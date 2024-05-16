Заряженный Дончич — другое дело. «Даллас» показал мощь и мчится к финалу Запада

Всё ближе и ближе развязка каждой серии второго раунда плей-офф НБА. Сегодня «Бостон Селтикс» пробился в финал Восточной конференции и стал единственной командой, которая прошла в эту стадию, во всех остальных парах битва продолжается. «Оклахома-Сити Тандер» принимала на домашнем паркете «Даллас Маверикс».

Счёт в серии 2-2, поэтому каждой из команд хотелось выбиться в лидеры противостояния. Первые очки в матче набрал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. «Оклахома» ответила двумя «трёшками» кряду от Чета Холмгрена и Айзеи Джо. Это, несомненно, хорошо, потому что в прошлой игре у «громовержцев» вообще не летело из-за дуги. Но техасцы не лыком шиты — защитник с успехом пробирался под кольцо, стягивая на себя практически всю оборону, после чего спокойно находил передачами открытых партнёров. Благодаря этому Деррику Джонсу удалось реализовать два трёхочковых броска. Да и сам Лука не упускал возможности набрать очки. Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась со скромным преимуществом «Далласа» — 24:22.

У «Оклахомы» разыгрался Лугенц Дорт, который и в первой четверти был хорош, но во второй совершил пару удачных попыток с игры, а также выделялся защитными действиями. Это не помешало «Далласу» отрываться от соперника в счёте. Дончич продолжал «кормить» бигменов коллектива шикарными пасами через всю площадку. В нужный момент включился Кайри Ирвинг, не перетягивавший на себя одеяло, когда сегодня игра шла у «магического» парня из Словении. Шей Гилджес-Александер в излюбленной манере лез под кольцо и качественно пользовался моментами с периметра, набирая свои очки. Но всё же главным героем первой половины стал Джонс, отметившийся тремя «трёшками» и эффектно вколотивший несколько слэм-данков. 30:22 — четверть за «Далласом» и итоговые 54:44 в пользу техасцев после половины.

Марк Дэйгнолт и Джейсон Кидд явно не замолкали в перерыве, чтобы их подопечные получили всю необходимую информацию, как играть, а главное — что делать с лидерами соперника. Удалось ли «Оклахоме» достать оппонента? Отнюдь нет. «Даллас» сохранял преимущество в районе 10 очков в двух последних четвертях. Хотя Шей с Холмгреном и Джейленом Уильямсом любыми способами старались сравнять счёт. Гилджес-Александер выдал отличный процент реализации, но этого всё равно оказалось мало. В составе гостей всегда кому-то удавалось находить ответ на мини-рывки «Тандер». То Дончич с Ирвингом зарядят «трёху», то Дэниел Гэффорд с Дереком Лайвли вколотят слэм-данк. Однако вся игра индифферентно строилась через единственного и неповторимого Луку, который сегодня был просто неостановим в «краске» и с трёхочковой дистанции.

В общем, «Даллас» забрал третью четверть — 25:23, а уже в четвёртой команды разошлись миром — 25:25. Это вполне устроило гостей, так как они в итоге победили со счётом 104:92. Эффектную точку в матче поставил как раз тот, кто должен был — Лука Дончич. Словенец заблокировал Гилджеса-Александера, похоронив попытки «Оклахомы» догнать соперника. На пресс-конференции разыгрывающий пошутил, что в следующем году он будет в символической пятёрке лучших защитников НБА.

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Суперзвезда «Далласа» Дончич в матче под номером пять набрал 31 очко, сделал 10 подборов и отдал 11 передач, тем самым оформив трипл-дабл. Но главное то, что Лука эффективен — реализовал 7 из 11 с двухочковой дистанции и 5 из 11 — с трёхочковой. Не сплоховали и Джонс (19 очков), Ирвинг (12) и Лайвли (11). В составе «Оклы» привычно выделялся Шей, набравший 30 очков, совершивший шесть подборов и отдавший восемь передач. Если стартовая пятёрка лучшей по итогам сезона команды Западной конференции в сумме набрала 73 очка, то скамейка ограничилась лишь 19. Крайне слабый показатель.

У хозяев сегодня попросту отсутствовал второй юнит, который смог бы немного подменить лидеров, не говорим уже о замене, так как это попросту невозможно. «Даллас» был лучше на обеих половинах. Очень заметна разница по подборам: в защите — 37 против 25 и по общему количеству — 46 против 33. К тому же техасцы во главе с Дончичем эффектно пользовались любыми ошибками соперника, качественно задействуя быстрые отрывы и неразбериху в защите «Оклы». По ходу матча фанаты хозяев кричали в адрес разыгрывающего «Далласа» «Лука — отстой!», но словенец сказал, что ему это нравится и его это заводит.

Гилджес-Александер после матча не унывал и сказал следующее: «Наше настроение не изменится, наш менталитет не изменится. Мы хотели выиграть эту игру сегодня так же сильно, как будем хотеть выиграть и следующую». Для «Далласа» серия с «Оклахомой» идёт в точности как в первом раунде с «Клипперс». Сперва клуб из Техаса проиграл, затем выиграл два матча кряду, потом вновь уступил, а в итоге забрал пятую встречу и повёл со счётом 3-2. Все мы знаем, чем закончилось противостояние с «парусниками»… Удастся ли молодой банде из Оклахома-Сити перевести дело в седьмую игру или «Даллас» пройдёт в финал Запада? В плей-офф НБА скоро каждый займёт своё законное место.