Интрига всё ещё жива. Важное перед четвёртым матчем серии «Зенит» — ЦСКА

12 мая в Москве в рамках четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА примет на своём паркете «Зенит». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу армейцев. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Оливье Хэнлан (с мячом) и Трент Фрейзер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Серия «Зенит» — ЦСКА является повторением финала сезона-2021/2022 и, безусловно, приковывала внимание к себе ещё до первого матча. Стартовые две встречи прошли в Санкт-Петербурге: первую уверенно забрали армейцы. Это было ожидаемо, так как «Зенит» начинал эту серию на третий день после окончания четвертьфинального противостояния с «Уралмашем», которое затянулось до решающего пятого матча. ЦСКА же легко разобрался с «Енисеем» в трёх встречах, и у него была целая неделя на восстановление и подготовку. Второй же матч остался за командой Хавьера Паскуаля: петербуржцы взяли инициативу с первых минут встречи и владели преимуществом на протяжении всей игры.

Третья встреча, которая была уже в Москве, вновь осталась за армейцами, причём с приличным преимуществом. ЦСКА хорошо реализовывал свои моменты, в то время как у «Зенита» не получалось абсолютно ничего. За стартовые 10 минут петербуржцы набрали семь очков. В третьей четверти команде Паскуаля удалось набрать всего лишь девять. Причём вторую и четвертую четверти «Зенит» выиграл, но это формальности. ЦСКА победил сине-бело-голубых с разницей в 14 очков, но максимальное преимущество армейцев в игре достигало 26 очков, причём это было в четвёртой четверти.

Однако не стоит забывать, что «Зенит» во втором и третьем матче играл без одного из главных снайперов — Кайла Курича. Легионер получил травму в первой игре серии. У ЦСКА же все основные игроки в строю. Да, Каспер Уэйр всё ещё не может выйти на свой прежний уровень после серьёзной травмы, но сейчас на первых ролях в задней линии, как и во время травмы Уэйра, Мело Тримбл. Тройка «больших» в лице М’Бая, Джекири и Жан-Шарля уверенно работают на щитах и защищаются в «краске».

Мело Тримбл (с мячом) и Джон Карлтон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис остался доволен игрой своей команды в третьем матче. Он отмечал, что ЦСКА извлёк урок из второго матча и подошёл к домашней игре с правильным настроем. Наставник петербуржцев Хавьер Паскуаль после матча заявил, что его команда катастрофически начала встречу. Он отметил, что у «Зенита» были попытки вернуться в игру, но это не увенчалось успехом. Паскуаль указывал на низкий процент реализации, а также на потери. Испанский специалист заявил, что «Зениту» нужно как можно скорее забыть третий матч и настраиваться на четвёртую игру.

Какие интриги перед четвёртым матчем серии? В первую очередь очень важным фактором будет то, как «Зенит» психологически справится после третьего матча. Если результат первой игры можно было списать на усталость от серии с «Уралмашем», то в третьей встрече не получилось абсолютно ничего. Да, не было Кайла Курича, но петербуржцы одержали победу во второй встрече также без него.

Что касается ЦСКА, то интересно будет посмотреть, продолжат ли армейцы играть так же практически безошибочно, смогут ли нейтрализовать лидеров «Зенита» и получится ли у них приблизиться на расстояние одной победы от выхода в финал впервые за два года. В случае победы ЦСКА счёт в серии станет 3-1 в пользу армейцев, и у команды Пистиолиса будет целых три попытки, чтобы добиться нужной победы. «Зениту» же нужно кровь из носу забирать четвёртый матч серии, чтобы не оказаться в слишком затруднительном положении.