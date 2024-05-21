Вновь без титула. Почему «Зенит» второй год подряд не смог выйти в финал Единой лиги?

19 мая «Зенит» уступил ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и второй год подряд не смог выйти в финал. Осенью ожидания от команды Хавьера Паскуаля были самыми высокими, но в итоге сине-бело-голубые скомканно прошли сезон со взлётами и падениями. «Чемпионат» подводит итоги выступления сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Нужно сразу прояснить: сезон для «Зенита» формально ещё не завершён. Петербуржцы проведут серию за третье место до трёх побед, но, очевидно, у клуба были планы побороться за титул. Поэтому о выступлениях команды речь пойдёт через призму невыхода в финал Единой лиги.

Перед стартом сезона казалось, что «Зенит» — главный фаворит чемпионата. Команда не только сохранила практически всех легионеров и Хавьера Паскуаля, но и усилилась топовыми иностранцами в лице Бояна Дублевича и Кайла Курича. Также из УНИКСа переехали в Петербург Винс Хантер и Георгий Жбанов. Помимо этого, был подписан капитан сборной России Тимофей Герасимов, который до этого выступал за «Енисей». После этого сине-бело-голубые без труда выиграли Суперкубок Единой лиги и подтвердили статус одной из сильнейших команд перед стартом сезона.

Однако начало чемпионата получилось очень неоднозначным: четыре поражения в восьми встречах, три из которых на своём паркете. Параллельно несколько важных игроков, включая Томаса Эртеля, получили травмы и не могли помочь команде. Также черногорец Боян Дублевич, очевидно, играл ниже ожиданий. Но затем «Зенит» выдал серию из семи побед и гарантировал себе попадание в топ-6 по итогам первого этапа. Однако загвоздка заключалась в том, что в первой части сезона команда Паскуаля не одержала ни одной победы в матчах с коллективами из топ-4 — 0-6. Однако на втором этапе все поменялось на 180 градусов — «Зенит» одержал девять побед в 10 встречах и занял второе место в турнирной таблице.

Джувэн Морган Фото: Единая лига ВТБ

Перед плей-офф «Зенит» расстался с французским форвардом Адриеном Моэрманом. Также из-за травмы был отзаявлен Боян Дублевич, но он остался в расположении команды. Им на смену были подписаны Джувэн Морган, который провёл весь регулярный чемпионат за московскую «Руну», а также Джош Карлтон, выступавший ранее за турецкую «Дарушшафаку». Морган был прекрасно знаком с реалиями Единой лиги и сразу же хорошо влился в петербургский коллектив. Карлтону же потребовалось время, хотя сказать, что он поймал волну, так и не пришлось.

В первом раунде постсезона петербургскому клубу достался «Уралмаш» — дебютант лиги. «Зенит» уверенно взял первые два матча на своём паркете, и казалось, что клуб с берегов Невы едет в Екатеринбург закрывать серию. Однако команда Паскуаля совершила две осечки, что привело к решающему пятому матчу в Санкт-Петербурге. Главная встреча серии проходила с небольшим перевесом сине-бело-голубых, которые в итоге дожали уральскую команду и вышли в полуфинал, попав на ЦСКА. Противостояние с «Уралмашем», очевидно, стало определённым звоночком и потребовало от «Зенита» мобилизации дополнительных ресурсов.

Первая игра серии с ЦСКА состоялась через два дня на третий после пятого матча с «Уралмашем». В ней «Зенит» ничего не смог противопоставить армейцам, уступив с разницей в 15 очков на своём паркете. Вторая игра серии всё же осталась за петербуржцами, третья — за ЦСКА, четвёртая — вновь за «Зенитом». Да, сине-бело-голубые выигрывали, но было ощущение, что это происходило вопреки. ЦСКА казался более сбалансированным и свежим. Пятый и шестой матчи остались за армейцами, что позволило им вернуться в финал спустя сезон. «Зенит» второй год подряд будет бороться за бронзу, хотя, безусловно, рассчитывал на большее.

Ах да, «Зенит» по ходу сезона стал обладателем Кубка России, но в турнире не участвовали ЦСКА и УНИКС.

Томас Эртель Фото: Единая лига ВТБ

Нужно обратить внимание, что в плей-офф Единой лиги «Зенит» потерял из-за травмы Кайла Курича — одного из главных снайперов команды. Против ЦСКА с повреждениями играли Винс Хантер, Трент Фрейзер, Джош Карлтон, Сергей Карасёв и Георгий Жбанов. Можно ли этим оправдываться? Только если отчасти.

Болельщики привыкли к «большой четвёрке» в лице ЦСКА, УНИКСа, «Локомотива» и «Зенита», но петербургский клуб прошёл дистанцию скомканнее остальных. Можно сказать, что команда Паскуаля в этом сезоне стала худшей из лучших. Да, петербуржцы классно провели второй этап, однако на первой стадии и в плей-офф, очевидно, сыграли ниже своих возможностей. Есть ли этому объяснение? Скорее нет, чем да.

«Зенит» нельзя упрекнуть в летней трансферной компании, как, например, в прошлом сезоне. Перед стартом чемпионата клуб действительно хорошо усилился, но если в прошлом сезоне несколько легионеров не оправдали надежд, то в этом команду банально накрыла череда травм. Боян Дублевич приходил летом в качестве звезды, однако так и не смог обрести себя в Единой лиге. Но его роль отлично на себя взял Винс Хантер. Очевидно, в клубе изначально предполагали, что Дублевич станет одной из главных сил в передней линии, а Хантер будет его подменять. Парадокс же в том, что всё произошло с точностью до наоборот. Хантер стал Х-фактором команды в этом сезоне и как итог попал на Матч всех звёзд, став лучшим оборонительным игроком лиги.

Хавьер Паскуаль Фото: БК «Зенит»

Ниже ожиданий сыграл и Томас Эртель. Да, в начале чемпионата у француза была травма, но вторую часть сезона он не пропускал и был в обойме. При этом нельзя сказать, что Томас делал какую-то колоссальную разницу, параллельно он вообще перестал попадать в стартовый состав, и выходил на паркет с первых минут лишь 26 раз. В прошлом сезоне он появлялся в старте в 42 матчах из 45. Не было яркости от француза и в плей-офф, особенно в серии с «Уралмашем».

Что дальше? Вопрос риторический. Однако вполне можно ожидать в петербургском клубе больших перемен. Будущее многих действующих лиц остаётся под вопросом. Например, иностранные СМИ отправляют главного тренера Хавьера Паскуаля чуть ли не в каждую команду Евролиги. Неизвестно, что будет и с легионерами, несмотря на действующие контракты у некоторых. Нетрудно догадаться, что руководство «Зенита» не устраивают результаты последних двух сезонов. Есть большая вероятность, что в следующий сезон команда войдет в весьма обновлённом виде.