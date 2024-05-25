«Бостон» — в двух победах от финала. С «Индианой» у «кельтов» всё складывается легко. LIVE
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«Селтикс» и «Пэйсерс» продолжают борьбу за титул лучшей команды Востока в плей-офф НБА!
В ночь с 25 на 26 мая будет сыгран один матч в рамках финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс», которая начнётся в 3:30 мск.
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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