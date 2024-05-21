Всё или ничего. Кто возьмёт решающий матч серии УНИКС — «Локомотив-Кубань»?

22 мая в Казани местный УНИКС примет на своём паркете краснодарский «Локомотив-Кубань» в рамках седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. На данный момент счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Серия УНИКС — «Локомотив-Кубань» является повторением прошлогоднего финала и, безусловно, приковывала внимание к себе ещё до первой игры. Команды не подкачали и добрались до решающего матча, показав в шести встречах интересный и бескомпромиссный баскетбол.

Маркос Найт (слева) и Дмитрий Узинский (справа) Фото: Единая лига ВТБ

К предстоящей игре уже все эпитеты, метафоры и восхищения по этой серии были произнесены. Седьмой матч — это всегда лотерея, и неважно, кто номинально считается фаворитом. Что было в шести предыдущих матчах и точно будет в седьмом? Защита как первая опция, бескомпромиссная борьба на каждом участке площадки и слишком большая цена совершённой ошибки. Об этом не понаслышке знают обе команды, но свежее память должна быть у казанцев. В шестом матче, в котором действующие чемпионы могли закрывать серию, команда Велимира Перасовича совершила 21 потерю, что привело к 30-очковому разгрому.

Лучшим игроком УНИКСа после пятого и шестого матчей является форвард Джейлен Рейнольдс. Американец за эти две встречи набрал 41 очко и сделал 16 подборов. MVP регулярного чемпионата Ненад Димитриевич, в свою очередь, отметился 15 результативными передачами. У «Локо» самым результативным игроком в пятом и шестом матчах стал Патрик Миллер, который за две игры набрал 26 очков. Морис Ндур и, неожиданно, защитник Джейлен Барфорд были лучшими у краснодарцев на подборах, забрав по девять отскоков. Семь передач за две встречи оформил защитник краснодарцев Карвел Андерсон.

Помимо того, что у УНИКСа и «Локо» богатая история противостояний, не стоит забывать и про связь некоторых игроков с обеими командами. Дмитрий Узинский, Окаро Уайт и Морис Ндур, которые защищают цвета «Локо», в своё время успели поиграть за казанцев. Обратная ситуация у защитника УНИКСа Дмитрия Кулагина, который играл за кубанцев три года.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед седьмым матчем заявил, что решающая игра серии всё же будет отличаться от предыдущих.

Велимир Перасович главный тренер БК УНИКС «Безусловно, седьмой матч полуфинальной серии будет непростым и отличающимся от предыдущих. Нам необходимо учесть ошибки, которые мы допустили ранее. Совершенно очевидно, что в предыдущей игре в Краснодаре «Локомотив» превзошёл нас в жёсткости, атлетичности и агрессивности. Если мы хотим рассчитывать на победу, то должны показать такой же высокий уровень в этих аспектах».

Форвард казанцев Андрей Воронцевич, в свою очередь, назвал предстоящую встречу «матчем сезона» для УНИКСа. Он отметил, что все игроки хотят победить и выйти в финал Единой лиги. Воронцевич указал, что казанцам нужно быть предельно сосредоточенными, принимать правильные решения, не пытаться перетянуть одеяло на себя и действовать как команда. Он добавил, что, когда УНИКС един — его сложно остановить.

Будет очень интересно понаблюдать за тем, что придумают главные тренеры и как с собой совладают игроки. Как говорилось выше, седьмой матч — это лотерея. Несмотря на то что, по мнению экспертов, УНИКС подходит к решающей встрече фаворитом, ровным счётом это ничего не значит. Можно забыть про все матчи и про то, что было в них. Осталась последняя игра, после которой победитель отправится во второй подряд для себя финал, а проигравший будет бороться лишь за бронзу. Всё решится на паркете в среду. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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