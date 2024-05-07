Сенсация в женском баскетболе Испании. Россиянка выводит свою команду в первый дивизион

Известная российская баскетболистка Марита Давыдова провела не один сезон на профессиональном уровне, и, кажется, просто не осталось той части света, где бы она ни поиграла. В студенчестве девушка выступала в АСБ за РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, потом — в NCAA за FIU (Флоридский международный университет) и даже примеряла майки клубов Эквадора и Новой Зеландии, когда играла уже в профессионалах. А сейчас Марита представляет клуб из Испании, которому помогла пробиться из второго дивизиона в высшую лигу. Впервые в его истории!

Марита Давыдова, сезон-2023/2024 Фото: БК «Хувентуд»

Давыдова защищает цвета «Хувентуда» из живописного каталонского города Бадалоны. Этой весной девушек, выступающих в зелёно-чёрных майках, было не остановить. Марита с командой здорово отыграли регулярку, победили соперниц в 1/4 финала, после чего прошли в «Финал четырёх». Решающая стадия проходила в андалузском муниципалитете Эстепона. Сначала команда россиянки победила соперниц из «Ла Корды де Патерна» (59:54), дочернего клуба «Валенсии Баскет». С этим коллективом у «Хувентуда» старые счёты. В прошлом сезоне именно «Ла Корда», несмотря на убедительную игру Давыдовой, остановила зелёно-чёрных. В этом году Марита и компания взяли реванш.

В матче же, который определял судьбу путёвки в высшую лигу, «Хувентуд» встречался с местным клубом «Эстепона». Нужно ли говорить, что за поддержка была у домашней команды?! Испания живёт баскетболом, а в дни решающих игр так и вовсе дышит. Встреча проходила в равной борьбе, но местные болельщики гнали своих баскетболисток вперёд, и нельзя не признать, те действительно летели. Особенно игроки «Эстепоны» разогнались на первых минутах четвёртой четверти. Когда им казалось, что победа уже в кармане, случилось то, за что баскетбол так любят во всём мире. Зелёно-чёрные перевернули игру.

БК «Хувентуд», сезон-2023/2024 Фото: БК «Хувентуд»

За шесть минут до конца четвёртого игрового отрезка «Эстепона» имела солидный перевес в 11 очков (55:44). Но оказалось, что безопасного лидерства нет не только в НБА. Марита с напарницами перевернули игру, не позволив соперницам во второй половине заключительной 10-минутки фактически ничего. Под плотной опекой зелёно-чёрных баскетболистки «Эстепоны» не реализовали восемь бросков с игры, промазали четыре из четырёх штрафных, допустили две потери и в итоге в те самые последние шесть минут не набрали ни единого очка. «Хувентуд» не просто победил, но и сделал это действительно красиво. 55:44 в пользу андалузской команды превратились в 66:55 в пользу каталонской.

Давыдова уже выступала в высшем испанском дивизионе. Сразу после NCAA россиянка заключила контракт с клубом «Аскойтия Аспейтия» (Azkoitia Azpeitia ISB), дебютировавшим в турнире. Россиянка, выступавшая против одних из сильнейших баскетболисток Европы, проявляла себя здорово и была одной из лучших в составе своей команды. Сейчас в послужном списке Мариты есть победы на чемпионате мира и Европы среди университетов (2010, 2011), золото АСБ, серебро первенства Европы U20 (2012), бронза Универсиады в Южной Корее (2015). Как знать, быть может, следующий сезон добавит в копилку российской спортсменки новую награду.