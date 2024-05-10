ЦСКА не почувствовал «Зенит» в Москве. Американец и нигериец сделали результат

Плей-офф Единой лиги ВТБ в самом разгаре. В Санкт-Петербурге «Зенит» и ЦСКА забрали по одному матчу. Теперь серия переехала в Москву, где в «Мегаспорте» армейцы принимали сине-бело-голубых. Андреас Пистиолис против Хавьера Паскуаля, Каспер Уэйр против Томаса Эртеля, в этом противостоянии хватает шикарных вывесок. Расскажем, как проходил третий матч, кто выделялся, а кто подкачал.

Сразу после стартового вбрасывания было понятно, что ЦСКА настроен серьёзно. Армейцы набрали семь очков, после чего Паскуалю пришлось брать тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных и немного остудить пыл хозяев паркета. После этого «Зениту» удалось набрать четыре очка: Сергей Карасёв реализовал бросок с жесточайшим сопротивлением Никиты Курбанова, а также Винс Хантер забросил лэй-ап. ЦСКА не намерен был останавливаться. Ливио Жан-Шарль, Амат М’Бай и Оливье Хэнлан продолжили разрывать соперника как на периметре, так и на трёхочковой дуге. 22:7 — первая четверть за армейцами.

После «трёшки» Хэнлана на старте второго игрового отрезка казалось, что «Зениту» уже можно ставить крест на этом матче. Однако гости показали зубы и стали действовать жёстче в обороне и находить моменты для открытых бросков, которыми успешно воспользовались Эртель, Карасёв и Андрей Зубков. Теперь уже Пистиолису пришлось реагировать на действия соперника тайм-аутом. Главному тренеру ЦСКА удалось зарядить своих подопечных, после чего обладатель награды «лучшему шестому игроку сезона» Мело Тримбл включился на полную. Американец забросил трёхочковый и реализовал несколько бросков со штрафной линии. В итоге за первую половину у Тримбла 10 очков, пять подборов и три передачи. Впрочем, «Зениту» всё-таки удалось забрать четверть — 18:15. Но по эмоциям болельщика «Зенита» становится понятно, как проходила игра…

Расстроенный болельщик «Зенита» Фото: Кадр из трансляции

Перерыв пошёл на пользу хозяевам, так как после выхода из подтрибунного помещения у каждого из игроков ЦСКА буквально горели глаза. Уэйр в проходе и на трёхочковой дуге был неостановим, а Тони Джекири заблокировал слэм-данк Джувэна Моргана и в одной из атак сам шикарно добавил сверху после неудачного броска одного из партнёров. В составе «Зенита» очки набирали лишь Хантер, Карасёв, и Трент Фрейзер поставил точку в четверти, реализовав проход под сирену, у остальных не получалось ничего. Преимущество ЦСКА составляло уже 17 очков, а четверть завершилась со счётом 14:9.

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Избиение «Зенита» продолжилось и в четвёртой четверти. Сине-бело-голубые слабо выглядели в нападении, просто не попадая в корзину армейцев. Было очень похоже на первый матч серии, когда ЦСКА с первых минут выглядел лучше и не ослабил хватку до самого конца. Гости хоть и забрали заключительную четверть за собой — 27:24, но проиграли с результатом 61:75. Самым результативным игроком встречи стал Тримбл, набравший 15 очков, шесть подборов и четыре передачи. У М’Бая — 12, у Джекири — 11 очков. В составе «Зенита» лучшими стали Хантер — 13, Эртель — 12, Карасёв — 11 очков.

ЦСКА повёл со счётом 2-1 в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Следующий матч также пройдёт в Москве. Сумеют ли Паскуаль и его банда проявить себя в четвёртом матче? Команды пока обмениваются уверенными победами, а «Зениту» удалось ответить армейцам после разгрома в первой встрече. Что же будет дальше — увидим совсем скоро.