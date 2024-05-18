«Это просто безумие». Что говорят о старшем сыне Леброна перед драфтом НБА

В эти дни в Чикаго проходит драфт-комбайн, в котором участвуют лучшие баскетболисты со всей планеты. Это мероприятие направлено на то, чтобы узнать о физических возможностях, навыках и умениях игроков, которых в ближайшее время выберут на драфте НБА. В 2024-м в лигу придут Алекс Сарр, Стефон Касл, Закари Рисашер и Зак Иди, но особняком стоит тот, кто до драфт-комбайна не входил даже в топ-100 проспектов — старший сын легендарного Леброна Джеймса Бронни.

Если подытожить выступление сына Короля на драфт-комбайне, то оно получилось впечатляющим. Бронни шикарно проявил себя в бросковых упражнениях. Всего баскетболист университета Южной Калифорнии (USC) совершил 25 попыток из-за дуги, реализовав из них 19. Это второй лучший результат в рамках мероприятия. Помимо этого, Бронни реализовал 12 трёхочковых бросков подряд, отлично заявив о своих возможностях и намерениях.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

Первая тренировочная игра прошла не лучшим образом для Бронни, в ней он провёл на паркете 19 минут, набрав четыре очка и сделав четыре подбора. Впрочем, во втором матче сын Леброна выглядел лучше — 13 очков. Но намного важнее то, что он отлично находил партнёров на паркете и хорошо разгонял атаки. Так что же люди из мира НБА говорят о перспективах Бронни попасть в лигу?

После того как Джеймс-младший шикарно себя показал в бросках с дальней дистанции, разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард в своих социальных сетях написал следующее: «Это просто безумие». Также подытожил выступление Бронни известный драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони: «Бронни успешно проявил себя на драфт-комбайне в Чикаго, это положительная для него неделя. Джеймс поднялся в конец второго раунда в нашем драфт-прогнозе. В новой версии он будет занимать у нас 54-е место. Он далеко продвинулся с учётом того, что перед этим замыкал топ-100. Из общения с представителями лиги в Чикаго могу сказать, что Бронни заставил говорить о себе как об игроке НБА».

Получается, Бронни после выступления на драфт-комбайне из никому не нужного на драфте НБА игрока сразу скакнул до 54-го места в мок-драфтах нескольких авторитетных ресурсов, например, DraftExpress. Теперь клубы НБА, имеющие пики в конце второго раунда, могут задуматься о том, чтобы выбрать представителя семьи Джеймсов на драфте.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Голден Стэйт Уорриорз» «Бронни Джеймс 100% добьётся успеха в НБА. Он знает, как надо правильно работать. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на прогресс Бронни с каждым годом во время старшей школы. Вы увидите парня, который умеет работать, потому что заметите его прогресс в качестве игры и атлетичности. В худшем случае — он игрок, который умеет защищаться на уровне НБА и может попасть дальний бросок. То есть он уже может стать 3&D игроком. Уже хорошо, таких очень много по всей лиге. Он умеет давить на оппонентов, может стать приличным запасным разыгрывающим».

Не мог не высказаться и самый известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски: «Если Бронни Джеймс собирается оказать влияние на организацию не только на площадке, но и с точки зрения бизнеса, он почти наверняка получит важную роль в Лиге развития. Арены станут объектами мерчендайзинга. Всё это делает его привлекательным игроком — как в конце первого, так и во втором раунде. У него есть возможность играть в НБА». Но вы сильно ошибаетесь, если считаете, что в адрес Бронни летят только хвалебные отзывы. Многие скауты не разделяют шумихи по поводу прихода в лигу сына Леброна.

«Мне кажется, он не готов, но ему удалось сделать несколько хороших вещей. Он уступает в весе, поэтому ему приходится проявлять себя в защите. Вы можете видеть, что у него неплохое видение площадки, он делает правильные передачи и совершает хорошие броски. Ему понадобится время. Если «Лейкерс» не выберут его на драфте, то не думаю, что кто-то ещё его задрафтует», — заявил один из неназванных скаутов НБА.

Другой скаут поддержал коллегу: «На мой взгляд, он не является перспективным игроком для НБА». Скептически отнёсся к Бронни и ещё один неназванный эксперт: «Нет, он недостаточно хорош. Возможно, если бы он вернулся в колледж ещё на год или два. Но сейчас? Бронни не игрок НБА. Даже близко не похож». В общем, мнения очень разнятся: попадёт в ассоциацию 19-летний баскетболист или нет.

26 и 27 июня в Нью-Йорке состоится драфт НБА 2024 года. Впервые в истории лиги мероприятие пройдёт в течение двух дней. Всё больше и больше слухов сводится к тому, что «Лейкерс» задрафтуют Бронни под 55-м номером. Если, конечно, кто-то не решится выбрать его раньше. Ждём драфта и желаем Леброну Джеймсу первым в истории НБА сыграть со своим сыном в официальной игре.