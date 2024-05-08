Гобер — настоящая стена! Француз забрал очередной DPOY и оказался в списке величайших

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер бодро провёл минувший регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Баскетболист отыграл 76 матчей, набирая в среднем 14 очков, 12,9 подбора, 2,1 блок-шота и 1,3 результативной передачи, проводя на площадке 34,1 минуты. «Миннесота» Гобера по итогам заняла третье место в Западной конференции с 56 победами при 26 поражениях. Сейчас «Тимбервулвз» проводят полуфинальную серию Запада с «Денвер Наггетс», лидируя с комфортным счётом 2-0.

Рано утром по нашему времени НБА назвала лучшего игрока оборонительного плана — им стал Руди Гобер. По итогам голосования Гобер набрал 433 балла, тем временем его ближайшим преследователем является соотечественник из «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который ранее стал новичком года. Сам Вембаньяма набрал 245 баллов, а замкнули пятёрку в голосовании центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо (91), тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис (83) и лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Херберт Джонс (14).

И, самое удивительное, это четвёртая подобная награда в карьере 31-летнего Руди. Другими четырёхкратными обладателями титула, который вручается ежегодно с сезона-1982/1983, являются Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес. Сам француз получал заветную статуэтку в 2018, 2019 и 2021 годах. Что касается Виктора Вембаньямы и его твёрдых намерений однажды забрать DPOY, новичок во время сезона сказал следующее: «Пускай он заберёт эту [награду], потому что после этого уже не его очередь».

У Вембаньямы всё впереди — рано или поздно, если даже не в следующем сезоне, Виктор получит признание. Ранее «Чемпионат» провёл большой разбор, где обозреватель и корреспондент Арина Ершова объяснила, почему DPOY станет Гобер, а не Вембаньяма. Помимо четырёх наград DPOY, Руди шесть раз попадал в сборные лучших по игре в защите, три раза участвовал в Матче всех звёзд НБА и четырежды входил в символические пятёрки. Гобер имеет больше DPOY, чем, например, Дрэймонд Грин, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, вместе взятые.