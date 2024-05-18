УНИКС и ЦСКА — в шаге от финала Единой лиги. Но лёгкой прогулки точно не будет!

Если пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» шёл в одну калитку, то борьба в Казани, где местный УНИКС сражался с «Локомотивом-Кубань», проходила от первой и до последней секунды. Армейцы и действующий чемпион ЕЛ ведут в своих сериях со счётом 3-2. Но вряд ли подопечные Александра Секулича и Хавьера Паскуаля сдались и не попробуют довести дело до седьмых матчей.

ЦСКА в Санкт-Петербурге буквально деклассировал соперника, выиграв со счётом 99:73. В определённые моменты встречи разрыв достигал 30 очков. Клуб под руководством Андреаса Пистиолиса отдал все силы, чтобы выйти вперёд в противостоянии. Пока в серии между ЦСКА и «Зенитом» команды поочерёдно забирают матчи. Причём ни в одном из них не было равной борьбы, в каждой новой игре фаворит был виден после первой четверти. Гости из Москвы были сильнее по всем статистическим показателям.

Прежде всего разрыв наблюдается в реализации — 57,9% против 40,0% — с двухочковой дистанции и 47,4% против 38,5% — с трёхочковой. Про количество подборов и вообще говорить нечего — уверенное доминирование от ЦСКА — 41 против 27. В общем, армейцы делали на паркете всё, что заблагорассудится, и спокойно добились победы. Следующий матч в серии пройдёт в Москве, удастся ли «Зениту» спастись, или же ЦСКА после пропуска финальной серии в прошлом году наконец-то дойдёт до решающей битвы в плей-офф? Паскуалю совместно с Томасом Эртелем и Винсом Хантером придётся поломать голову, чтобы найти решения для вскрытия обороны соперника.

«Локомотив-Кубань» вёл после первой половины матча под номером пять — 44:36. Однако действующий чемпион Единой лиги УНИКС при поддержке домашних трибун переломил ход игры и одержал невероятную трудовую победу со счётом 81:78. Каждому клубу было непросто, но в концовке лидеры казанцев — Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс — сказали своё слово, а вот Джейлен Барфорд и Девон Акун-Пёрселл не попали решающие броски.

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Хозяева паркета в Казани лучше боролись за подбор и во многом благодаря рвению во второй половине вытащили встречу. УНИКС чаще вставал на линию и лучше работал под щитом, «Локо» отлично двигал мяч и заигрывал каждого игрока, но это в определённый момент и сыграло злую шутку с коллективом — попросту некому было в самый важной ситуации взять на себя ответственность и выиграть матч. Уже ничего не попишешь.

Прошлогодние финалисты Единой лиги снова отправились в Краснодар, где каждый из клубов успел добыть по победе. У «Локо» нет права на ошибку. Домашние трибуны «Баскет-Холла» будут с первых и до последних минут поддерживать своих любимчиков. 19 мая в Краснодаре будет огненное противостояние. Ничуть не хуже, чем в Санкт-Петербурге. Два полуфинальных матча начнутся в 16:30 мск. Увидим ли мы продолжение в сериях или УНИКС с ЦСКА выйдут в финал? Буквально завтра узнаем ответ, нас ждут невероятные игры!