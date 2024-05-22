ЦСКА скоро узнает своего соперника в Единой лиге.

Самый важный матч для обеих команд! УНИКС и «Локомотив» разыграют путёвку в финал. LIVE

Сегодня, 22 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:00 мск.

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