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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, Денвер Наггетс — Миннесота Тимбервулвз, онлайн-трансляция, 19-20 мая 2024: где смотреть

Седьмые матчи — что может быть лучше? В плей-офф НБА очень привлекательные вывески. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
В плей-офф НБА очень привлекательные вывески. LIVE
Комментарии
Кто выйдет в финал своих конференций — «Нью-Йорк», «Индиана», «Денвер» или «Миннесота»?

Сегодня и завтра, 19-20 мая, будут сыграны два матча в рамках полуфинала Западной и Восточной конференций Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» и «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», а также расскажет обо всех событиях, относящихся к этим матчам.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Live Артемий Берстенев

📛 В шестой игре «Денвер» мазал очень много и очень прилично — 26 из 86 с игры и 30,2% реализации. Будет ли то же самое наблюдаться в седьмой встрече? Интересная интрига, конечно же.

10:58 Артемий Берстенев

📊 Интересный факт. Центровой «Денвера» Никола Йокич в серии с «Миннесотой» реализует броски с процентом 40,9, когда против него защищается центровой Карл-Энтони Таунс. Тем временем Йокич из-за дуги: 13,3%.

10:56 Артемий Берстенев
10:53 Артемий Берстенев
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
защитник «Миннесоты»

Мы уверены в себе только потому, что мы отличная команда. Нам предстоит сыграть против другой великой команды, но мы просто лучшая команда. Вот и вся уверенность, которая нам нужна.

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Новости. Баскетбол
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