Уход суперзвезды и провал в плей-офф. Родная команда Леброна разваливается на глазах

История «Кливленд Кавальерс» в плей-офф 2024 года подошла к концу. Команда во главе с Донованом Митчеллом уступила «Бостон Селтикс» в пяти матчах — 1-4. «Кельты» заслуженно пробились в финал Восточной конференции, а «кавалеристы» отправились на отдых. Правда, будущее данной команды вызывает большие вопросы. Единственная суперзвезда клуба Митчелл может покинуть Огайо и перевезти свои таланты, например, в «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс однажды тоже сделал сложный выбор, но всё равно остался в «Кливленде» легендой.

До старта пятого матча многие эксперты и аналитики НБА говорили, что Митчелл провёл свой последний матч в футболке «Кливленда». Об это заявил Кендрик Перкинс, который был уверен в своих словах на 100%. К тому же обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал, что «Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Майами Хит» станут наиболее подходящими пунктами назначения для Митчелла, если баскетболист всё же выберет вариант с уходом из «Кливленда». У Донована действующий контракт с клубом из Огайо на сезон-2024/2025, но, как известно, НБА уже давно стала лигой игроков, а команды потакают их прихотям — лишь бы не портить микроклимат внутри коллектива и репутацию в целом.

Когда матч между «Бостоном» и «Кливлендом» близился к концу, а итог уже всем был понятен и известен, Митчелл подошёл к каждому игроку «Кавальерс» и начал обниматься. Это ли не знак, что Донован собрался уходить из команды? Вполне похоже на прощание. Команда под руководством Джей Би Бикерстаффа отлично проявляет себя в регулярном чемпионате второй сезон кряду, однако в прошлом плей-офф вылетела от «Нью-Йорк Никс» уже в первом раунде, а в нынешнем — пробилась в полуфинал конференции, но оказалась слабее «Бостона». И дело тут не в Митчелле, который пропустил две последние игры. Когда Донован был здоров, то тащил на себе команду будь здоров. Чего только стоят 50 очков в одном из матчей серии с «Орландо».

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Впрочем, слухи о возможном уходе Митчелла ходили ещё по ходу регулярного чемпионата, а теперь масла в огонь подлил владелец «Кливленда» Дэн Гилберт, написавший в одной из своих социальных сетей: «Кливленд, это душераздирающе, но я горжусь тем, как билась, и тем, как прогрессировала эта команда. Спасибо всем фанатам и сторонникам команды, которые поддерживали и были с нами весь сезон. У нас светлое будущее!» Довольно загадочное послание.

Особенно на фоне слухов, что «Кливленду» придётся выбирать между Митчеллом или Дариусом Гарлэндом. Так как представители молодого разыгрывающего сообщили команде, что если Донован останется в команде, то с высокой долей вероятности «Кавальерс» придётся искать новый дом для Дариуса. Об этом сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания. В скором времени Дэну Гилберту и генеральному менеджеру клуба Коби Олтмену, вероятно, придётся выбирать между кем-то из баскетболистов. Скорее всего, придётся отпустить именно Митчелла, так как не бывает дыма без огня, значит, защитник явно недоволен тем, как развивается его карьера в «Кэвс».

Также нельзя упускать из виду то, что будущее Бикерстаффа в команде довольно туманное. Клубу потребуется некоторое время, чтобы оценить работу тренера и принять решение о его дальнейшей работе у руля огайцев. «Кливленд» под руководством специалиста впервые за 30 лет пробился во второй раунд плей-офф, когда за клуб не выступал легендарный Леброн Джеймс. Но, по сообщению источников в лиге, некоторые игроки «Кавальерс» недовольны тренером, подвергая сомнению его стратегии, управление игрой и тренировочный процесс.

За команду в плей-офф даже не хотят сражаться игроки. Например, Джарретт Аллен, который по ходу серии с «Орландо» получил серьёзное повреждение ребра, не захотел делать инъекцию от боли, которая позволила бы ему сыграть в пятом матче серии. «Кливленд» не сомневался в том, что у игрока есть проблемы, но с уколом он бы точно мог появиться на паркете. Часть одноклубников и персонала осталась недовольна действиями баскетболиста, посчитав, что Аллен мог сделать больше, чтобы помочь «Кавальерс» в последних матчах с «Бостоном». Это ещё раз говорит всем нам о том, что в команде явно присутствуют проблемы внутри коллектива.

В составе «Кливленда» много талантливых парней: Дариус Гарлэнд, Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро, Макс Страс — все они молоды и могут прибавить по многим показателям, но суперзвезда в клубе одна — Донован Митчелл. У лидера команды в этом сезоне 26,6 очка, 5,1 подбора, 6,1 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру. Всё это вкупе с великолепной игрой в плей-офф. За Донованом, безусловно, будет стоять очередь из клубов, желающих заполучить этого парня.

Пока у «Кливленда» светлым будущим и не пахнет. Но, как и всем нам, хочется верить только в лучшее. К слову, пока на это рассчитывать не приходится, а остаётся лишь созерцать и верить в клуб, добившийся значимых успехов лишь с одним человеком, который давно всем и всё доказал и к которому в итоге может как раз таки уехать Митчелл.