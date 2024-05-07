Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА, 7 мая 2024 года: обзор первого матча, как сыграли Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, Джейлен Брансон

Джейлен Брансон — глоток свежего воздуха для НБА. Разыгрывающий в списке легендарных!
Артемий Берстенев
Брансон — глоток свежего воздуха для НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Идеальное начало полуфинала Восточной конференции для «Нью-Йорка».

Представьте: Джейлен Брансон никуда не уходит из «Даллас Маверикс» летом 2022 года и остаётся со словенцем Лукой Дончичем. Смог бы Брансон в таком случае показывать аналогичный уровень игры, который он демонстрирует, будучи игроком «Нью-Йорк Никс»? Возможно, нет. Очень занимательный вопрос. Всё зависит от обстоятельств, тренеров, которые тебя окружают, и вообще партнёров по команде — от их эгоистичности и до желания сделать тебя лучше.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Именно в «Нью-Йорке» Брансон по-настоящему расцвёл и справедливо заставляет говорить о нём как о суперзвёздном баскетболисте. В плей-офф — 2024 он идеально это доказал. Особенно в сегодняшнем матче открытия полуфинала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс», в котором «Никс» одержали победу со счётом 121:117 в упорной концовке. Сам разыгрывающий отметился 43 очками, шестью передачами и шестью подборами за 44 минуты на паркете.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 43, Дивинченцо - 25, Харт - 24, Ануноби - 13, Хартенштайн - 13, Робинсон - 2, Ачиува - 1, Макбрайд, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 23, Сиакам - 19, Макконнелл - 18, Топпин - 12, Несмит - 12, Нембард - 11, Джексон - 8, Шиппард - 8, Халибёртон - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Смит

В первом раунде 27-летний баскетболист оформлял в среднем внушительные 35,5 очка, девять результативных передач и 4,5 подбора. В матче с «Индианой» Брансон сохранил привычный уровень, однако самым примечательным выделим заключительную 12-минутку, по итогам которой Джейлен набрал 21 очко! А ведь после третьей четверти «Индиана» выиграла с пятиочковым преимуществом — 87:82. В важный момент 188-сантиметровый убийца со спокойным выражением лица помог добыть «Нью-Йорку» первую победу в серии. Выделим и атакующего защитника Донте Дивинченцо, который создал победную для хозяев ситуации: он попал на последней минуте трёхочковый при равном счёте 115:115.

Видео можно посмотреть на канале New York Knicks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В общем, Брансон набирает 40+ очков в четвёртой игре кряду, повторяя таким образом достижение Джерри Уэста, Бернарда Кинга и Майкла Джордана. Более того, защитник — первый игрок в истории плей-офф НБА с 40+ очками при 5+ результативных передач в четырёх встречах подряд. Примечательно, что Джейлен Брансон провёл за этот постсезон на площадке 306 минут — это второй наибольшим показатель после его одноклубника, атакующего защитника Джоша Харта (326). А теперь вспомните прошлый декабрь — январь, когда было популярно мнение, что Тайриз Халибёртон лучше Джейлена Брансона. Итог: у Халибёртона сегодня шесть очков (2 из 6 с игры) и восемь передач при трёх потерях.

Сейчас читают:
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android