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Плей-офф НБА, Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс, онлайн-трансляция, 23 мая 2024: где смотреть, во сколько играют

Серия, которую нельзя пропускать! «Даллас» и «Миннесота» — в финале Запада НБА. LIVE
Артемий Берстенев
Серия, которую нельзя пропускать! LIVE
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Лука Дончич и Кайри Ирвинг против Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса.

В ночь с 22 на 23 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведётл онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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