История, достойная фильма. Тренер, проработавший 37 лет в одной команде, решил покинуть её

Баскетбольный клуб «Нантер» попадает в новостные сводки не сказать чтобы слишком часто. Между тем во Франции эта команда, находящаяся в одном из крупнейших одноимённых пригородов Парижа, считается крепким орешком, который может здорово потрепать нервы фаворитам. Бессменным тренером «Нантера» является Паскаль Доннадье. Команду он возглавил в далёком 1987 году и с тех пор пережил вместе с ней немало взлётов и падений. Доннадье работает в «Нантере» уже 37 лет, но нынешний сезон станет для него в команде последним.

В клубе из пригорода французской столицы Доннадье оказался благодаря случаю. В 80-е он работал банковским служащим и имел все шансы таковым и остаться. Но у отца Паскаля, Жака, были иные планы. В 1987-м Доннадье-старший занимал пост президента «Нантера». В том году он предложил сыну начать всё с нуля и попробовать себя в команде в качестве тренера. В баскетболе Паскаль был не чужим и перестал играть лишь из-за травмы колена. Так что над предложением отца молодой человек долго думать не стал и принял его. А дальше… дальше началась история, достойная голливудского фильма.

Паскаль Доннадье, 2018 год Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

В 2011 году Доннадье вывел клуб в высший дивизион чемпионата Франции, а уже в 2013-м завоевал вместе с ним чемпионство. Через год команда оказалась в Евролиге, где потрепала нервы многим именитым соперникам. Помучиться с дерзким новичком в сезоне-2013/2014 пришлось и московскому ЦСКА. Причём с армейцами французы встречались в первом же туре. Подгоняемые домашними трибунами игроки «Нантера» понеслись вперёд и бой красно-синим тогда действительно дали.

Упорные 59:62 однозначно говорили, что команда способна играть на равных с самыми сильными. Баскетболисты «Нантера» могли собой гордиться. В том же 2014-м подопечные Доннадье выиграли Кубок и Суперкубок Франции, а в 2017 году вновь завоевали оба этих трофея. В 2015 году «Нантер» стал победителем Еврочелленджа, в 2017-м — пришедшего ему на смену Кубка ФИБА-Европа.

Матч между «Нантером» и ЦСКА, сезон-2013/2014 Евролиги Фото: Euroleague Basketball/Getty Images

За 37 лет работы Паскаль успел потренировать многих талантливых баскетболистов. Эван Фурнье, Адриан Моэрман, Амат М’Бай — все они прошли через «Нантер», возглавляемый Доннадье. А в сезоне-2019/2020 специалист пригласил в основную команду подававшего надежды Виктора Вембаньяму. И не прогадал. В октябре 2019 года юный центровой дебютировал в профессиональном баскетболе в возрасте 15 лет, проведя на паркете 31 секунду. Сейчас Вемби — звезда НБА, о нём говорит весь мир, а Доннадье признаётся, что безумно рад за молодого парня.

Решение оставить тренерский пост в «Нантере» Паскалем было озвучено ещё весной прошлого года, и потому недавнее напоминание пресс-службы французского клуба о скором расставании с именитым специалистом неожиданностью не оказалось. Но многим фанатам всё-таки стало немного грустно. В недавнем интервью Le Quotidien Du Sport Доннадье подтвердил, что решение окончательное и меняться уже не будет: «Мы проводим отличный сезон, и сейчас самое время уйти. На самом деле, я не мог и мечтать о лучшем завершении своего пути на посту тренера в «Нантере».

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Что будет дальше, пока не может сказать и сам Паскаль. Зато он точно знает, что главным тренером на клубном уровне работать уже не будет: «Я не собираюсь тренировать другой клуб. Круг замкнулся. Свой последний сезон хочу закончить в команде, с которой мы выиграли почти всё. Так что другой клуб возглавлять я не буду». Но полностью отказываться от тренерской деятельности Доннадье не намерен. Специалисту всего 59 лет, и он до сих пор открыт к новым вызовам. Работа с небольшой в баскетбольном плане сборной может ему их подарить: «Я не хотел бы возглавить Сербию или Словению. Скорее, команды, которые позволят мне снова пережить большие приключения».

По окончании сезона во Франции Паскаль переключится на национальную команду этой страны, где он работает ассистентом главного тренера. Летние Олимпийские игры в Париже и в особенности баскетбольный турнир обещают быть по-настоящему жаркими. Так что о Доннадье в скором времени мы наверняка ещё услышим.