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ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
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ЦСКА — «Зенит», прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 12 мая 2024: обзор матча, где смотреть, полуфинал плей-офф

ЦСКА — в выигрышной ситуации. Что будет с этим делать «Зенит»? Полуфинал Единой лиги. LIVE
Андрей Антсон
ЦСКА — «Зенит». LIVE!
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Четвёртый матч великолепной серии!

Сегодня, 12 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 16:00 мск.

Причины смотреть этот матч:
Интрига всё ещё жива. Важное перед четвёртым матчем серии «Зенит» — ЦСКА
Интрига всё ещё жива. Важное перед четвёртым матчем серии «Зенит» — ЦСКА
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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