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УНИКС — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 26 мая 2024: обзор матча, где смотреть финал, во сколько начало

Самая интересная часть сезона! В финале Единой лиги зарубятся УНИКС и ЦСКА. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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УНИКС — ЦСКА! LIVE
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Готовы ли действующие чемпионы защитить титул?

Сегодня, 26 мая, будет сыгран один матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 16:30 мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
Единая лига ВТБ . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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