Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Журналист и Кэйтлин Кларк: скандал во время пресс-конференции, отстранение, неловкое общение, что произошло, провинился

Решил, что допустимо «мило» пообщаться с баскетболисткой, но в итоге получил отстранение
Артемий Берстенев
Журналист позаигрывал со звездой женской НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Журналист позаигрывал со звездой женской НБА Кэйтлин Кларк во время пресс-конференции. Его работодатель к мерам прибег не сразу.

В 2024 году Кэйтлин Кларк пять раз давала поводы написать о ней что-нибудь. И сегодняшний повод далеко не исключение. В середине прошлого месяца прошёл драфт женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), по итогам которого Кларк ушла под общим первым номером в «Индиану Фивер». До этого Кэйтлин выступала за университет Айовы, где в течение сезона-2023/2024 установила ряд рекордов. Самый примечательный из них — это рекорд результативности в NCAA без привязки к мужской и женской лигам. Ранее достижение принадлежало члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу.

Кто такая Кэйтлин Кларк?
Исторический день для WNBA! Звезда студенческого баскетбола произвела фурор в день драфта Исторический день для WNBA! Звезда студенческого баскетбола произвела фурор в день драфта
Слава и огромные деньги для женского баскетбола. Известный рэпер пойдёт на всё ради Кларк Слава и огромные деньги для женского баскетбола. Известный рэпер пойдёт на всё ради Кларк
«Она — Карри женского баскетбола». Кто побила вечный рекорд NCAA и была отмечена Леброном? «Она — Карри женского баскетбола». Кто побила вечный рекорд NCAA и была отмечена Леброном?
Студентка взорвала женский баскетбол! 22-летняя красотка бьёт все рекорды NCAA Студентка взорвала женский баскетбол! 22-летняя красотка бьёт все рекорды NCAA

Сейчас разыгрывающая «Индианы» активно готовится к регулярному чемпионату WNBA и участвует в матчах межсезонья. Если быть точнее, её команда провела одну встречу в ночь на 4 мая с «Даллас Уингз», где Кларк за 28 минут на площадке отметилась 21 очком при шести реализованных бросках из 15 попыток, тремя подборами и двумя результативными передачами. «Индиана» проиграла этот матч — 76:79. Однако интерес вызывает пресс-конференция, датируемая 17 апреля, на которой присутствовал главный фигурант инфоповода — обозреватель Indianapolis Star Грегг Дойел.

В зале воцарилась неловкость, как только Дойел во время разговора с Кларк изобразил «сердечко», таким образом отсылая к жесту, который сама Кэйтлин делает в адрес своей семьи на трибунах после игр. Именно с этого жеста Грегг начал взаимодействие с баскетболисткой.

Кэйтлин Кларк в составе университета Айовы, сезон-2023/2024

Кэйтлин Кларк в составе университета Айовы, сезон-2023/2024

Фото: Matthew Holst/Getty Images

«Вам это нравится?» — поинтересовалась с улыбкой на лице защитница «Фивер».

«Мне нравится, что ты здесь. Мне нравится, что ты здесь», — отреагировал Дойел.

«Да, я показываю этот жест своей семье после каждой игры. Это довольно круто», — сдержанно сказала Кларк.

«Мы с тобой прекрасно поладим, если и ты мне будешь показывать его [жест]», — подытожил журналист.

Видео можно посмотреть на канале WBB Clips в YouTube.

Спустя 20 дней в издании отреагировали на выходку обозревателя, инициировавшего неловкий диалог с баскетболисткой. Издание решило так: журналист не будет освещать матчи «Индианы» в предстоящем сезоне WNBA, который начнётся 14-15 мая. Грегг Дойел вдобавок получил отстранение сроком на две недели. Сам Дойел извинился спустя сутки после инцидента, а его последний материал на Indianapolis Star опубликован 29 апреля. Грегг повёл себя непрофессионально и крайне неуместно, но вся эта история — полностью сфабрикованное возмущение в социальных сетях. Ситуация подаётся так, словно Дойел совершил некое преступление сексуального насилия против Кларк.

Как дела у нашего баскетболиста в США?
Российский центровой решил сняться с драфта НБА и перешёл в «Мичиган». Что это за место? Российский центровой решил сняться с драфта НБА и перешёл в «Мичиган». Что это за место?
Тренер года в NCAA пошёл на повышение. Российский баскетболист сыграл в этом огромную роль Тренер года в NCAA пошёл на повышение. Российский баскетболист сыграл в этом огромную роль
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android