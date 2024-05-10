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Конфуз Джо Байдена: президент США перепутал, тренер Кэндис Паркер, ошибка Джо Байдена, чемпионы женской НБА, WNBA

Байден и «жёсткий конфуз» — вещи совместимые. Президент США ошибся перед баскетболистками
Никита Бирюков
Президент США ошибся перед баскетболистками
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В Белом доме чествовали чемпионов женской НБА. Было весело и нелепо.

Приглашение чемпионов в различных видах спорта в США — давняя традиция. Каждый президент Америки принимал участие в такого рода мероприятиях, которые, безусловно, являются честью для спортсменов. Женский клуб «Лас-Вегас Эйсес» стал чемпионом женской НБА (WNBA) в 2023 году, теперь настало время чествовать команду, которой руководит Бекки Хэммон, известная всем нам по выступлениям за сборную России и некоторые наши клубы. Президент США Джо Байден сделал церемонию «незабываемой», по крайней мере для достояния общественности.

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Видео
Решил, что допустимо «мило» пообщаться с баскетболисткой, но в итоге получил отстранение

Как всем известно, Байден во время своих речей на форумах и саммитах частенько путал названия государств, пытался общаться с покойными политиками и даже здоровался с невидимками. Президенту, к слову, 81 год, и у него явно есть проблемы когнитивного характера. В апреле Байден в Белом доме принимал команду университета Коннектикута, которая стала чемпионом NCAA — студенческой лиги США, и после совместной общей фотографии попросил коллектив ещё раз сфотографироваться, забыв, что это было сделано ранее.

На этот раз во время чествования «Эйсес» Байден высказался о Кэндис Паркер — одной из лучших в истории женской НБА, выступавшей долгое время за екатеринбургский УГМК. Напомним, Паркер стала чемпионкой в составе «Лас-Вегаса», но затем завершила профессиональную карьеру. «Хоть она и не могла быть здесь. Я хочу выразить признательность тому, кого мы считаем одним из величайших тренеров всех времен — Кэндис Паркер», — заявил президент.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Жаль, что Паркер совсем не тренер. Баскетболистка ушла из спорта и стала очень популярной ведущей на ESPN и других различных спортивных телеканалах и шоу. При этом Хэммон, под началом которой и выступала Кэндис, продолжает тренировать «Лас-Вегас». Клуб под руководством Бекки выиграл два чемпионства кряду — в 2022 и 2023 году. Игроки «Эйсес» после заявления Байдена выглядели немного смущёнными, а один из лидеров команды Келси Плам смеялась от души от слов президента США.

На этом Байден не закончил свою речь… «Она объявила о завершении карьеры, и я хочу поблагодарить её за невероятную карьеру». Ну хотя бы в этот раз ничего лишнего не сморозил, а сказал всё по делу. В общем, приём получился забавным. Президент США второй раз за несколько недель подвергся критике за свои слова. 24 апреля, когда Байден зачитывал текст по телесуфлёру, он произнёс слово «пауза», что вызвало у многих бурю различных эмоций на телевидении и в социальных сетях.

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