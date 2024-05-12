ЦСКА — в выигрышной ситуации. Что будет с этим делать «Зенит»? Полуфинал Единой лиги. LIVE

Сегодня, 12 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 16:00 мск.

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