«Нью-Йорк» намекнул на похороны для соперника, но в итоге затянул серию до последнего

Седьмой матч — украшение любой серии. В текущем розыгрыше плей-офф до сегодняшнего момента два раза клубы радовали сериями из семи игр: пара «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», которая в ближайшие дни сыграет важную встречу, и серия первого раунда между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик», где сильнее оказалась родная команда Леброна Джеймса. Сегодня, 18 мая, «Индиана Пэйсерс» на своей площадке без особого сопротивления расправилась с «Нью-Йорк Никс» — 3-3.

Психологический трюк «Нью-Йорка» не сработал

Баскетболисты «Нью-Йорка» решили поступить неординарным способом, стараясь таким образом, скорее всего, психологически повлиять на «Индиану». Строго чёрный стиль, где местами разрешался белый цвет, — в таком виде гости заходили на местную арену в Индианаполисе. Подобное явление немедленно разлетелось по социальным сетям, а пользователи ознаменовали это как «предстоящие похороны для «Пэйсерс», так как «Никс» наверняка запланировали рейс в Бостон.

Видео можно посмотреть на канале NBA on ESPN в YouTube.

Не сработало. И это стало понятно по итогам первой половины, потому что напрочь отсутствовало ощущение того, что «Нью-Йорк» чудесным образом догонит хозяев, а затем переиграет тех в клатчевой ситуации. Немного истории для интриги: в 1995 году «Нью-Йорк» и «Индиана» встречались между собой в полуфинале конференции и дело дошло до седьмого матча в Индианаполисе, где сильнее оказались хозяева.

В финале конференции, правда, «Индиана» уступила «Орландо Мэджик» Шакила О'Нила в семи играх. А годом ранее «Никс» и «Пэйсерс» сыграли в финале Востока, доведя дело также до решающей встречи. Тогда поддержка «Мэдисон Сквер Гарден» отработала превосходно, а «Нью-Йорк» в финале проиграл «Хьюстон Рокетс» Хакима Оладжьювона — 3-4.

Скамейка «Индианы» — самая удивительная

Тяжёлый форвард и разыгрывающий «Индианы», Оби Топпин и Ти Джей Макконнелл, в этом плей-офф набрали суммарно 140 и 128 очков соответственно. Это первой и второй лучшие показатели по набранным очкам среди запасных игроков. Скамейка «Пэйсерс» остаётся визитной карточкой постсезона, поскольку ребята Рика Карлайла в целом сгенерировали больше очков с помощью резервных баскетболистов — 404.

Ти Джей Макконнелл, плей-офф НБА — 2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Для сравнения возьмём вторую и третью лучшие команды по этому показателю: «Даллас Маверикс» (269) и «Миннесоту Тимбервулвз» (263). Разница ощутимая. Если брать нынешнего соперника «Индианы», у «Нью-Йорка» как раз четвёртый лучший показатель — 254. А замыкает пятёрку «Кливленд Кавальерс» (247), который недавно прекратил выступление в розыгрыше плей-офф. Сегодня со скамейки Ти Джей Макконнелл набрал 15 очков, а Оби Топпин — 11.

Уставший Джош Харт — лидер по минутам в 2024 году

Том Тибодо не стесняется по-мастерски эксплуатировать атакующего защитника Джоша Харта, так как в лазарете «Никс» находятся тяжёлый форвард Джулиус Рэндл, перенёсший в апреле операцию на плече, и лёгкий форвард О Джи Ануноби, важный защитный элемент команды. Харт — лидер в 2024 году, включая плей-офф, по количеству проведённых минут на паркете (3218). На втором месте расположился Джейлен Брансон с 3214 минутами.

Это в очередной раз подтверждает, что Тибодо выжимает все соки из своих ключевых игроков, не давая времени на вменяемую передышку. Сегодня, например, Джош Харт был вынужден досрочно завершить игру из-за болевых ощущений в районе живота. «Глянем», — кратко оценил Тибодо вероятность участия защитника в ключевой встрече. Впрочем, партнёры Джоша по команде убеждены, что он появится и поможет клубу в такой важный момент.