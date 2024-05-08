Журналист позаигрывал со звездой женской НБА Кэйтлин Кларк во время пресс-конференции. Его работодатель к мерам прибег не сразу.

Решил, что допустимо «мило» пообщаться с баскетболисткой, но в итоге получил отстранение

В 2024 году Кэйтлин Кларк пять раз давала поводы написать о ней что-нибудь. И сегодняшний повод далеко не исключение. В середине прошлого месяца прошёл драфт женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), по итогам которого Кларк ушла под общим первым номером в «Индиану Фивер». До этого Кэйтлин выступала за университет Айовы, где в течение сезона-2023/2024 установила ряд рекордов. Самый примечательный из них — это рекорд результативности в NCAA без привязки к мужской и женской лигам. Ранее достижение принадлежало члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу.

Сейчас разыгрывающая «Индианы» активно готовится к регулярному чемпионату WNBA и участвует в матчах межсезонья. Если быть точнее, её команда провела одну встречу в ночь на 4 мая с «Даллас Уингз», где Кларк за 28 минут на площадке отметилась 21 очком при шести реализованных бросках из 15 попыток, тремя подборами и двумя результативными передачами. «Индиана» проиграла этот матч — 76:79. Однако интерес вызывает пресс-конференция, датируемая 17 апреля, на которой присутствовал главный фигурант инфоповода — обозреватель Indianapolis Star Грегг Дойел.

В зале воцарилась неловкость, как только Дойел во время разговора с Кларк изобразил «сердечко», таким образом отсылая к жесту, который сама Кэйтлин делает в адрес своей семьи на трибунах после игр. Именно с этого жеста Грегг начал взаимодействие с баскетболисткой.

Кэйтлин Кларк в составе университета Айовы, сезон-2023/2024 Фото: Matthew Holst/Getty Images

«Вам это нравится?» — поинтересовалась с улыбкой на лице защитница «Фивер».

«Мне нравится, что ты здесь. Мне нравится, что ты здесь», — отреагировал Дойел.

«Да, я показываю этот жест своей семье после каждой игры. Это довольно круто», — сдержанно сказала Кларк.

«Мы с тобой прекрасно поладим, если и ты мне будешь показывать его [жест]», — подытожил журналист.

Видео можно посмотреть на канале WBB Clips в YouTube.

Спустя 20 дней в издании отреагировали на выходку обозревателя, инициировавшего неловкий диалог с баскетболисткой. Издание решило так: журналист не будет освещать матчи «Индианы» в предстоящем сезоне WNBA, который начнётся 14-15 мая. Грегг Дойел вдобавок получил отстранение сроком на две недели. Сам Дойел извинился спустя сутки после инцидента, а его последний материал на Indianapolis Star опубликован 29 апреля. Грегг повёл себя непрофессионально и крайне неуместно, но вся эта история — полностью сфабрикованное возмущение в социальных сетях. Ситуация подаётся так, словно Дойел совершил некое преступление сексуального насилия против Кларк.