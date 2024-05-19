Седьмые матчи — что может быть лучше? В плей-офф НБА очень привлекательные вывески. LIVE

Сегодня и завтра, 19-20 мая, будут сыграны два матча в рамках полуфинала Западной и Восточной конференций Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» и «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», а также расскажет обо всех событиях, относящихся к этим матчам.
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📛 В шестой игре «Денвер» мазал очень много и очень прилично — 26 из 86 с игры и 30,2% реализации. Будет ли то же самое наблюдаться в седьмой встрече? Интересная интрига, конечно же.
📊 Интересный факт. Центровой «Денвера» Никола Йокич в серии с «Миннесотой» реализует броски с процентом 40,9, когда против него защищается центровой Карл-Энтони Таунс. Тем временем Йокич из-за дуги: 13,3%.
Мы уверены в себе только потому, что мы отличная команда. Нам предстоит сыграть против другой великой команды, но мы просто лучшая команда. Вот и вся уверенность, которая нам нужна.