«В дебютном сезоне поняли, что нет ничего невозможного». Интервью с директором «Уралмаша»

Перед сезоном-2023/2024 «Уралмаш» пополнил состав участников Единой лиги ВТБ. Екатеринбургский клуб решил попробовать себя в международном турнире после двух подряд чемпионств в Суперлиге. Команда приобрела качественных легионеров и стартовала в новом розыгрыше с восьми побед в 16 встречах. Однако после этого произошла смена главного тренера, и команде пришлось перестраиваться прямо по ходу сезона. Исполнительный директор уральской команды Сергей Доманов дал большое интервью «Чемпионату» по итогам дебютного сезона «Уралмаша» в Единой лиге.

Читерство при Павичевиче

Джавонте Даглас (слева) и Октавиус Эллис (справа) Фото: БК «Парма»

— Последняя атака «Уралмаша» в пятом матче с «Зенитом». Команде не удается совершить бросок. Финальная сирена. Ваши мысли в тот момент?

— В тот момент, конечно, было разочарование, даже ещё не было осознания, что сезон закончился. У нас коллектив сложился очень хороший, была классная «химия». Хотелось продолжать играть, бороться с командами, настраиваться, побеждать. Поэтому в первую очередь было разочарование, но потом уже пришло осознание, что была проделана большая работа и, в принципе, результат, который мы в этом году показали, достаточно весомый. Когда пятый матч с «Зенитом» закончился, мы пошли поблагодарить наших болельщиков. В какой-то момент там даже грустная слеза уже готова была пойти. Было очень приятно видеть такое большое количество наших болельщиков, которые приехали из Екатеринбурга, многие в том числе прилетели из других городов. Ну и в раздевалке, когда тренер сказал последние слова, тоже накатывала слеза.

— Вы сейчас отдыхаете или работа не прекращается?

— Работа не прекращается. У нас было закрытие сезона, мы провели встречу с болельщиками. Она на удивление для нас собрала около 1000 человек. Мы рассчитывали, что будет человек 300−400, потому что в прошлом году около 200 было. Мы планировали использовать только нижний ярус, но, когда народ начал подходить, все были в шоке, и пришлось открывать ещё и верхние трибуны.

Потом американцы начали уезжать, нужно было всех проводить, сдать квартиры. Поэтому работа продолжалась. Ну а сейчас продолжается работа по поиску новых игроков, по заключению контрактов, по формированию бюджета на следующий сезон. Работа, я думаю, где-то до середины июня точно будет каждый день, без остановок.

— После перехода из Суперлиги в Лигу ВТБ в команде осталось очень много игроков, а также тренерский штаб. От чего отталкивались в этом вопросе? Не было ли это определённым риском?

— Отталкивались прежде всего от финансовой составляющей. Мы клуб-новобранец, у нас финансирование не такое объёмное, как у той же «Руны», которая с нами зашла. Когда нас приняли в лигу, мы понимали рынок, понимали какие игроки свободны и какие у нас есть возможности финансовые. Русским ребятам, кто с нами прошёл путь от Суперлиги, мы, естественно, давали какой-то кредит доверия определённый. Больше работы было по иностранцам. Каждый день кто-то соглашался, кто-то отказывался, кто-то ждал другие варианты. По тренеру была такая же позиция, как и по русским — он выиграл Суперлигу, мы хотели дать ему шанс.

— «Уралмаш» хорошо стартовал для дебютанта — восемь побед в 16 играх — 50%. Однако после этого с поста главного тренера был уволен Милош Павичевич. Почему так произошло?

— Несмотря на то что результат был хороший, внутри клуба чувствовалось, что команда не полностью реализует свой потенциал. В принципе, думаю, все поняли, что это было так, когда пришёл новый тренер и стал появляться другой результат. Мы не подписывали новых игроков, кроме Стэнли Уиттакера, то есть состав остался примерно тот же, однако результат совершенно другой был.

Изнутри чувствовалось, что команда может играть лучше, что могут какие-то взаимодействия более определённые нарабатываться. В декабре мы общались с тренерами одного из топ-клубов Единой лиги, и они сказали, что «Уралмаш» «читерит» в защите. Я сначала вообще не понял, что это означает, но потом мне объяснили, что наша команда хаотично играла в защите, не было какой-то системы.

То есть, когда команды нас скаутировали, они не могли понять, как мы защищаемся. Да, за счёт этого «Уралмаш» обыграл «Зенит» и «Локомотив», но при этом мы понимали, что в долгую подобное не будет работать. Команда играла по наитию: мы могли обыграть топ-клубы, но затем проиграть «Руне» и «Автодору».

Нужна была какая-то стабильность, организация определённых процессов в защите и нападении. Это тоже был один из факторов, почему решили сменить тренера. Но всё же основная причина заключалась в том, что я и президент считали, что наша команда не реализует 100% своего потенциала.

Игроки не поняли назначение Вергуна

Ростислав Вергун (в центре) Фото: БК «Самара»

— После этого был назначен Ростислав Вергун. Конечно, у болельщиков возникло много вопросов, ведь он с «Минском» не выиграл ни одного матча в этом сезоне. Как пришли к этому решению? Вы рассматривали его кандидатуру уже до этого?

— Да, мы рассматривали его ранее. Когда закончили сезон в Суперлиге, один из агентов посоветовал присмотреться к Ростиславу Николаевичу, сказал, что если будет возможность, то он готов рассмотреть предложения. Ну и вот с мая мы начали за ним следить. Для меня знаковым событием стало то, что он со сборной Беларуси летом обыграл сборную России. Сразу стало ясно, что, значит, не просто так человек работает, учитывая, что уровень подготовки и состав игроков совершенно разные. Для меня был звоночек, что всё-таки стоит к нему ещё более внимательно присмотреться. Ну и потом уже в сезоне, когда начали играть против него в одной лиге, было видно, что его команда свой потенциал реализует практически на 100%, имея всего несколько иностранцев. У «Минска» было много игр, где они только в концовках проигрывали, в том числе «Локомотиву». Поэтому Вергун после увольнения Павичевича был основным кандидатом для нас.

— А были ли ещё какие-то кандидаты, помимо Вергуна?

— Да, мы тренеров отслеживаем. Но когда уже пришёл день Х, когда нужно было выбирать, сразу сделали акцент на одном специалисте и вели переговоры с ним.

— В итоге не жалеете, что сохранили штаб с Павичевичем после Суперлиги? В межсезонье не было мыслей о перестановках, чтобы избежать этого по ходу сезона?

— Это больше вопрос к президенту нашего клуба, это было его решение сохранить тренерский штаб. После победы в Суперлиге для нас не было других вариантов. Когда сезон начался, мы уже наблюдали за работой тренера, и по итогу это вылилось в решение, которое мы приняли в декабре.

— А как игроки отреагировали на уход Павичевича и назначение Вергуна?

— Поначалу, естественно, мало кто понял это решение. Игрокам до этого всё нравилось, их всё устраивало. Каждый из них получал определённое игровое время, причём для этого им ничего сверхъестественного не нужно было делать. Все чувствовали себя комфортно, знали, что будут играть независимо от того, выиграла команда или проиграла. На них не оказывалось давление со стороны тренера. Их можно было понять.

Первый месяц при Вергуне был очень тяжёлым. И такой знаковой игрой стала встреча с «Енисеем» на выезде. Если бы мы выиграли, то ещё имели бы шансы на попадание в топ-6. Но мы проиграли в пух и прах. И после этого внутри коллектива высказывались расхожие мнения, что при Павичевиче было лучше, что играли определённо.

Я и Ростислав Николаевич приняли волевое решение сделать откровенное собрание с игроками, без руководства. Просто сели друг перед другом, каждый игрок высказался, что ему нравится, что ему не нравится, каждый тренер высказался, что он считает нужным улучшить. Получился честный разговор, с мужским тоном. Мы понимали, что или продолжим падение в турнирной таблице, или сплотимся и начнём подниматься. После этого коллектив доверился тренеру, Вергун какие-то свои пожелания высказал, где-то сам изменил подход в работе. Мы решили двигаться дальше, понимая, что результат выше, чем какие-то личные амбиции.

— По итогу команда завершила сезон с 16 победами в последних 17 матчах, включая плей-ин с «Самарой». В чём залог такого успеха?

— Все прекрасно понимали цели и задачи. После первого этапа регулярного чемпионата мы были ниже «Самары», было ясно, что нам необходимо стать первыми в группе Б, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-ин. Мы шли к этой цели, каждый день двигались. Все понимали, что проигрывать нельзя было вообще, чтобы не опуститься в таблице и не усугубить положение. Когда пришла первая победа, вторая, игроки начали доверять тренеру уже больше. Он какие-то свои идеи стал лучше доносить, объяснял, что требуется для успеха.

Когда это приносит результат, игроки, естественно, с каждым разом всё лучше понимают, команда движется в правильную сторону. Где-то мы давали отдых лидерам, но всё равно даже без них выигрывали. График был сумасшедший. Учитывая, что мы ещё участвовали в Кубке России, так получилось, что после паузы на Матч всех звёзд у нас каждые три дня была игра.

Хотели в плей-офф порадовать своих болельщиков

Антон Глазунов Фото: БК «Уралмаш»

— В итоге «Уралмаш» пробился в плей-офф, но не усилился перед ним. Никола Иванович из «Руны» рассказал, что ваш клуб связывался с ним перед стартом плей-офф, но он отказался. А с кем ещё вели переговоры, почему никого не подписали?

— Да, с Николой Ивановичем мы вели переговоры. Также ещё с Алексой Радановым из той же «Руны». Пытались подписать и других игроков, но все они достигли договоренности с другими командами. Проблема была в том, что дедлайн подписаний был до окончания плей-ин, то есть мы не знали, попадём ли в плей-офф. Команды топ-4 знали об этом и могли гарантировать новым игрокам контракт до середины июня. Мы же могли дать контракт только на месяц. Если бы не попали в плей-офф, то для нас платить два месяца просто так было бы накладно. Мы находимся в не той ситуации, когда можем так свободно деньгами распоряжаться.

— А как формировался шорт-лист игроков? Это пожелание тренера или клуб в том числе искал игроков на своё усмотрение?

— Конечно, мы с тренером обсуждали игроков из команд, которые, скорее всего, не попадут в плей-ин. Игроков из заграницы очень тяжело было подключить, потому что только на процесс формирования визы уходит более двух-трёх недель. Нам это не подходило.

— Как оцените выступление в плей-офф? Чего не хватило для выхода в полуфинал или считаете, что уже прыгнули выше головы в дебютном сезоне?

— Когда первые два матча мы проиграли, конечно, не думали, что можем пройти дальше. Хотелось продлить серию, чтобы провести дома не один матч, а два, порадовать наших болельщиков, которые весь год за нас переживали. Для них игры с таким грандом, как «Зенит», — это праздник. Когда мы играли на втором этапе регулярного чемпионата с командами второй восьмёрки, интерес немного упал. Когда же выиграли первый домашний матч в серии с «Зенитом», то испытали воодушевление, появилось ощущение, что нет ничего невозможного. Естественно, когда выиграли и вторую игру, ещё больше появилось понимание, что мы можем совершить подвиг. Но в пятом матче нам не хватило глубины состава. Гарретт Нэвелс травмировался в чётвертой встрече, а он был для нас одним из главных иностранцев. Если по ходу матча мы смогли эту потерю перекрыть, выстоять, в том числе благодаря нашим болельщикам, то в пятой игре этого не произошло.

— Антон Глазунов и Стэнли Уиттакер тоже ведь играли с повреждениями.

— Да, они играли на обезболивающих уколах, но у них было всё не так серьёзно, как у Гарретта. У него произошёл вывих пальца со смещением, то есть палец вообще полностью вышел из сустава. Ему только в гипсе нужно было находиться три недели. Вот он сейчас уже перед отъездом домой гипс снял.

Стэнли Уиттакер Фото: БК «Уралмаш»

— При определенных раскладах «Уралмаш» мог попасть в первом раунде на ЦСКА, а не на «Зенит». Как считаете, потенциально против армейцев вам было бы легче? У ЦСКА внезапно сменился тренер, Каспер Уэйр к тому моменту ещё не набрал форму.

— Было бы легче только в плане настроя, потому что ЦСКА — многократный победитель чемпионатов России, Единой лиги ВТБ, Евролиги. Перед плей-ин нам, наверное, больше конечно хотелось попасть на ЦСКА, не только из-за смены тренера и формы Каспера Уэйра. Хотелось сыграть с соперником, у которого запредельный уровень организации и мотивации. Но получилось так, как получилось. Я думаю, что и ЦСКА тоже в полуфинале хотел бы с нами сыграть (смеётся). Но если даже представить, что мы бы выиграли пятый матч и прошли «Зенит», то следующая игра с ЦСКА у нас уже должна была бы быть через три дня. Я с трудом представляю, как бы мы против них играли, кто бы у нас остался живой, чтобы мы смогли набрать пять-семь игроков.

Я думаю, что в каком-то плане даже хорошо, что мы не вышли в полуфинал. Плюс серия была бы не до трёх побед, а до четырёх. В таком сумасшедшем графике было бы очень сложно выстоять против армейцев.

— Как оцените сезон Антона Глазунова? Он не набирал много очков, но был, наверное, одним из главных стержней команды.

— Я думаю, что для него прежде всего этот сезон был определённой мотивацией. По подготовке к сезону было заметно, что у него есть дополнительный стимул показать себя, доказать, что он всё-таки достоин играть в Единой лиге. В предыдущие годы он либо не попадал в команды, либо попадал, но его не оценивали по достоинству. Он очень хорошо подготовился к этому сезону, подготовил своё тело. Прежде всего у него была роль капитанская, нужно было изнутри коллектив поддерживать.

Но, опять же, своим выступлением он доказал, что возраст — это только цифра в паспорте. Благодаря своей игре Антон попал на Матч всех звёзд. Многие удивлялись, почему он попал, но если посмотреть на статистику, то он был одним из лучших по эффективности в лиге среди российских защитников. Ну и наши болельщики его поддержали в голосовании.

— «Уралмаш» попал в «Финал четырёх» Кубка России, причём он стал для команды домашним. Бронза — это успех или были шансы зацепиться хотя бы за финал или даже за победу в турнире? Как оцените этот поход?

— Было сложно. Я считаю, что в 1/4 финала у нас был самый тяжёлый соперник — «Локомотив-Кубань». У них хороший наигранный состав, очень сильные русские игроки. Когда мы увидели сетку, то поняли, что даже выйти в «Финал четырёх» будет очень сложно. Первую игру хорошо провёл Игорь Новиков. Мы заявили на эти матчи Стэнли Уиттакера, но не с надеждой, что он принесёт нам победу, а чтобы заиграть его, чтобы он почувствовал уверенность. Потому что тогда ещё мало прошло времени после его приезда, мы понимали, что пока он ещё не вкатился. В матчах с «Локо» он себя хорошо проявил. В ответной игре мы на зубах держались. После выхода в «Финал четырёх» хотелось сделать праздник для наших болельщиков, и мы подали заявку на проведение. Этой стадии Кубка России в Екатеринбурге не было 20 лет. Мы примерно понимали, что должны эту заявку выиграть. К «Финалу четырёх» у нас сложился очень тяжёлый график. У «Зенита» было больше времени на подготовку к полуфиналу, чем у нас. Первая четверть получилась очень непростой, как первый матч плей-офф. Мы привыкали к сопернику, осваивались. Когда играешь с командами из нижней восьмёрки — это одна игра, однако, когда ты выходишь на паркет против топ-команд, там совершенно другая динамика, другая защита, другое нападение. У нас был рывок, мы даже сравняли счёт, но просто сил не хватило, чтобы дожать соперника. Было очень тяжело. На матч за третье место мы настроились, считаю, что Кирилл Писклов провёл лучший матч в карьере — набрал 25 очков. Для нас это хорошо ещё в том плане, что пять наших игроков получат звание мастера спорта. Для них это тоже достижение.

Планы по увеличению бюджета до 400 млн рублей

ДИВС в Екатеринбурге Фото: БК «Уралмаш»

— Давайте теперь поговорим не о самом баскетболе, а о том, что вокруг него. По неофициальной информации, бюджет «Уралмаша» в этом сезоне был около 270 млн рублей. Насколько это близко к правде?

— Подводя сейчас итоги сезона, могу точно сказать, что бюджет был больше 270 млн. Это уже по потраченным деньгам, которые прошли за сезон. У нас есть молодёжка, мы проводили «Финал четырёх» Кубка России.

— Получится ли его увеличить на следующий сезон, и если да, то примерно до какой общей суммы?

— Хотелось бы увеличить бюджет до заветной цифры в 400 млн, чтобы более уверенно конкурировать с командами большой четвёрки. Идут конкретные разговоры. Те спонсоры, которые у нас были, уже повышают сумму контрактов. Также министерство спорта на следующий год нам увеличит финансирование. Есть потенциально новые спонсоры, которые приходили на наши игры, в том числе на плей-офф. Им очень понравились наш зал, наши болельщики, атмосфера на матчах. В том числе за счёт этого планируем увеличить бюджет.

— Насколько ожидания клуба от Лиги ВТБ и реальность совпали?

— Мы изначально понимали, что будет непросто. Перед сезоном увеличили штат сотрудников: увеличился медиаотдел, маркетинговый отдел тоже увеличили. Мы уже заранее готовились. Но само осознание, насколько будет тяжело, пришло при подготовке к первой домашней игре. Тогда голова просто кругом шла от того, что нужно сделать, какие требования у лиги. Поначалу, в принципе, всё было то же самое, что и в Суперлиге: предсезонка, игры товарищеские.

Но вот уже подготовка к домашним играм дала осознание того, насколько будет непросто в этом году в плане организации.

— Если оценивать работу клуба именно в рамках Лиги ВТБ — насколько справились с задачами?

— Хорошо оцениваем сезон, но есть куча моментов, которые можно улучшить: работа с болельщиками, с залом, с продажей билетов, с продажей атрибутики. Это всё у нас ещё не на таком высоком уровне, на каком хотелось бы. И будем увеличивать объëм работы по этим направлениям в следующем сезоне.

— В самом начале сезона была ситуация с «Локо». От краснодарцев были претензии по организации матча. Оглядываясь назад — «Уралмаш» действительно где-то недоработал?

— Где-то мы недоработали, но эту проблему быстро решили. Как мне кажется, последствия были больше раздутыми. Когда поступила претензия от «Локомотива», всё было быстро сделано. Я думаю, что это больше было расстройство «Локо» после поражения от нас, а причину они решили искать не со спортивной стороны.

— Илона Корстин говорила, что дебютный сезон в Лиге ВТБ является испытательным. Руководство лиги давало ли какую-то обратную связь по ходу сезона по работе клуба?

— Мы всегда находимся в тесном контакте с лигой. Подали заявку на новый сезон, в середине июня Совет лиги будет рассматривать и принимать решение, прошли мы испытательный срок или нет. Мы со своей стороны выполняли всё, что от нас требовали.

— То есть по ходу сезона каких-то принципиальных претензий к «Уралмашу» от лиги не было?

— Были претензии, мы над ними работаем.

— Какие были замечания?

— Одним из замечаний было освещение на арене. Свет рассеивался неравномерно, в трансляции были вспышки, какая-то часть площадки была темнее, другая — светлее. Мы старались это исправить и к следующему сезону уже планируем полностью от этой проблемы избавиться.

Вергун сможет вывести «Уралмаш» на более качественный уровень

Ростислав Вергун (в центре) Фото: БК «Самара»

— «Уралмаш» переподписал Ростислава Вергуна и Октавиуса Эллиса на два сезона. Когда поняли, что их надо оставлять?

— Приоткрою небольшую тайну. Мы договорились с Эллисом уже в январе, то есть до кубковых матчей с «Локомотивом». После ноября-декабря ни у кого не осталось сомнений, что это игрок высокого уровня. Мы стали с ним общаться на тему, какие моменты нужно улучшить, начали общаться с агентами его. В январе мы уже понимали, что он останется с нами на два года. Это один из тех людей, вокруг которого можно строить команду в ближайшие сезоны.

— У него есть опция выкупа контракта? Потенциально он может покинуть команду, если получит более выгодное предложение?

— Только по соглашению сторон. Если он придёт и скажет, что хочет перейти в другую команду, то мы уже будем договариваться. Чёткой опции по уходу в контракте нет. Ему всё абсолютно нравится в Екатеринбурге: город, болельщики, инфраструктура, организация. По ходу сезона у него были предложения от топ-команд Лиги ВТБ и из других лиг. Но он с высоты своего опыта принял решение сконцентрироваться на «Уралмаше». Всё было открыто, то есть не было такого, что он где-то за спиной уже ищет какие-то варианты отступления. Мы знали об интересе других команд. Спасибо большое ему, что он принимает нашу сторону, уважает наш клуб. Надеемся, что это сотрудничество будет таким же эффективным и плодотворным. Он понимает, что в «Уралмаше» он лидер, что на него рассчитывает тренер.

— А когда приняли решение по Вергуну?

— По нему решение было принято после «Финала четырёх» Кубка России. Мы увидели, что команда и без иностранцев может хорошо выступать. То есть было наглядно видно, что результат у нас есть не только за счёт легионеров, но и благодаря работе тренера. Обыграли МБА, которая играла с нами составом из Лиги ВТБ, а мы были без легионеров. В январе, феврале мы видели, как Вергун общается с командой, менеджментом клуба, персоналом, президентом. У нас было чёткое понимание, что это тот человек, с которым мы хотим продолжить нашу работу. Мы уверены, что он сможет вывести нас на более качественный уровень.

— Недавно «Уралмаш» объявил о подписании Джеремайи Мартина, который в этом сезоне играл за «Енисей». Почему сделали такой выбор?

— Ещё в прошлом году, летом, когда его подписал «Енисей», я присмотрелся к нему. Мне он очень понравился. Когда сезон официально начался, мы уже пристально начали за ним следить. Я даже считаю, что его заслуга в успехе «Енисея» где-то важнее, чем того же Ратэн-Мэйса. Но это на мой субъективный взгляд. Конечно, больше очков набирал Ратэн-Мэйс, но другой работы Джеремайя Мартин тоже выполнял очень много: раздавал передачи, организовывал нападение, забивал сам, отвлекал на себя защитников. То есть он был очень важным игроком «Енисея».

Ещё был забавный случай. Мы приехали на выезд в Красноярск. Октавиус Эллис отпросился у меня с командного ужина. Когда я спросил причину, то он сказал, что хотел бы пообщаться с Мартином. Оказывается, они большие друзья, с одного города. Они давно хотели вместе поиграть, поэтому после сезона договориться с Мартином удалось быстро и легко. Эллис рассказал ему про наш клуб, атмосферу внутри, пазл удачно сложился.

— При этом на пресс-конференции после окончания сезона вы сказали, что кто-то не останется в команде. Можете назвать имена?

— Пока ещё у нас контракты действуют до конца мая. Я думаю, что скоро все узнают.

— Также на этой же пресс-конференции вы сказали, что задача на следующий сезон — это полуфинал Единой лиги. Какие позиции для этого нужно усиливать?

— Я поспешно это сказал. Это не задача, а желание. Цель — выйти в плей-офф. А вот уже мечта — попытаться выйти в полуфинал. Мы уже достигли этого уровня — сыграли с командой из топ-4 и поняли, что нет ничего невозможного. Планируем усилиться не только Мартином, но и другими игроками, чтобы эту задачу осуществить.

— Какие позиции хотели бы усилить?

— Интересны все позиции. Нет такого, что одна позиция какая-то провальная. Мы просто хотим, чтобы команда была больше ориентирована на стабильность, чтобы не было таких перепадов, что мы можем обыграть одних, но уступить другим, чтобы уже достигать более стабильного результата и состав был более сбалансированный по всем позициям.

— Какой рынок рассматриваете? Единая лига, зарубежные лиги?

— По иностранцам мы закрыли практически все позиции. Остались вопросы только с русскими, поэтому сейчас уже на Лигу ВТБ ориентируемся.

— Какой командой, как минимум по восприятию нейтральных болельщиков, должен быть «Уралмаш» через пять лет?

— Хорошая структура, полный зал каждую домашнюю игру, независимо от соперников, как сейчас у «Пармы». Касаемо спортивного результата, то это уже стабильная игра в плей-офф и борьба за медали. Уже не так, что это будет для нас мечтой, а целью. Когда мы играли в Суперлиге, в первый год заняли шестое место, во второй год — четвёртое, на третий сезон заняли второе место и потом два года становились чемпионами. Желание двигаться примерно так же, как было у нас в Суперлиге.