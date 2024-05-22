Самый важный матч для обеих команд! УНИКС и «Локомотив» разыграют путёвку в финал. LIVE
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ЦСКА скоро узнает своего соперника в Единой лиге.
Сегодня, 22 мая, будет сыгран один матч в рамках полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 19:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2024, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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