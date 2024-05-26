Самая интересная часть сезона! В финале Единой лиги зарубятся УНИКС и ЦСКА. LIVE
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Готовы ли действующие чемпионы защитить титул?
Сегодня, 26 мая, будет сыгран один матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 16:30 мск.
Единая лига ВТБ . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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