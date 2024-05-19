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Ставки в НБА: самые везучие и удачные пари на НБА, человек поставил на чемпионство Оклахома-Сити Тандер в плей-офф

Он поставил $ 100 и мог выиграть $ 1,7 млн, но решил остановиться на $ 80 тыс.
Андрей Антсон
Болельщик мог выиграть $ 1,7 млн в НБА
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Потрясающее чутьё болельщика клуба НБА.

Уэйн Шелтон, преданный болельщик «Тандер», стал настоящей интернет-знаменитостью в последние недели. Всё началось с того, что ещё перед началом сезона он сделал невероятную ставку в размере $ 100. Шелтон поставил на выигрыш чемпионства «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ), «Техас Рейнджерс» (МЛБ) и «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) в этом году. «Чифс» и «Рейнджерс» справились со своей задачей, но ставка на «Тандер» перед началом сезона была, мягко говоря, смелой.

Именно поэтому коэффициент его ставки был невероятно высоким. Потенциальный выигрыш составлял около $ 1,7 млн. И это всего со $ 100! В общем, «Канзас» и «Рейнджерс» выполнили свою часть договора, но и «Тандер» начали выступать великолепно. Многие осознавали гигантский потенциал «Оклахомы», но вряд ли кто-то ожидал, что команда займёт первое место в исторически сильной Западной конференции.

Игроки «Оклахомы» с болельщиками

Игроки «Оклахомы» с болельщиками

Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Но Шелтон что-то знал! Хотя, скорее всего, здесь сыграла не интуиция, а болельщицкие настроения — Уэйн является ярым фанатом «Тандер». И вот «Оклахома» вышла в плей-офф и без проблем разобралась с «Нью-Орлеан Пеликанс» в первом раунде.

Думаю, всем известно, что в беттинг-компаниях можно выкупить свою ставку до её завершения. Если события разворачиваются не в твою пользу, ты можешь вернуть часть ставки. Если же всё идёт хорошо, ты можешь вывести деньги с частичным выигрышем.

Именно этой возможностью решил воспользоваться Шелтон. После победы «Тандер» в первом матче серии с «Даллас Маверикс» сумма возможного выигрыша для Шелтона составляла около $ 100 тыс. Уэйн продолжал держаться и начал посещать матчи лично, выделяясь своими громкими кричалками.

Выигрыш Уэйна Шелтона

Выигрыш Уэйна Шелтона

Фото: Кадр из видео

«Даллас» затем перехватил инициативу в серии, и у Шелтона была возможность преждевременно вывести лишь только $ 30 тыс. Уэйн ощутил, что рискует проиграть много денег, но решил подождать, пока «Тандер» выиграет ещё один матч, что и произошло. Сумма кэшаута составила $ 80 тыс. Шелтон вывел средства в прямом эфире, объяснив свою мотивацию.

«Ну что же, ребята, это конец. Что это было за приключение! Я сходил на игру плей-офф «Оклахомы». И как же всё менялось. Кэшаут однажды достиг $ 11 тыс., а затем вообще $ 100 тыс., но потом опустился до $ 30 тыс. Ну а сейчас мы находимся на $ 80 тыс. Как я и говорил, если «Тандер» выиграет матч и сумма выкупа поднимется до $ 80 тыс., то воспользуюсь этим. Не думаю, что могу ещё больше рисковать. Я одинокий отец, деньги нам очень понадобятся», — заявил Шелтон.

Когда узнаёшь, что он одинокий отец, его образ становится ещё более симпатичным. За таких хочется болеть и переживать! Оказался ли прав Уэйн — мы уже знаем. Гражданин точечно сделал то, чему позавидовали бы миллионы беттеров.

Как «Оклахома» вылетала из плей-офф:
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Концовка, о которой можно мечтать! «Даллас» и «Оклахома» снялись в полноценном триллере
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