Утешительный приз. «Зенит» и «Локомотив-Кубань» разыграют третье место. Единая лига — LIVE

Ещё не все выводы сделаны!

Сегодня, 25 мая, будет сыгран один матч в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ — игра за итоговое третье место. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Локомотив-Кубань», которая начнётся в 13:00 мск.

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