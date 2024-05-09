«Лига ВТБ ориентирована на иностранцев». Откровенный разговор с черногорцем Ивановичем

В сезоне-2023/2024 к Единой лиге ВТБ присоединились две новые команды: екатеринбургский «Уралмаш», который уже завершил выступление на стадии плей-офф, и московская «Руна», для которой регулярный чемпионат закончился не столь успешно. Чтобы подвести итоги дебютного года для этого коллектива, мы пообщались с Николой Ивановичем — успешным балканским баскетболистом, который присоединился к «Руне» после двух лет в Евролиге.

30-летний черногорский разыгрывающий стал самым результативным игроком в составе москвичей в нынешнем сезоне. Но команда осталась вне постсезона, а его контракт подошёл к концу. И хотя Иванович уже уехал из России, он надеется, что в следующем сезоне вернётся в Единую лигу.

Единая лига ВТБ и Евролига — основные различия и сходства

Никола Иванович Фото: ПБК «Руна»

— Сезон для «Руны» закончен. Можешь вкратце рассказать, какие у тебя планы на предстоящие несколько недель?

— Впервые в жизни у меня есть столько свободного времени. Например, в прошлом году, когда я играл в «Црвене Звезде», мы провели последний матч 28 июня. 15 июля я уже был в сборной. Теперь у меня наконец-то есть время на всё. Во-первых, через несколько дней я поеду в Германию, встречусь со своим доктором, чтобы полностью восстановиться. Потом мы составим план тренировок на лето. Между тем буду немного путешествовать, точно съезжу на море.

— Будешь смотреть плей-офф Лиги ВТБ? Если да, как думаешь, кто победит?

— Моё мнение по этому поводу не изменилось с начала сезона. Тогда я думал, что это будет УНИКС или «Зенит». Но сейчас думаю, что шансы УНИКСа немного выше.

— Джувэн Морган ушёл из «Руны» в «Зенит». Почему ты думаешь, что у них меньше шансов на титул, чем у УНИКСа?

— Это команда, у которой есть больше опыта совместной игры. Это главная причина. «Зенит» подписал Джувэна и другого «большого». Это отличные баскетболисты, но я не знаю, сколько времени у них есть на то, чтобы сыграться. УНИКС — это команда, которая играет сильнее всех в этой лиге, однозначно. Так что, думаю, у них немного больше шансов.

— Перед тем как перейти в «Руну», ты провёл два года в «Црвене Звезде», команде Евролиги. Можешь сравнить Евролигу и Единую лигу ВТБ? Например, на организационном, соревновательном уровнях.

— С точки зрения организации, я думаю, в лиге всё отлично. Всё работает идеально, если мы говорим об организации, клубах, переездах и обо всём, что происходит за пределами площадки. Мне здесь очень понравилось. Если сравнивать, тут не так много болельщиков, как в Евролиге. Особенно сейчас и в последние два-три года. Только у некоторых команд есть много фанатов, которые ходят на игры. И атмосфера не какая-то особо сумасшедшая, если честно. Что касается соревновательного уровня — это первый раз, когда я играю в такой лиге. Я провёл бо́льшую часть карьеры на Балканах. Там есть много легионеров, но не столько, сколько здесь. Лига ВТБ значительно ориентирована на иностранцев. У каждой команды их есть как минимум пять, у большинства есть шесть.

Что касается Евролиги… Я уважаю мнение тренера Арсича, который сказал, что лиги можно сравнивать. Но, если честно, я так не думаю. Потому что в Евролиге ты не можешь расслабиться на площадке ни на минуту. Эти команды являются сильнейшими в Европе и находятся под давлением, все ждут от них побед. Так что, думаю, на соревновательном уровне лиги нельзя сравнивать. Но Лига ВТБ очень качественная. Есть много легионеров, которые могут доставить проблем в любой игре. Много российских игроков, с которыми у меня не было никакого опыта. Я впервые увидел, как играют парни из России, и тут есть очень много хороших молодых ребят.

— Можете выделить какого-нибудь российского игрока?

— Мне нравятся парни из МБА, многие из них. Что я люблю в российских игроках, так это то, что они играют очень жёстко. Например, защитник из Перми [Александр] Платунов — мне нравятся подобные ребята. В целом они играют важную роль в своих командах. Даже некоторые большие клубы здесь полагаются на своих российских баскетболистов.

Опасения во время выступления за молодую «Руну»

Никола Иванович Фото: ПБК «Руна»

— «Руна» — это очень молодая организация, которая провела свой первый сезон в Лиге ВТБ. Что можешь сказать по поводу её внутреннего устройства? Структуры, менеджмента.

— Я созванивался с руководством пару дней назад, чтобы сказать спасибо. И я сказал, что мне там очень понравилось. Это не секрет, что я очень хотел приехать в Россию, так что моё мнение не особо объективно. Я люблю Москву, тренер был отличный, очень уважительный. У нас была одна тренировка в день, и у меня было много свободного времени на себя и свою семью.

Если говорить о «Руне», то в этом году они первым делом старались выстроить фан-базу. Потому что кто придёт смотреть на «Руну», новую команду в Единой лиге и всё такое… Так что это была их главная цель — выстроить маркетинг и всё остальное. На каждой тренировке с нами был парень с камерой. И на самом деле многим понравились влоги, которые мы снимали. Конечно, это молодая команда, которая впервые играет на таком высоком уровне. Но я надеюсь, что со временем всё будет становиться только лучше и эта организация выйдет на большой уровень.

— Ты неоднократно говорил, что тебе нравится в России и ты хотел бы остаться здесь. Что-нибудь поменялось с тех пор?

— Нет, мои чувства стали только сильнее. Я действительно надеюсь, что в следующем году я буду в России.

— Когда ты присоединился к «Руне», команда не поделилась деталями контракта. Можешь сказать, как обстоит ситуация? Когда он заканчивается?

— Он закончился два дня назад (разговор состоялся 19 апреля 2024 года. — Прим. «Чемпионата»). У многих легионеров контракты рассчитаны на один год. Не уверен насчёт России, но, думаю, обычно всё происходит именно так, если это не команда из топ-4.

— Сейчас у некоторых легионеров контракты рассчитаны на два года.

— К сожалению, я не один из этих парней (смеётся).

— Обсуждали переподписание контракта с «Руной»?

— Как я уже сказал, я разговаривал со спортивным директором и генеральным менеджером два дня назад. Когда я уезжал, позвонил им обоим. Я люблю русских, но они очень официальные и формальные (смеётся). И наш разговор был очень официальным и формальным. Что-то вроде: «Да, конечно, мы останемся на связи». Я как бы пожал с ними руки по телефону и уехал. Теперь я просто жду. В первую очередь мне нужно позаботиться о своём теле — мышцы болят, конечно. А потом посмотрим. Сейчас только середина апреля, вся Европа ещё играет.

— Несколько месяцев назад ты также сказал, что целью на сезон был выход в плей-офф. «Руна» выдала отличный старт, но финишировала в трёх победах от зоны плей-ин. Как думаешь, что произошло?

— Даже когда мы играли хорошо, у меня были некоторые опасения. Конечно, все становятся лучше в ходе сезона. И мы действительно хорошо начали, как ты и сказала. Но под конец у нас был очень плохой отрезок — с середины января по середину февраля. У нас были определённые проблемы, травмы, но я не буду оправдываться. Я правда верю, что у нас была хорошая команда. Но все мы несём индивидуальную ответственность за то, что не получилось. Я не могу сказать, что это был неудачный сезон, но и успешным он не был. Когда ты дома 15 апреля — это замечательно. Но ты не можешь сказать, что сезон прошёл успешно.

Продолжение карьеры в России и возможное выступление в российской Суперлиге

Никола Иванович Фото: ПБК «Руна»

— Если «Руна» не предложит тебе новый контракт, хотел бы поиграть в другой команде из России? Может, уже получил какие-то предложения?

— Нет, ничего не получил, если говорить честно. После матча с МБА, который мы проиграли в начале апреля, две команды пригласили меня на плей-офф. Но я не был готов уезжать — хотел доиграть сезон в «Руне». Для меня это идеальный вариант. Я сам этого не испытал, но все говорят мне, что жить в Москве — это не то же самое, что жить где-нибудь ещё. В минус 30 везде одно и то же (смеётся), но моим сыну и жене нравилось в Москве. И так легче, когда ты проводишь два года в одном месте. Не нужно постоянно переезжать, ездить из города в город… Я просто хочу, чтобы у меня была стабильность на протяжении этих двух лет. Так что «Руна» — это идеальный выбор, но кто знает, что будет дальше. Может, я не окажусь в России в следующем сезоне. В прошлом году я впервые в жизни остался без контракта, на полтора-два месяца. И я понятия не имел, как это работает. Агенты, клубы… Но тогда я играл не очень хорошо, и это было проблемой. А когда ты играешь нормально, так легче.

— Если «Руна» вдруг вернётся в Суперлигу и сделает тебе предложение о новом контракте, подумаешь над ним?

— Стал бы я играть в Суперлиге? Тяжело сказать. Если честно, я так не думаю. Мне уже 30 лет, я нахожусь на определённом этапе своей карьеры, когда учитываю только одну вещь, которая является самой важной. Точно не знаю, но полагаю, что нет.

— Ты сказал, что на плей-офф получил предложения от двух команд. Мы знаем, что одна из них — это «Парма». Можешь назвать вторую?

— Одна вещь, которую я узнал об этой лиге — перед началом плей-офф все просто забирают игроков у других команд. Для меня это просто невероятно, если честно. Я видел, как Джувэн уехал в «Зенит», Андерсон уехал в «Локо», другие парни уходили ещё куда-то. Это сумасшествие. Кто ещё? Воронцевич и Беленицкий перешли в УНИКС, Ганькевич — в ЦСКА. Я такой: «Что, чёрт возьми, происходит?» (смеётся). Для меня это так странно.

Предложения… Всё было не совсем так. «Ты будешь играть вот так, получать столько-то денег, мы подпишем контракт», — нет. Это был просто звонок. Из Перми и от «Уралмаша». Ничего официального, что-то вроде: «Вам интересно? Давайте попробуем поговорить». Они позвонили моему агенту, а он сказал мне. Как я уже говорил, впервые в жизни у меня есть так много времени. Я не хотел давить на себя, не хотел убивать быка ради одного килограмма мяса, понимаете (смеётся). Хотел поехать домой, немного побыть со своей семьёй, позаботиться о своём теле. Три с половиной месяца на подготовку — такого нет больше нигде.

— Если не получишь предложения из России, хотел бы попробовать вернуться в Евролигу?

— Я не знаю. Это также зависит от тренеров. Если тренер хочет тебя заполучить, это не проблема. Когда посреди сезона Поццекко возглавил АСВЕЛ, он позвонил мне. Конечно, мне было бы сложно уехать, так как в «Руне» всё шло хорошо, я не хотел покидать клуб. Но через месяц он ушёл из команды. Что случилось бы со мной — это большой вопрос.

В целом я не знаю, хочу ли я этого и насколько это реалистично. Я скажу прямо. Моя первая цель — это Россия. Если нет, я не очень переживаю за свой следующий сезон. В России у меня был не потрясающий, но всё же хороший год. Думаю, я сыграл хорошо. Так что я просто подожду лучшей возможности. Говорю честно, я понятия не имею. И в клубах также не имеют понятия. Уверен, сейчас они думают либо о плей-офф, либо о попадании туда. Не каждый клуб занимается строительством команды на данный момент. Я так думаю — я уже говорил, что не знаю, как это работает (смеётся). Так что сейчас я просто жду и отдыхаю.

Русский менталитет

Никола Иванович Фото: БК «Автодор»

— Как тебе работалось с тренером Эрдоганом в «Руне»?

— Мне очень понравилось. Он отличный человек и отличный тренер. И мне даже немного его жаль. Потому что по окончании сезона, после того как мы не вышли в плей-офф, у меня было чувство, что он пострадал больше всех. Но у нас была одна тренировка в день, у него были отличные отношения со всеми нами: с легионерами, с россиянами. Всем в команде он нравился. Я не могу сказать ни одного плохого слова об этом человеке.

— Можешь выделить каких-то молодых игроков как в «Руне», так и в Лиге ВТБ в целом?

— Мне нравятся молодые парни, которые в этом сезоне играли в моей команде — Савин и Походяев. В первую очередь они отличные ребята. Но они русские, и этот русский менталитет — они очень спокойные и иногда кажется, что им всё равно (смеётся). Но им на самом деле не всё равно. Думаю, у них обоих есть отличный потенциал. Даня может быть отличным двусторонним баскетболистом, ему просто нужно ещё немного развить своё тело, вырасти как игроку, набраться опыта. Сезон вроде этого сильно ему поможет. Сава — выдающийся, талантливый шутер. Я также верю, что он сможет найти свою роль в любой команде. Потому что парней вроде него, со врождённым талантом к броску не так просто найти. Думаю, с ними всё будет хорошо.

Если говорить о лиге в целом, в прошлом я также играл против Самсона Руженцева. Он был очень-очень молодой и выступал в «Меге», в Сербии. Прямо сейчас он является очень хорошим игроком, но может стать ещё лучше. Также парни из МБА, из «Локо» — все они играют очень хорошо. Я не знаю, как обстоит ситуация с системой подготовки во всей России, но в «Локо» говорят, что делают упор на молодых игроков. Так что у всех есть хорошие шансы.

Единая лига ВТБ и лучшие из лучших

Никола Иванович Фото: БК «Минск»

— Можешь назвать трёх лучших игроков в лиге на данный момент? Необязательно молодых.

— Очевидно, это Нено Димитриевич и Ратэн-Мэйс. Третий парень… Несколько дней назад меня спрашивали об этом, и мне пришлось подумать, кто мог бы быть третьим. Здесь есть много отличных игроков. Я думал, может, Трент Фрейзер или кто-то такой. Но в конце концов я сказал, что это Гарретт Нэвелс. Я также играл против него в Сербии, и он добился большого прогресса. Он был очень хорош и тогда, но в этом году он является одним из ключевых игроков в «Уралмаше» — команде, которая однозначно может доставить проблем клубам из топ-3. Так что я назову его.

— Теперь немного поговорим о сборной. В рамках отбора на Олимпийские игры в Париже Черногории предстоит сыграть с Бразилией и Камеруном. Ты поможешь команде в этих матчах?

— Если честно, я не уверен. Мне нужно посвятить это лето себе. У меня есть много времени, но я чувствую себя не очень хорошо. Я не знаю, следует ли мне это говорить, потому что у меня нет контракта… Но мне нужно пообщаться с баскетбольной федерацией и посмотреть, что произойдёт. Я хочу играть, потому что это Олимпийские игры. Для национальной команды нечто настолько большое случается впервые.

— Твой напарник по сборной Никола Вучевич сказал, что это его мечта — сыграть на Олимпиаде и впервые в истории вывести туда сборную Черногории. А у тебя есть такая мечта?

— Олимпийские игры — это мечта каждого спортсмена. На протяжении очень долгого времени они имеют огромное значение. Лучший пример — это американская сборная. На чемпионаты мира они отправляют потрясающих игроков, но не настолько хороших, как на Олимпийские игры. Для каждого спортсмена, для каждой страны эти соревнования являются лучшими из лучших. Конечно, это было бы здорово для меня. Я знаю некоторых людей, которые были на Олимпиадах — не баскетболистов, а других спортсменов из Сербии, Черногории. И у всех них есть татуировка с олимпийскими кольцами (смеётся). Это также показывает, что Олимпиада значит для всех.