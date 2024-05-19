Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

ЦСКА — Зенит, Локомотив — УНИКС, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 19 мая 2024: обзор матча, где смотреть

Возможно, кто-то сегодня выйдет в финал? Продолжение полуфинальных серий Единой лиги! LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Продолжение полуфинальных серий Единой лиги! LIVE
Комментарии
ЦСКА или УНИКС?

Сегодня, 19 мая, будет сыграно два матча в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которые начнутся в 16:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android