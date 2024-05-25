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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Зенит — Локомотив-Кубань, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 25 мая 2024: обзор матча, где смотреть

Утешительный приз. «Зенит» и «Локомотив-Кубань» разыграют третье место. Единая лига — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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«Зенит» и «Локомотив» разыграют третье место. LIVE
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Сегодня, 25 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Сетка плей-офф
Единая лига ВТБ . За 3-е место
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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