгрывающий в списке легендарных!

Представьте: Джейлен Брансон никуда не уходит из «Даллас Маверикс» летом 2022 года и остаётся со словенцем Лукой Дончичем. Смог бы Брансон в таком случае показывать аналогичный уровень игры, который он демонстрирует, будучи игроком «Нью-Йорк Никс»? Возможно, нет. Очень занимательный вопрос. Всё зависит от обстоятельств, тренеров, которые тебя окружают, и вообще партнёров по команде — от их эгоистичности и до желания сделать тебя лучше.

Именно в «Нью-Йорке» Брансон по-настоящему расцвёл и справедливо заставляет говорить о нём как о суперзвёздном баскетболисте. В плей-офф — 2024 он идеально это доказал. Особенно в сегодняшнем матче открытия полуфинала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс», в котором «Никс» одержали победу со счётом 121:117 в упорной концовке. Сам разыгрывающий отметился 43 очками, шестью передачами и шестью подборами за 44 минуты на паркете.

В первом раунде 27-летний баскетболист оформлял в среднем внушительные 35,5 очка, девять результативных передач и 4,5 подбора. В матче с «Индианой» Брансон сохранил привычный уровень, однако самым примечательным выделим заключительную 12-минутку, по итогам которой Джейлен набрал 21 очко! А ведь после третьей четверти «Индиана» выиграла с пятиочковым преимуществом — 87:82. В важный момент 188-сантиметровый убийца со спокойным выражением лица помог добыть «Нью-Йорку» первую победу в серии. Выделим и атакующего защитника Донте Дивинченцо, который создал победную для хозяев ситуации: он попал на последней минуте трёхочковый при равном счёте 115:115.

Видео можно посмотреть на канале New York Knicks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общем, Брансон набирает 40+ очков в четвёртой игре кряду, повторяя таким образом достижение Джерри Уэста, Бернарда Кинга и Майкла Джордана. Более того, защитник — первый игрок в истории плей-офф НБА с 40+ очками при 5+ результативных передач в четырёх встречах подряд. Примечательно, что Джейлен Брансон провёл за этот постсезон на площадке 306 минут — это второй наибольшим показатель после его одноклубника, атакующего защитника Джоша Харта (326). А теперь вспомните прошлый декабрь — январь, когда было популярно мнение, что Тайриз Халибёртон лучше Джейлена Брансона. Итог: у Халибёртона сегодня шесть очков (2 из 6 с игры) и восемь передач при трёх потерях.