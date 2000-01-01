Карточку Джордана продали за $ 925 тыс.!
Майкл Джордан продолжает бить рекорды, правда, даже не зная этого. Коллекционная карточка с изображением баскетболиста была продана за $ 925 тыс. Таких сумм раньше не было никогда!
Уникальная вещь
На карточке 1984–1985 Star #101 Джордан изображён в качестве новичка НБА. Компания PSA дала оценку качеству карты в девять баллов. Лишь три карточки с Майклом в истории получали такую оценку.
Рекорд
Неизвестный покупатель приобрёл карту за рекордные
$ 925 тыс. (83,8 млн рублей). До этого самой дорогой карточкой Джордана была 1986 Fleer #57, за которую в 2021 году заплатили $ 840 тыс.
$ 925 тыс. (83,8 млн рублей). До этого самой дорогой карточкой Джордана была 1986 Fleer #57, за которую в 2021 году заплатили $ 840 тыс.
Карточку с изображением Майкла Джордана продали за $ 925 тыс.!
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