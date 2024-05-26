Самая интересная часть сезона! В финале Единой лиги зарубятся УНИКС и ЦСКА. LIVE

Сегодня, 26 мая, будет сыгран один матч в рамках финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи УНИКС — ЦСКА, которая начнётся в 16:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

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