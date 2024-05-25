Что крикнул Лука Дончич лучшему защитнику НБА после победной «трёшки»?

В начале мая мы узнали, что центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер в четвёртый раз в карьере стал обладателем награды «Лучший защитник года». Француз ранее получал заветную статуэтку в 2018, 2019 и 2021 годах. В истории Национальной баскетбольной ассоциации лишь Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес брали по четыре DPOY. «Волки» вовсю рубятся в финале Западной конференции плей-офф НБА с «Даллас Маверикс», а про Гобера ещё вспомним. Лично у него и команды дела идут не лучшим образом.

«Миннесота» великолепно провела первую половину второго матча серии и вела в определённый момент с разницей в 18 очков, но во второй — «Даллас» сократил преимущество до минимума. Команды перешли в «клатч», где решалась судьба игры. Остаётся 11,6 секунды до конца встречи, последняя атака у «бродяг», которые уступают со счётом 106:108. «Даллас» вводит мяч из-за боковой, и Дерек Лайвли грамотно ставит заслон и разменивается на Джейдена Макдэниелса. Лидер гостей Лука Дончич остаётся один на один с лучшим защитником НБА Гобером, а дальше — история.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сразу же после броска камера запечатлела эмоции Луки, который сказал, как определили умельцы читать по губам, в адрес Руди: «Ублюдок, ты не можешь защищаться против меня!» «Миннесота» за три секунды не сумела ответить точным броском, и «волки» потерпели второе поражение кряду на домашнем паркете. Кстати, по ходу матча Дончич с Гобером уже попадали в интересную ситуацию. Французский центровой во второй четверти жёстко остановил словенского разыгрывающего. После чего лидер «Далласа» отвесил пару ласковых лучшему защитнику НБА.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

25-летний Дончич оформил трипл-дабл: 32 очка, 10 подборов и 13 передач, реализовав самый важный бросок в игре. По окончании матча Луку моментально позвали в студию освещения Inside The NBA, где он поговорил с Шакилом О’Нилом, Чарльзом Баркли, Кенни Cмитом, Эрни Джонсоном и Дрэймондом Грином. На вопрос о том, как ему удалось разобраться с Гобером, Дончич ответил: «Я не могу двигаться быстро, но могу быть быстрее него». К тому же разыгрывающий удивился, что «Миннесота» разменялась игроками при постановке заслона.

Известный баскетболист, трёхкратный обладатель награды «Лучший шестой игрок НБА» Джамал Кроуфорд ещё до победного броска полностью описал, как будет проходить атака. И не прогадал! «Мяч окажется в руках у Луки, и он бросит «трёшку» с отклонением», — сказал Кроуфорд. Вот что значит разбираться в баскетболе и знать досконально черты и наклонности баскетболистов.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

На пресс-конференции один из журналистов спросил о словах Луки в адрес Гобера. «Получается, он не может эффективно защищаться против тебя, да?» На что Дончич ответил: «Я ничего такого не говорил… Я общался по-словенски». «Магический» парень попытался откреститься от своих нелицеприятных слов в сторону француза. Да и сейчас время плей-офф. Эмоции — часть игры. Вряд ли кто-то осудил бы Луку за такое поведение.

«Даллас» забрал две игры на выезде. В первой встрече тащил и выделялся Кайри Ирвинг, который закрыл Энтони Эдвардса в защите, а в нападении накручивал одного соперника за другим. Во второй — на максимум включился Дончич. Словенец с кровоточащим коленом выгрыз зубами победу для «бродяг». Серия переезжает в Даллас, ещё ничего не кончено. «Миннесота» в противостоянии с «Денвером» чаще обычного выигрывала гостевые матчи. «Волкам» необходимо собраться. Девять точных бросков с игры из 33 от Эдвардса с Карлом-Энтони Таунсом — полный мрак. Лёгкой прогулки до финала плей-офф НБА точно не будет.