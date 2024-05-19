Истинный ловелас. У 22-летнего баскетболиста появился второй ребёнок за три месяца

Пока игроки «Хьюстон Рокетс» отдыхают после долгого сезона, в котором они впервые за несколько лет приблизились к плей-офф, в жизни Джейлена Грина происходит множество значимых событий. Недавно стало известно, что 39-летняя актриса Драйя Мишель родила дочь от защитника техасской команды. Многие таблоиды сообщали об их романе ранее, но до нынешнего года Мишель предпочитала скрывать свою беременность.

Причины такого решения могут быть разными, и одной из них может быть почти двукратная разница в возрасте. Но в современной культуре большинство людей вполне понимающе относятся к таким ситуациям, когда именно женщина старше мужчины. Когда происходит обратное, осуждения со стороны общества куда больше.

Однако пикантности этой истории добавляет тот факт, что у Драйи уже есть два сына, и старший из них — ровесник Грина! С этого момента мы вступаем на довольно грязную территорию, порождающую множество заголовков и статей в «жёлтых» СМИ. Но мы не будем углубляться в эти материалы; думаю, ваше воображение справится самостоятельно.

Драйя Мишель с дочкой Фото: Из личного архива Драйи Мишель

Сама Драйя с большой радостью отнеслась к рождению дочки. Особенно потому, что это произошло на День матери, значимый день для Мишель. «В 2021 году мой отец умер в День матери. С тех пор мне было сложно отмечать этот праздник без того, чтобы постоянно не вспоминать о том событии, которое потрясло весь мой мир.

Но этот День матери отличается от предыдущих. Моя дочь была рождена в этот мир. Всё прошло безопасно. Я благодарна за все те воспоминания, что у меня будут с этим маленьким существом. Любви и света всем», — написала Мишель в социальных сетях. Но красивая история была омрачена ещё одной новостью: оказывается, в феврале у Грина тоже появилась дочка, но от совершенно другой женщины — Мии Якопо.

Мия Якопо Фото: Из личного архива Мии Якопо

Мия Якопо — обычная студентка, которая была давно знакома с Грином, но, по сообщениям, у них не было никаких серьёзных отношений. Беременность оставалась в тайне до самого конца, после чего Якопо выложила фотографии с новорождённой, назвав её «Моё спокойствие». По итогам одной из мартовских игр, где Грин набрал рекордные для себя 42 очка, баскетболист в открытую признал, что стал отцом: «Посвящаю это выступление своей семье, своей маленькой дочке».

Однако ситуация многим показалась щекотливой, и в СМИ начали появляться слухи о том, что Мишель недовольна необходимостью делить финансовую поддержку Грина на родительские расходы с другой женщиной. Но, по сообщениям таблоидов, Драйя и Мия находятся в нормальных отношениях и фокусируются на том, чтобы воспитать детей, никакой злости друг к другу нет.

Грин провёл один из самых нестабильных годов в своей карьере. Сначала он испытывал проблемы с игровым временем, но к концу сезона расцвёл и повёл команду к впечатляющему рывку за плей-ин. Поход до конца не удался, однако регулярный чемпионат многие болельщики команды признали скорее положительным, чем нет. Надеемся, что, независимо от дальнейших любовных историй, Грин будет оставаться сосредоточенным на баскетболе, ведь у него есть звёздный потенциал.