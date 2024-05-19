Возможно, кто-то сегодня выйдет в финал? Продолжение полуфинальных серий Единой лиги! LIVE

Сегодня, 19 мая, будет сыграно два матча в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которые начнутся в 16:30 мск.

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