Лука Дончич и Кайри Ирвинг против Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса.

Серия, которую нельзя пропускать! «Даллас» и «Миннесота» — в финале Запада НБА. LIVE

В ночь с 22 на 23 мая будет сыгран один матч в рамках финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» проведётл онлайн-трансляцию встречи «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», которая начнётся в 3:00 мск.

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