Возможно, кто-то сегодня выйдет в финал? Продолжение полуфинальных серий Единой лиги! LIVE
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ЦСКА или УНИКС?
Сегодня, 19 мая, будет сыграно два матча в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — ЦСКА и «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которые начнутся в 16:30 мск.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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