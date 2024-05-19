Концовка, о которой можно мечтать! «Даллас» и «Оклахома» снялись в полноценном триллере

«Даллас Маверикс» во второй раз за последние три года оказывается в финале Западной конференции. В 2022-м «Даллас» проиграл «Голден Стэйт Уорриорз», будущим тогда чемпионам, в пяти матчах. В этом году техасцы сыграют с кем-то из пары «Денвер Наггетс» и «Миннесоты Тимбервулвз», между которыми счёт сейчас равный — 3-3. Как прошла сегодняшняя шестая игра между «Далласом» и «Оклахома-Сити Тандер» — в нашем материале.

Баскетболисты «Оклахомы» немного охладили пыл после того, как в третьей четверти лидировали с 17-очковым отрывом. «Даллас» в заключительной 12-минутке впервые сократил отставание до одного владения благодаря точному трёхочковому попаданию Кайри Ирвинга, который за вторую половину набрал 18 очков и отдал три результативные передачи. Ирвинг не изменяет себе в этом плей-офф, когда в первых половинах он скромничает в бомбардирском вопросе — лишь четыре очка.

«Маверикс» спустя минуту уравняли баланс в счёте после слэм-данка Дерека Джонса-младшего, и с этого момента встреча стала по-настоящему дикой. Шей Гилджес-Александр стремительно старался удержать «Тандер» на плаву, но «Маверикс» находили решения, как набирать очки. За три минуты 39 секунд до конца основного времени «бродяги» впервые вышли вперёд — 107:105. Это Лука Дончич постарался попаданием со средней дистанции, однако гости нашли ответ.

Следующие три минуты, возможно, самые яркие в текущем розыгрыше плей-офф НБА! Команды решили обмениваться взаимными попаданиями, сохраняя интригу до конца. На 2:01 форвард техасцев Пи Джей Вашингтон, пришедший в команду по итогам минувшего дедлайна, после привычной передачи Дончича оказался точен из-за дуги — 113:100, а Джонс нетипично для себя броском с отклонением увеличил преимущество до пяти очков (115:100). Гилджес-Александр ответил «трёшкой».

Канадец продолжил сокращать отставание, исполнив штрафной бросок за 27 секунд до конца после нарушения правил (115:114), а центровой и новичок Чет Холмгрен благодаря аллей-уп передачи от Шея без проблем исполнил данк, выведя таким образом «Оклахому» вперёд — 116:115 за 20,1 секунды. Все успехи Гилджес-Александра моментально можно забыть: разыгрывающий нарушил правила на Вашингтоне, когда тот бросал «трёшку»! «Тандер» взяли «челлендж», который потратили зря.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пи Джей Вашингтон встал на линию штрафных — для него это, возможно, самые важные броски за полноценную четырёхлетнюю карьеру в НБА. Экс-форварду «Шарлотт Хорнетс» нужно было как минимум два раза попасть с линии, с чем он и справился с первых двух попыток. Затем Вашингтон включил смекалку и намеренно смазал, так как гости остались без тайм-аутов из-за проваленного «челленджа». Промах — подбор Чет Холмгрена на своём щите — неудачная попытка Джейлена Уильямса 19,5 метра попасть по кольцу! «Даллас» — в финале Восточной конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Это отстой. Будь у меня возможность вернуть всё назад, я бы не стал фолить на нём [Пи Джее Вашингтоне]. Я бы просто позволил ему реализовать бросок или промахнуться», — рассказал Шей после матча. «Сегодня мы отпразднуем это событие. А завтра? А завтра мы отдохнём», — раскрыл планы «Далласа» Лука Дончич. «Такое ощущение, будто прошло много времени с возвращением в финал конференции. Будто это было совсем недавно», — поделился впечатлениями Кайри Ирвинг.